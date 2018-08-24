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Bu video sosyal medyayı sallıyor! 'Devlet bizi sadece euro olarak görüyor'

YAŞAM HABERLERİ  | 24.08.2018 13:02 | Son Güncelleme

Türkiye'ya tatil için gelen gurbetçi bir vatandaş, dönüş yolunda trafik sıkışıklığından şikayet ederek "'Bu halkın çektiği rezilliğe bakın. Devlet buna ne el atıyor ne çözüm yapıyor. Devlet bizi sadece euro olarak görüyor' diyerek isyan etti." diye isyan etti. Video sosyal medyada birçok yorum aldı

Yaz tatillerini Türkiye'de geçirdikten sonra yaşadıkları ülkelere dönmek için yola çıkan gurbetçilerin sabah saatlerinde başlayan Bulgaristan'a açılan Kapıkule sınırındaki kuyruk çilesi gece de devam etti.

'BU HALKIN ÇEKTİĞİ REZİLLİĞE BAKIN'

Öğle saatlerinde çift sıra 6 kilometre olan gurbetçi kuyruğu gece yarısı da devam etti. Sürücüler, kuyruğu araçlarının kornalarına basarak protesto etti. Vatandaşlardan biri 'Bu halkın çektiği rezilliğe bakın. Devlet buna ne el atıyor ne çözüm yapıyor. Devlet bizi sadece euro olarak görüyor' diyerek isyan etti.

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Anahtar Kelimeler:
Gurbetçi trafik Euro

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
devletin seni kızarmış piliç olarak görmediğine şükret.
500bin kişi aynı gün dönerse 3 şeritli otoban yetmez tabi gören de zorla getirdik bı kaç gün bekle BAYRAM trafiği her yerde var geldiğin ülkede adam yerine konulmaz çıktığı kabuğu beğenmez
gören de döviz bırakıyor sanır oysa bunlar nerdeyse simit bile yemiyor ben iyi bilirim
sen 1 ay çekiyorsun ülkenin rezilliğini,biz 365 gün.biz ölelim o zaman.
Devlet ne yapacak sana, 10 çıkışlı kapı mı yapsın? 1 hafta sonra kuş uçmayacak zaten o kapıdan
yiyesin kıçımı sen kendini ne zannediyosun defol git birdaha gelme
dogru demis
Başka hangi ülkeye gidip 3000 € karşılığında 25.000 TL para alabilirsin beş haftada burada haftalık 5000 tl para harcıyorsunuz yedigin önünde yemediğin arkanda her türlü artislik yapıyorsun dört 5 saat kapıda beklemişsin çok mu gelmeyin kardeşim gidin Italya’da harcayın 3000 €’yu bir hafta yetecek mi size bakalım
burda harcadığınız eurolarla gidinde avrupa da tatil yapın bakalım yapabiliyonuz mu?
BETER OLUN O YOLLARDA GEBERİN İNŞALLAH
bu devlet herkesi para gözuyle goruyor
Euro tl nin 7katı olmasa gelmezsiniz
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