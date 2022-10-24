Bu uygulamaları hemen silin! 20 milyondan fazla kez indirildiler

Siber suçlular yerinde durmuyor. Daha önce Joker kötü amaçlı yazılımıyla insanları mağdur etmeye çalıştıkları ortaya çıkan siber saldırganların, arka planda çalışan birçok kötü amaçlı mobil yazılım da geliştirdikleri keşfedildi. Yakın zamanda ise Clicker isimli kötü amaçlı bir yazılım da tespit edildi. Şimdi ise bu konuda önemli bir gelişme yaşandı.

ZARARLI 16 UYGULAMA BULUNDU' TELEFONUNUZUN PİLİNİ BİTİRİYOR

McAfee'nin raporuna göre, Google Play'de bulunan ve toplamda 20 milyondan fazla yüklenen 16 uygulamanın Clicker kötü amaçlı yazılımına sahip olduğu anlaşıldı. Clicker, reklam tıklamalarını taklit ederek saldırganlar için gelir sağlıyor. Bu durum, yoğun internet trafiği yaşanmasına ve hızlı güç tüketimine yol açıyor. Yani telefonunuzun pili hızlı bitiyor.

İŞTE HEMEN SİLMENİZ GEREKEN UYGULAMALAR

Kötü amaçlı yazılım, el feneri, QR okuyucu, kamera, birim dönüştürücü ve görev yöneticisi gibi faydalı gibi görünen uygulamalarda bulundu. 3 tanesi Çince isme sahip olan bu uygulamalar ise şu şekilde sıralandı;

High-Speed Camera - 10 milyondan fazla indirme

Smart Task Manager - 5 milyondan fazla indirme

Flashlight+ - 1 milyondan fazla indirme (Paket Adı: kr.caramel.flash_plus)

달력메모장 - 1 milyondan fazla indirme

K-Dictionary - 1 milyondan fazla indirme

BusanBus - 1 milyondan fazla indirme

Flashlight+ - 500 binden fazla indirme (Paket Adı: com.candlencom.candleprotest)

Quick Note - 500 binden fazla indirme

Currency Converter - 500 binden fazla indirme

Joycode - 100 binden fazla indirme

EzDica - 100 binden fazla indirme

Instagram Profile Downloader - 100 binden fazla indirme

Ez Notes - 100 binden fazla indirme

손전등 - 1000'den fazla indirme

계산기 - 100'den fazla indirme

Flashlight+ - 100'den fazla indirme (Paket Adı: com.dev.imagevault)

Neyse ki güvenlik araştırmacıları Google'ı bilgilendirdi. Google da harekete geçti ve bu uygulamaların hiçbiri artık Google Play'de mevcut değil. Ancak telefonunuzda bu uygulamalardan biri yüklüyse yine de onu hemen silmeniz gerekiyor.

