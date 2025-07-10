Bu ürünleri görene kadar ofisinizde ihtiyacınız olduğunu bilmiyordunuz!

1. Ayak Desteği



Ofiste uzun saatler masa başında oturmak oldukça yorucu. Oturmanın sonunda bel ve bacak ağrıları kaçınılmaz oluyor elbette. Ayak destekleri ise konforu artıran araçlardan. Ofiste kaç kişi varsa hepsine almak için ZerGO'daki tedarikçilerin belirlediği katlarla sepete ekleyebilir ve fiyat avantajından yararlanabilirsiniz.

2. Masa Bölücü



Açık ofis düzenlerinde masa bölücüler çok kullanışlı. Dikkat dağınıklığını azaltmak için ideal ürünlerden olan masa bölücüler, çalışanlar için kişisel alan da yaratıyor. Özel alanı olan çalışanlar bu sayede daha da verimli çalışıyor.

3. Kablo Organizerleri



Ofislerde her yerden kablolar fışkırıyor. Birbirine dolanan kablolar hem görüntü kirliliği oluşturuyor hem de tehlikeli. Bu kabloları ortadan kaldırmanın yolu kablo organizerleri. ZerGO'daki baremli fiyat özelliği ile tedarikçiler müşterilerine özel fiyatlar sunuyor. Bu sayede iyi fiyattan ofisinize işlevsel ürünler alabilirsiniz.

4. Kişisel Hava Temizleyici



Ofis gibi toplu alanlarda çalışırken hava hızlıca kirlenebiliyor. Ortak havayı solumamak için kişisel hava temizleyiciler kullanılabiliyor. Özellikle alerjik bünyesi olan çalışanlar için hava temizleyiciler alınarak masa üstüne koyulabilir.

5. Isıtıcılı Kupa Altlığı



Çalışırken kahve aldıktan sonra bir anda işler yoğunlaşabiliyor. Tabii bu işlerle uğraşırken de kahve buz gibi oluyor. Bunu engellemenin yolu ısıtıcılı kupa altlığı. Bu altlıklar işiniz bitene kadar kahvenizi sıcak tutuyor.

6. Etiket Makinesi



Ofislerde her yerde dosyalar var. Peki bu dosyaların içinde ne olduğunu nasıl anlayabiliriz? Bunun yolu etiketler. Etiket yazıcısıyla ofisler çok daha düzenli oluyor.

7. Sunum Kumandası



Ofiste sunum yaparken kumanda yoksa bilgisayarın başında durmaktan başka çare yok. Ama bluetoothlu bir sunum kumandası ile istediğiniz yerden sunum yapmanız mümkün oluyor. Eğitimlerden müşteri sunumlarına her yerde kullanılabilecek kumanda ofis için en gerekli ürünlerden biri!

8. Laptop Standı



Ofiste duruş bozuklukları çok yaygın. Bunu engellemenin yollarından biri de laptop standı almak. Boyun ve sırt ağrılarını azaltan laptop standı ile ofiste ağrılar azalacak!

9. USB Çoğaltıcı



Ofisler için artık çoklu USB'ler şart. Cihaz sayısı arttıkça bağlantı noktaları yeterli gelmiyor. USB çoğaltıcıları laptoplara takarak veri aktarımı ve şarj için kullanabiliyorsunuz. O yüzden ofisinizde yoksa hemen almanız gerekenlerin başında çoklu USB'ler geliyor.

10. Not Panosu



Her şeyi aklınızda tutamayacağınız zamanlar için panolar ideal. Özellikle ofislerde herkesin görebileceği notlar için not panoları çok kullanışlı. Çift taraflı olanları karşılıklı kullanarak yerden tasarruf etmek de mümkün. Tüm ekibin düzenini sağlamak için panolar ofislerin ihtiyaçlarından.

11. Stres Giderici Oyuncaklar



Ofisler bazen çok stresli olabiliyor. Yoğun tempolu işler arasında stres oyuncakları ile rahatlamak mümkün. Bu tarz küçük oyuncaklarla kafanızı rahatlatabilir ve işe daha iyi odaklanabilirsiniz.