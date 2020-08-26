Bu ürünü sakın kullanmayın! Kulakta çok ağır hasarlar bırakabilir...

Pamuklu çubukları yanlış kullandığınızı söylesek ne düşünürsünüz? Nasıl kullanılmalı? Niçin kullanılmamalı? Tüm cevaplar yazımızda…
Dış kulak yolunun nemli ve kaygan olması, kulak zarını dışarıdan gelecek toz ve bakterilere karşı korumak için oldukça önemli. Dış kulak yolundaki salgı bezleri tarafından salgılanan serumen vücudun doğal savunma mekanizmasının bir parçası. Kulak yolunda kir ve toz parçacıklarını toplayan serumen katılaşarak buşon adı verilen, halk arasında kulak kiri olarak da adlandırılan yapıyı oluşturur. Buşon zamanla kendiliğinden dışarıya, yani kulak kepçesine doğru yönlendirilir ve dışarı atılır.
Bazı insanlarda dış kulak kanalı normalden dar olabilir, bu durumda kulak buşonu dışarıya atamaz. Bunun haricinde kulağın yabancı cisimler kullanılarak, pamuklu çubuk gibi, temizlenmesi kulağın doğal işleyişini bozarak sıkıntıların oluşmasına neden olabilir.
Pamuklu çubuk gibi cisimlerle kulak karıştırıldığında var olan doğal serumen salgısı temizlenir. Serumen içeride bulunan buşonun dışarıya kolaylıkla atılmasını sağlamak üzere dış kulak yolunu kayganlaştırır. Bu salgı temizlenirse, buşon içeride kalır ve zamanla kulak zarının üzerinde birikerek ağrı, hassasiyet ve enfeksiyona neden olabilir.
Pamuklu çubuk kullanıldığında içeride bulunan ve çıkmaya çalışan buşonu farkında olmadan kulak zarına doğru itebilirsiniz. Ya da farkında olmadan pamuklu çubukla kulak zarına zarar verebilirsiniz.
Tüm bu işlemler sonucunda kulakta tıkanıklık, uğultu, ağrı, çınlama, işitme kaybı, kaşıntı, akıntı gibi belirtiler ortaya çıkar. Böyle bir durumda kulağınıza herhangi bir müdahalede bulunmadan bir kulak burun boğaz uzmanına görünmeniz gerekir. Hekiminiz kulak yolunu temizleyerek tedavinizi sağlayacaktır.
Kulak kendi kendini temizleme özelliğine sahip organlarımızdan biridir. Hiçbir müdahaleye gerek kalmadan kendi mekanizmasıyla kendini temizleyecektir. Pamuklu çubuk gibi kulak temizleme araçları aslında kulak kepçesini temizlemek için üretilir. Bunlarla kulak yolunun temizlenmeye çalışılması yanlış ve tehlikeli.
Kulağınızı temizlemek istiyorsanız yalnızca kulak kepçenizdeki kıvrımları temizleyin. Kulağınızın iç kısmına hiçbir zaman yabancı cisim sokmayın.
Eğer kulağınızda tıkanma ve işitme zorluğu gibi sorunlar yaşıyorsanız kulak kirinizi kendiniz çıkarmaya çalışmayın. KBB hekimi gerekli işlemleri yaparak kulağınızı temizleyecektir.
Kulaktaki kirler aspirasyon adı verilen vakumla ya da lavaj gibi yöntemlerle çıkartılabilir. Ancak bu işlemler yalnızca uzman hekim tarafından yapılmalıdır.
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