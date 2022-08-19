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Bu uygulamaları hemen silin! Milyonlar indirdi, amaçları çok kötü

19.08.2022 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Android akıllı cihazlar kullanıcılarını yakından ilgilendiren 35 kötü amaçlı uygulama tespit edildi. Söz konusu uygulamaların 2 milyondan fazla kez indirildiği belirtildi. Android akıllı telefonunuzda veya tabletinizde bu uygulamalardan herhangi biri varsa, bunları hemen silmelisiniz.

Bu uygulamaları hemen silin! Milyonlar indirdi, amaçları çok kötü

Siber saldırganlar, akıllı cihazlarımız yoluyla da güvenliğimizi tehdit etmeye başladı. Örneğin, Google önlemler alsa da saldırganlar, kötü amaçlı uygulamalarını Google Play Store'a yerleştirebilmek için bir şekilde yeni yollar buluyor. Görünüşe göre, bu yollara bir yenisini daha eklediler.

BU 35 UYGULAMAYI HEMEN SİLİN

Bir siber güvenlik firması, 35 kötü amaçlı uygulamanın Google Play Store'a sızdığını fark etti. Halka açık verilere dayanarak, uygulamaların 2 milyondan fazla kez indirildiği tespit edildi. Aktarılanlara göre, 35 kötü amaçlı uygulama reklamları kendi framework'ü aracılığıyla gösteriyor. Bu, uygulamaları indiren kurbanlara kötü amaçlı yazılım da sunabilecekleri anlamına geliyor. Keşfedilen 35 kötü amaçlı uygulama ise şöyle sıralanıyor:

  • Walls light - Wallpapers Pack - 100 bin+ indirme
  • Big Emoji - Keyboard - 100 bin+ indirme
  • Grad Wallpapers - 3D Backdrops - 100 bin+ indirme
  • Engine Wallpapers - Live & 3D - 100 bin+ indirme
  • Stock Wallpapers - 4K & HD - 100 bin+ indirme
  • EffectMania - Photo Editor - 100 bin+ indirme
  • Art Filter - Deep Photoeffect - 100 bin+ indirme
  • Fast Emoji Keyboard - 100 bin+ indirme
  • Create Sticker for Whatsapp - 100 bin+ indirme
  • Math Solver - Camera Helper - 100 bin+ indirme
  • Photopix Effects - Art Filter - 100 bin+ indirme
  • Led Theme - Colorful Keyboard - 100 bin+ indirme
  • Keyboard - Fun Emoji, Sticker - 50 bin+ indirme
  • Smart Wifi - 10 bin+ indirme
  • My GPS Location - 10 bin+ indirme
  • Image Warp Camera - 100 bin indirme
  • Art Girls Wallpaper HD - 100 bin+ indirme
  • Cat Simulator - 50 bin+ indirme
  • Smart QR Creator - 10 bin+ indirme
  • Colorize Old Photo - 500 bin+ indirme
  • GPS Location Finder - 100 bin indirme
  • Girls Art Wallpaper - 10 bin+ indirme
  • Smart QR Scanner - 50 bin+ indirme
  • GPS Location Maps - 100 bin indirme
  • Volume Control - 50 bin+ indirme
  • Secret Horoscope - 10 bin+ indirme
  • Smart GPS Location - 10 bin+ indirme
  • Animated Sticker Master - 100 bin indirme
  • Personality Charging Show - 100 bin indirme
  • Sleep Sounds - 100 bin indirme
  • QR Creator - 10 bin+ indirme
  • Media Volume Slider - 10 bin+ indirme
  • Secret Astrology - 10 bin+ indirme
  • Colorize Photos - 10 bin+ indirme
  • Phi 4K Wallpaper - Anime HD - 50 bin+ indirme

telefon

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SİMGESİNİ VE ADINI DEĞİŞTİRMİŞ

100.000'den fazla indirmeye sahip kötü uygulama "GPS Location Maps"e ise ayrı bir parantez açıldı. Bu uygulamanın fark edilmeyi ve silmeyi zorlaştırmak için simgesini ve adını " Ayarlar " olarak değiştirdiği bilgisi verildi. Uygulamanın geliştiricilerinin, tersine mühendisliğini zorlaştırmak için yoğun kod gizleme ve şifreleme yaptığından söz edildi. Böylece Play Store'a yüklenen ilk uygulamanın meşru görünmesine rağmen, indirildikten sonra amacı için kendini değiştirebildiği ifade edildi.

Android akıllı telefonunuzda veya tabletinizde yukarıda yer alan uygulamalardan herhangi biri varsa, bunları hemen silmeniz gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Google zararlı yazılım android uygulama
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