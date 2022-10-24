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Bu uygulamaları hemen silin! 20 milyondan fazla kez indirildiler

24.10.2022 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hemen silinmesi gereken mobil uygulamalara yenileri eklendi. Google'ın Android uygulama mağazası Google Play'de 20 milyondan fazla kez yüklenen toplam 16 uygulamada kötü amaçlı yazılım tespit edildi. Google, bu uygulamaları Google Play'den kaldırdı ancak telefonunuzda herhangi biri varsa hemen silmeniz şart.

Bu uygulamaları hemen silin! 20 milyondan fazla kez indirildiler

Siber suçlular yerinde durmuyor. Daha önce Joker kötü amaçlı yazılımıyla insanları mağdur etmeye çalıştıkları ortaya çıkan siber saldırganların, arka planda çalışan birçok kötü amaçlı mobil yazılım da geliştirdikleri keşfedildi. Yakın zamanda ise Clicker isimli kötü amaçlı bir yazılım da tespit edildi. Şimdi ise bu konuda önemli bir gelişme yaşandı.

ZARARLI 16 UYGULAMA BULUNDU' TELEFONUNUZUN PİLİNİ BİTİRİYOR

McAfee'nin raporuna göre, Google Play'de bulunan ve toplamda 20 milyondan fazla yüklenen 16 uygulamanın Clicker kötü amaçlı yazılımına sahip olduğu anlaşıldı. Clicker, reklam tıklamalarını taklit ederek saldırganlar için gelir sağlıyor. Bu durum, yoğun internet trafiği yaşanmasına ve hızlı güç tüketimine yol açıyor. Yani telefonunuzun pili hızlı bitiyor.

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İŞTE HEMEN SİLMENİZ GEREKEN UYGULAMALAR

Kötü amaçlı yazılım, el feneri, QR okuyucu, kamera, birim dönüştürücü ve görev yöneticisi gibi faydalı gibi görünen uygulamalarda bulundu. 3 tanesi Çince isme sahip olan bu uygulamalar ise şu şekilde sıralandı;

  • High-Speed Camera - 10 milyondan fazla indirme
  • Smart Task Manager - 5 milyondan fazla indirme
  • Flashlight+ - 1 milyondan fazla indirme (Paket Adı: kr.caramel.flash_plus)
  • 달력메모장 - 1 milyondan fazla indirme
  • K-Dictionary - 1 milyondan fazla indirme
  • BusanBus - 1 milyondan fazla indirme
  • Flashlight+ - 500 binden fazla indirme (Paket Adı: com.candlencom.candleprotest)
  • Quick Note - 500 binden fazla indirme
  • Currency Converter - 500 binden fazla indirme
  • Joycode - 100 binden fazla indirme
  • EzDica - 100 binden fazla indirme
  • Instagram Profile Downloader - 100 binden fazla indirme
  • Ez Notes - 100 binden fazla indirme
  • 손전등 - 1000'den fazla indirme
  • 계산기 - 100'den fazla indirme
  • Flashlight+ - 100'den fazla indirme (Paket Adı: com.dev.imagevault)

Neyse ki güvenlik araştırmacıları Google'ı bilgilendirdi. Google da harekete geçti ve bu uygulamaların hiçbiri artık Google Play'de mevcut değil. Ancak telefonunuzda bu uygulamalardan biri yüklüyse yine de onu hemen silmeniz gerekiyor.

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