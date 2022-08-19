Bu uygulamaları hemen silin! Milyonlar indirdi, amaçları çok kötü

Siber saldırganlar, akıllı cihazlarımız yoluyla da güvenliğimizi tehdit etmeye başladı. Örneğin, Google önlemler alsa da saldırganlar, kötü amaçlı uygulamalarını Google Play Store'a yerleştirebilmek için bir şekilde yeni yollar buluyor. Görünüşe göre, bu yollara bir yenisini daha eklediler.

BU 35 UYGULAMAYI HEMEN SİLİN

Bir siber güvenlik firması, 35 kötü amaçlı uygulamanın Google Play Store'a sızdığını fark etti. Halka açık verilere dayanarak, uygulamaların 2 milyondan fazla kez indirildiği tespit edildi. Aktarılanlara göre, 35 kötü amaçlı uygulama reklamları kendi framework'ü aracılığıyla gösteriyor. Bu, uygulamaları indiren kurbanlara kötü amaçlı yazılım da sunabilecekleri anlamına geliyor. Keşfedilen 35 kötü amaçlı uygulama ise şöyle sıralanıyor:

Walls light - Wallpapers Pack - 100 bin+ indirme

Big Emoji - Keyboard - 100 bin+ indirme

Grad Wallpapers - 3D Backdrops - 100 bin+ indirme

Engine Wallpapers - Live & 3D - 100 bin+ indirme

Stock Wallpapers - 4K & HD - 100 bin+ indirme

EffectMania - Photo Editor - 100 bin+ indirme

Art Filter - Deep Photoeffect - 100 bin+ indirme

Fast Emoji Keyboard - 100 bin+ indirme

Create Sticker for Whatsapp - 100 bin+ indirme

Math Solver - Camera Helper - 100 bin+ indirme

Photopix Effects - Art Filter - 100 bin+ indirme

Led Theme - Colorful Keyboard - 100 bin+ indirme

Keyboard - Fun Emoji, Sticker - 50 bin+ indirme

Smart Wifi - 10 bin+ indirme

My GPS Location - 10 bin+ indirme

Image Warp Camera - 100 bin indirme

Art Girls Wallpaper HD - 100 bin+ indirme

Cat Simulator - 50 bin+ indirme

Smart QR Creator - 10 bin+ indirme

Colorize Old Photo - 500 bin+ indirme

GPS Location Finder - 100 bin indirme

Girls Art Wallpaper - 10 bin+ indirme

Smart QR Scanner - 50 bin+ indirme

GPS Location Maps - 100 bin indirme

Volume Control - 50 bin+ indirme

Secret Horoscope - 10 bin+ indirme

Smart GPS Location - 10 bin+ indirme

Animated Sticker Master - 100 bin indirme

Personality Charging Show - 100 bin indirme

Sleep Sounds - 100 bin indirme

QR Creator - 10 bin+ indirme

Media Volume Slider - 10 bin+ indirme

Secret Astrology - 10 bin+ indirme

Colorize Photos - 10 bin+ indirme

Phi 4K Wallpaper - Anime HD - 50 bin+ indirme

SİMGESİNİ VE ADINI DEĞİŞTİRMİŞ

100.000'den fazla indirmeye sahip kötü uygulama "GPS Location Maps"e ise ayrı bir parantez açıldı. Bu uygulamanın fark edilmeyi ve silmeyi zorlaştırmak için simgesini ve adını " Ayarlar " olarak değiştirdiği bilgisi verildi. Uygulamanın geliştiricilerinin, tersine mühendisliğini zorlaştırmak için yoğun kod gizleme ve şifreleme yaptığından söz edildi. Böylece Play Store'a yüklenen ilk uygulamanın meşru görünmesine rağmen, indirildikten sonra amacı için kendini değiştirebildiği ifade edildi.

Android akıllı telefonunuzda veya tabletinizde yukarıda yer alan uygulamalardan herhangi biri varsa, bunları hemen silmeniz gerekiyor.



