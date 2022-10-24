Bu uygulamaları hemen silin! 20 milyondan fazla kez indirildiler

Siber suçlular yerinde durmuyor. Daha önce Joker kötü amaçlı yazılımıyla insanları mağdur etmeye çalıştıkları ortaya çıkan siber saldırganların, arka planda çalışan birçok kötü amaçlı mobil yazılım da geliştirdikleri keşfedildi. Yakın zamanda ise Clicker isimli kötü amaçlı bir yazılım da tespit edildi. Şimdi ise bu konuda önemli bir gelişme yaşandı.
McAfee'nin raporuna göre, Google Play'de bulunan ve toplamda 20 milyondan fazla yüklenen 16 uygulamanın Clicker kötü amaçlı yazılımına sahip olduğu anlaşıldı. Clicker, reklam tıklamalarını taklit ederek saldırganlar için gelir sağlıyor. Bu durum, yoğun internet trafiği yaşanmasına ve hızlı güç tüketimine yol açıyor. Yani telefonunuzun pili hızlı bitiyor.
Kötü amaçlı yazılım, el feneri, QR okuyucu, kamera, birim dönüştürücü ve görev yöneticisi gibi faydalı gibi görünen uygulamalarda bulundu. 3 tanesi Çince isme sahip olan bu uygulamalar ise şu şekilde sıralandı;
Neyse ki güvenlik araştırmacıları Google'ı bilgilendirdi. Google da harekete geçti ve bu uygulamaların hiçbiri artık Google Play'de mevcut değil. Ancak telefonunuzda bu uygulamalardan biri yüklüyse yine de onu hemen silmeniz gerekiyor.