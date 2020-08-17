Bu üzdü: Samsung Galaxy Note 20 Ultra kamera buğulanma sorunu yaşıyor!

Samsung Galaxy Note 20 Ultra'nın satışları başladı ve Güney Kore'deki tüketiciler birçok ülkeden önce Samsung Galaxy Note 20 Ultra'larına kavuştu. Ancak Güney Kore'deki bazı kullanıcılar, iddialara göre telefonlarıyla haşır neşir olurken varlığı oldukça üzen bir sorun yaşamaya başladı.

SAMSUNG GALAXY NOTE 20 ULTRA'DA CAN SIKAN BUĞU SORUNU

Galaxy Note 20 Ultra, kamera buğulanma sorunu yaşıyor. Bir Samsung kullanıcısının Samsung forumundaki paylaşımlarına göre, telefonun kamera mercekleri, iç taraftan çok çabuk bir şekilde buğulanıyor. Hal böyle olunca fotoğraf çekmek de imkansız hale geliyor. Çünkü fotoğraf çekilmek istendiğinde elde hesap makinesi ile çekilmiş görünen, tamamen puslu bir fotoğraf oluyor.

ISI DEĞİŞİMİNDEN Mİ KAYNAKLANIYOR?

Kamera buğulanma sorunu yaşayan bir Galaxy Note 20 Ultra kullanıcısı, aktarılan bilgilere göre sorunun nedenini anlamak için Samsung servisine başvurdu. Samsung servisi ise kendisine bu durumun aşırı sıcaklık değişimleri nedeniyle yaşandığını, cihazda bir problem olmadığını ve bu sorunun Samsung'un onarım veya değiştirme programına girmediğini söyledi. Kullanıcı ise buğulanma sorunun genelde klimalı bir ortamdan dışarıya çıktığında yaşandığını belirtti. Bu da Samsung servisinin aktardıklarını doğruluyor gibi görünüyor. Ancak Samsung'un sorun hakkında resmi bir açıklama yapması şart gibi gözüküyor.

