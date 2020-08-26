Bu ürünü sakın kullanmayın! Kulakta çok ağır hasarlar bırakabilir...

Pamuklu çubukları yanlış kullandığınızı söylesek ne düşünürsünüz? Nasıl kullanılmalı? Niçin kullanılmamalı? Tüm cevaplar yazımızda…

NEDİR BU KULAK KİRİ?

Dış kulak yolunun nemli ve kaygan olması, kulak zarını dışarıdan gelecek toz ve bakterilere karşı korumak için oldukça önemli. Dış kulak yolundaki salgı bezleri tarafından salgılanan serumen vücudun doğal savunma mekanizmasının bir parçası. Kulak yolunda kir ve toz parçacıklarını toplayan serumen katılaşarak buşon adı verilen, halk arasında kulak kiri olarak da adlandırılan yapıyı oluşturur. Buşon zamanla kendiliğinden dışarıya, yani kulak kepçesine doğru yönlendirilir ve dışarı atılır.

Bazı insanlarda dış kulak kanalı normalden dar olabilir, bu durumda kulak buşonu dışarıya atamaz. Bunun haricinde kulağın yabancı cisimler kullanılarak, pamuklu çubuk gibi, temizlenmesi kulağın doğal işleyişini bozarak sıkıntıların oluşmasına neden olabilir.

PAMUKLU ÇUBUK KULLANMANIN SONUÇLARI

Pamuklu çubuk gibi cisimlerle kulak karıştırıldığında var olan doğal serumen salgısı temizlenir. Serumen içeride bulunan buşonun dışarıya kolaylıkla atılmasını sağlamak üzere dış kulak yolunu kayganlaştırır. Bu salgı temizlenirse, buşon içeride kalır ve zamanla kulak zarının üzerinde birikerek ağrı, hassasiyet ve enfeksiyona neden olabilir.