Bu uygulamaları en kısa sürede silin!

Kötü amaçlı yazılımlar akıllı telefonlarımızı tehdit etmeye devam ediyorlar. Bunun bir örneği, truva atları. Adını çokça duyduğumuz kötü amaçlı yazılım kategorilerinden biri olan truva atı, normal bir uygulama gibi görünerek gerçek amacını gizliyor. Ancak uygulama yüklendikten sonra, telefona bulaşan kötü amaçlı yazılımlar kişisel verileri çalabiliyor, SMS'leri gözetleyebiliyor ve hatta cihazın kontrolünü ele geçirebiliyor. Bu yüzden kullanıcıların özellikle yeni bir uygulama yüklerken son derece dikkatli davranması gerekiyor. Fakat yapılan son bir keşif ile birlikte Huawei'nin uygulama mağazası AppGallery'i kullananlara kritik bir uyarıda bulunuluyor.

190 UYGULAMADA TEHLİKE

Dr. Web Anti-virus araştırmacıları, Huawei'nin AppGallery uygulama mağazasında, kurbanların farkında olmadan telefonlarına tehlikeli kötü amaçlı yazılımlar yüklemelerine yol açan büyük bir kötü amaçlı yazılım saldırısı keşfetti. Araştırmacılar, 190 uygulamanın kötü amaçlı yazılım taşıdığını tespit etti. Bu da tehlikenin boyutunu ortaya koyuyor.

Araştırmacılar, kötü amaçlı yazılımın "Android.Cynos.7.origin" olarak tanımlandığını ve kurbanların cihazlarından kişisel verileri toplamak için kullanılan Cynos kötü amaçlı yazılımının değiştirilmiş bir sürümü olduğuna inanıldığını söylüyor. En fazla yüklenme sayısına sahip üç uygulama ise şöyle sıralanıyor:

Hurry up and hide

Cat adventures

Drive school simulator

UYGULAMALARI EN KISA SÜREDE SİLİN

Yaklaşık 9.3 milyon kez yüklenen uygulamalar, neyse ki araştırmacıların uyarısı sonucu AppGallery'den kaldırıldı. Araştırmacılar uygulamaların listesini ise GitHub'ta paylaşmış durumda. Eğer, Huawei telefonunuzda bu uygulamalardan herhangi biri varsa, bunları en kısa sürede kaldırın.

