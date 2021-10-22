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"Bu ve ablası ölecek" demişti! Şişli'deki rehine olayında yeni gelişme

22.10.2021 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şişli'de özel tıp merkezinde eski sevgilisinin kız kardeşi olan hemşire Hayrünnisa Can'ı "Bu ve ablası ölecek" diyerek boğazına bıçak dayayarak rehin alan sanık Ramazan Keleş hakkındaki gerekçeli karar açıklandı. Gerekçede, rehin aldığı hemşirenin polisin anlık müdahalesiyle kurtatılabildiği, ayrıca "Yaklaşmayın keserim boğazını" diye bağıran sanığın kastının öldürmek olmadığı yönündeki savunmasına itibar edilmediği vurgulandı.

"Bu ve ablası ölecek" demişti! Şişli'deki rehine olayında yeni gelişme

Şişli Abide-i Hürriyet Caddesi'ndeki özel tıp merkezinde 30 Aralık 2020'de saat 15.30 sıralarında Ramazan Keleş eski sevgilisinin kız kardeşi hemşire Hayrünnisa Can'ı görevi başındayken bıçakla rehin aldı. Ramazan Keleş'in bir anlık dalgınlığından yararlanan polis, saldırganı etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Bıçakla yaralanan Hayrünnisa Can hastanede tedavi altına alınırken; yakalanan Ramazan Keleş 31 Aralık'ta tutuklandı. Sanık Ramazan Keleş'in, hemşire Hayrünnisa Can'ı rehin aldığı anlar, güvenlik kameralarına da yansıdı. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanık Ramazan Keleş 30 Eylül 2021'de "Kasten öldürmeye teşebbüs", "Hakaret" ve "Tehdit" suçundan toplam 16 yıl 10 ay hapis ve 2 bin 500 TL adli para cezasına çarptırıldı.

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GEREKÇELİ KARAR TAMAMLANDI

Mahkeme, sanık Ramazan Keleş hakkındaki gerekçeli kararını tamamladı. Kararda, görgü tespit tutanağında sanığın hemşire Hayrünnisa Can'ın boğazına bıçağı dayadığı ve "Yaklaşmayın keserim boğazını", "Bu gün burada kan akacak, bu ve ablası ölecek, ailesi vicdan azabı çekecek" şeklinde bağırdığının ifade edilerek şikayetçiyi öldüreceğini söylemesinin sabit olduğu, olay anında orada bulunan polis memuru tarafından yapılan anlık müdahale sonucu şikayetçinin kurtulabildiği kaydedildi.

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SAVUNMASINA İTİBAR EDİLMEDİ

Kararda, "Bu noktada sanığın imkanı varken şikayetçiyi öldürmediği ve kastının öldürmek yönünde olmadığı savunmasına itibar edilmediği vurgulandı. Gerekçeli kararda, sanığın olaydan önceki tarihlerde de şikayetçiye yönelik ısrarlı ve çok sayıda tehdit içerikli mesaj kayıtlarının bulunduğu, kasten öldürme kastının dosya kapsamında sabit olduğu ve pişmanlığı bulunmadığı dikkate alınarak hakkında takdiri indirim uygulanmadığı kaydedildi.

(DHA)

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