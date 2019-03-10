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'Bu vapur İstanbul'a gidecek' diye bağıran baltalı eylemciyi polis ikna etti

YAŞAM HABERLERİ  | 10.03.2019 14:48 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Konak ilçesinde, bindiği vapurda elinde baltayla, "Bu vapur İstanbul'a gidecek" diye bağıran kişi, paniğe neden oldu.

'Bu vapur İstanbul'a gidecek' diye bağıran baltalı eylemciyi polis ikna etti

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesinde, bindiği vapurda elinde baltayla, "Bu vapur İstanbul'a gidecek" diye bağıran kişi, paniğe neden oldu. Vapurda yolculuk eden bir polis memuru tarafından ikna edilip, elindeki balta alınan kimliği belirsiz kişi, iskelede polise teslim edildi.
Bugün sabah saatlerinde Karşıkaya- Konak seferini yapan vapurda yolculuk eden kimliği belirsiz kişi, yanındaki baltayı çıkarıp, "Kimse yerinden kalkmasın, bu gemi İstanbul'a gidecek" diye bağırdı. Yolcular durumu polise bildirirken, baltalı kişi telefonla konuştuğu kişiye ise, "Bu vapuru oraya getireceğim" dedi. Bazı yolcular ise o anları, cep telefonlarının kameralarıyla kayda aldı. Bu sırada vapurda yolcu olarak bulunan bir polis memuru, eylemciyi ikna ederek, kimseye zarar vermeden baltayı elinden aldı.
Vapurun Konak İskelesi'ne yanaşmasının ardından şüpheli, burada bekleyen polis ekiplerine teslim edildi. Kimliği açıklanmayan kişinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü belirtildi.

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'Bu vapur İstanbul'a gidecek' diye bağıran baltalı eylemciyi polis ikna etti'Bu vapur İstanbul'a gidecek' diye bağıran baltalı eylemciyi polis ikna etti'Bu vapur İstanbul'a gidecek' diye bağıran baltalı eylemciyi polis ikna etti'Bu vapur İstanbul'a gidecek' diye bağıran baltalı eylemciyi polis ikna etti

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