Bu uygulamaları kullananlar dikkat: Dolandırıcılarla eşleşmeyin

Kaspersky'den yapılan açıklamada, "Tinder, Bumble ve Zoosk gibi popüler arkadaşlık uygulamalarına olan ilgi siber suçlular tarafından kimlik avı olarak kullanılıp mobil zararlı yazılımları yaygınlaştırmak, kullanıcıların bilgilerini çalmak, reklam bombardımanına tutmak veya pahalı servislere istekleri dışında abone etmek için kullanılıyor. Söz konusu dosyaların gerçek uygulamayla bir ilgisi olmadığı gibi, bazen asıl uygulamanın tasarımı başarıyla taklit etmiş halde kullanıcıların karşısına çıkıyor" uyarısı yapıldı.

Kaspersky Tehdit Araştırma ve Yazılım Sınıflandırma Uzmanı Vladimir Kuskov, “Aşk evrensel olarak kullanıcıların ilgisini çeken bir konu ve siber suçluların bundan faydalanması kaçınılmaz. Çevrimiçi arkadaşlık uygulamalarını kullanırken sibe suçluların hedefi olmamak için tedbirli olmak gerekiyor. Söz konusu uygulamaları edinmek isteyenleri daima resmi kanallara ve resmi uygulama dükkanlarına başvurmaya davet ediyoruz” dedi.

Sevgililer Günü saldırılarından korunmak için Kaspersky şunları öneriyor: