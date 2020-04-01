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Bu uygulamayı yükleyenler saldırı altında olabilir!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 01.04.2020 09:58 | Son Güncelleme

Dünya çapında herkesi evde karantina altına almaya zorlayan COVID-19 salgınından dolayı tüm insanlar görüntülü görüşme uygulamalarına yönelmiş durumda. İş hayatının yanı sıra insanlar sevdiklerini görmek için bir çok görüntülü görüşme uygulamasını indirmeye başladı. Bu uygulamalar arasında ise Houseparty yıldızı parlayanlar arasında yer alıyordu.

Bu uygulamayı yükleyenler saldırı altında olabilir!

Ancak bu uygulamayı yükleyenler bugün ilginç iddialar ortaya atmaya başladı. Houseparty’i telefonlarına yükleyen kişiler PayPal, Netflix, Spotify ve çevrimiçi bankacılık hesaplarının saldırıya uğradığını iddia ediyor. Twitter‘da aralarında hesabı doğrulanmış kullanıcılar da dahil olmak üzere çeşitli tweet’ler atılmaya başlandı.

HOUSEPARTY'DE GÜVENLİK AÇIĞI MI VAR?

Bu iddiaların birçok kişi tarafından gelmesinin ardından gözler geliştirici firmaya çevrilmiş durumda. Yoksa iOS ve Android‘de yüzbinlerce kişinin indirdiği uygulamada bir güvenlik açığı mı var? Yoksa uygulamada kayıtlı olan mail adresleri veri merkezlerinde güvenli bir şekilde saklanamıyor mu?

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA GELDİ

Şirketin Business Insider sözcüsü, “Houseparty ile alakasız diğer hesaplara yapılan saldırılar arasında bir bağlantı olduğunu gösteren hiçbir kanıt bulamadık. Kullanıcılar farklı hesaplarda aynı kullanıcı adını veya şifreyi kullanmamalı. Bu yaygın bir güvenlik hatası.” ifadelerini kullandı.

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Eğer bu ifadelerden memnun kalmadıysanız ve diğer hesaplarınıza da uygulamayı yükledikten sonra saldırı düzenleniyorsa hesabınızı silebilirsiniz. Hesabınızı silmek için uygulamayı açın ve daha sonra; Ayarlar>Privacy>Delete Account bölümünden tüm bilgilerinizi silin.

En iyi görüntülü görüşme uygulamaları

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Anahtar Kelimeler:
Houseparty Covid-19 güvenlik açığı Uygulama görüntülü görüşme uygulamaları ios android

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