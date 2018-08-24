Bu video sosyal medyayı sallıyor! 'Devlet bizi sadece euro olarak görüyor'

Yaz tatillerini Türkiye'de geçirdikten sonra yaşadıkları ülkelere dönmek için yola çıkan gurbetçilerin sabah saatlerinde başlayan Bulgaristan'a açılan Kapıkule sınırındaki kuyruk çilesi gece de devam etti.
'BU HALKIN ÇEKTİĞİ REZİLLİĞE BAKIN'
Öğle saatlerinde çift sıra 6 kilometre olan gurbetçi kuyruğu gece yarısı da devam etti. Sürücüler, kuyruğu araçlarının kornalarına basarak protesto etti. Vatandaşlardan biri 'Bu halkın çektiği rezilliğe bakın. Devlet buna ne el atıyor ne çözüm yapıyor. Devlet bizi sadece euro olarak görüyor' diyerek isyan etti.
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