Bu villaların geceliği 110 bin TL

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - TURİZMİN başkenti Antalya, beş yıldızlı otellerin kral daireleri ve villalarında lüks ve hizmette sınır tanımıyor. Dünya liderleri ve birçok ünlü ismin de ağırlandığı kral daireleri ve villa misafirleri, havalimanından helikopterle alınıyor. Villaların bir gecelik fiyatları ise 110 bin TL'yi buluyor.

Turizmde Herşey Dahil (HD) sistem uygulamasıyla dünyada bir numara olan Antalya, Kaş'tan Gazipaşa'ya kadar 640 kilometrelik sahilleri ve mavi bayraklı 202 plajıyla dünyada ilk sırada yer alıyor. Kent, 5 yıldızlı otellerde kral daireleri, birbirinden lüks süitler ve özel villalarıyla da nitelikli turizm alanında dikkat çekiyor. Bu yıl rekorların kırıldığı Antalya turizminde lüks segment olarak adlandırılan villalar, kral daireleri ve süper lüks süitlere ilgi ciddi oranda arttı. Bu villa ve kral dairelerinin gecelik fiyatları 5 bin ila 20 bin dolar arasında değişiyor. Bazı otellerde villanın bir günlük fiyatı 105-110 bin TL'yi buluyor.

ALANYA'DAN KAŞ'A KADAR LÜKS HİZMET

Kundu bölgesinde yaklaşık 50 villa ile lüks hizmet veren IC Residence Hotel'in genel müdürü Nihat Tümkaya, Alanya'dan Kaş'a kadar Antalya'da üst segmentte hizmet verilebileek tesisler olduğunu belirterek, “Örneğin Kaş'ta son derece iyi villalarda yat misafirlerinin ağırlandığını gördüm ve çok mutlu oldum. Alanya'da lüks butik oteller var. Büyükelçi düzeyinde misafirlerin ağırlandığına tanık oldum. Belek, Lara, Kundu bölgesinde de lüks segment misafirlerimiz ağırlanıyor" dedi.

FİYATLAR İKİ KATINA ÇIKTI

IC Residence olarak 50 adet farklı villada hizmet sunduklarını dile getiren Tümkaya, "Örneğin Süperior 3 yatak odası, özel hamam ve sauna, SPA, kendi havuz ve bahçesiyle çok özel bir villa. 24 saat her türlü hizmet veriliyor. Sahilde de bu villalar için özel pavilyonlar oluşturuldu. Geçen seneye oranla fiyatlar iki katına çıktı diyebiliriz. Nisan-mayısta İskandinav ülkeleri, İngilizler, Almanlar tatile geliyor. Yüksek sezonda ise Kazakistan, Ukrayna, Rusya gibi BDT ülkeleri ve Türkiye'den talep görüyoruz" diye konuştu.

DÜNYA LİDERLERİ KALDI

Kentteki villa ve kral dairelerinde birbirinden ünlü birçok ismin ağırlandığını aktaran Tümkaya, "Obama, Putin, Merkel gibi dünya liderlerinin yanı sıra, Rus milyarder Roman Abramoviç, Hollywood yıldızları Monica Belluci, Sharon Stone, Mariah Carey, Richard Gere ve Tom Jones, Paris Hilton, birçok ülkeden siyaset, iş ve sanat dünyasından ünlü isim konakladı. Birçok ülkeden üst düzey siyasetçi, bürokrat, sanatçı ve iş dünyasından kişi de isminin açıklanmasını istemedi" dedi.

HELİKOPTERLE TRANSFER

VIP villalarda müşteriye 24 saat hizmet veren özel kahya tahsis ediliyor. Ayrıca özel oda servisi, sauna, Türk hamamı, SPA, sinema salonu, özel açık havuz, özel yatak odaları bulunuyor. Bu tip villaların banyo duvarlarının bir kısmı ve armatürleri de altın kaplama ve camları kurşun geçirmez. Tesisin her yerinde ayrıcalık tanınan villa müşterisi, plajda da kendisine ayrılan özel iskeleden denize giriyor. Arap şeyhleri, Hollywood yıldızları, ünlü sporcular, iş insanları ve devlet başkanlarına hizmet veren bu villa ve kral dairelerinin müşterileri havalimanından lüks otomobiller veya helikopterle otele transfer ediliyor.

OTELLER VE VİLLALARIN ÖZELLİKLERİ

THE LAND OF LEGENDS

Belek'te 4 milyar TL yatırımla dünyanın en büyük eğlence merkezlerinden biri olan The Land Of Legends'in çocuk konseptli en lüks odası Kingdom Suite, 283 metrekarelik geniş alanında 2 yatak odası, özel jakuzi, bir oturma odası ve geniş salona sahip. Kingdom Suite'in gecelik fiyatı ise 5 bin Euro. Otelde benzer özelliklere sahip Terrace Suite 130, Grand Suite 108, Family Suite 83 metrekare.

CALİSTA LUXURY RESORT

Belek'teki Calista Luxury Resort, G20 Liderler Zirvesi'nde dönemin ABD Başkanı Barack Obama'yı konuk etmişti. Villa Leo, 2 bin metrekarelik alandan oluşuyor. Swarovski taşlı duvar kağıtları, 24 ayar altından muslukları bulunan villa, Rus milyarder Roman Abramoviç, dünyaca ünlü caz sanatçısı Monica Molina, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç gibi isimleri ağırladı. Geceliği 16 bin Euro. Bu villaya yakın özellikte Superior ve Twin villalarının da bulunduğu otelde, Obama ise King Suit'i tercih etmişti. 240 metrekarelik King Suit'in gecelik fiyatı 5 bin Euro'dan başlıyor.

MAXX ROYAL BELEK

Rusya lideri Vladimir Putin'in de konakladığı Maxx Royal Hotel'in 630 m2'lik en büyük villası olan 'Ovner' golf sahasının içinde. Ağaçlarla yarı izole edilmiş villa, özel tasarımlı 495 m2 iç mekân, özel açık havuz ve teras, jakuzili pavilyon, 4 yatak odası, 1 oturma odası, 1 yemek odası, mutfak, Türk hamamı, fitness ile 3 adet balkondan oluşuyor. Otelin Albatross, Presidential villalarla King Suit, Royal Suit, Laguna Dubleks ve Teras Suite gibi kral daireleri de bulunuyor. Ovner villanın gecelik fiyatı yaklaşık 30 bin TL.

TİTANİC DE LUXE GOLF BELEK VE TİTANİC MARDAN PALACE

Presidential, Superior, Exclusive Pool ve Desing Pool olmak üzere dört villa çeşidi var. 2700 m2'lik golf sahası ve nehir manzaralı Presidental villa 100 metrekare özel açık havuz, 2 bin metrekare bahçe, nilüfer havuzlu sohbet alanı, teras, Türk hamamı, sauna, buhar, fitness, masaj odası, 5 yatak odası 1 salon, donanımlı geniş mutfak, yemek salonu, özel güneşlenme alanı, barbekü alanı, cabana, king size yatak, tüm odalarda banyo ve jakuziden oluşuyor. Yüksek sezonda Presidental villa geceliği 50 bin, superior villa ise 18 bin TL. Titanic Mardan Palace'da ise gecelik fiyatlar Lake House 15 bin, King Suite 25 bin TL.

REGNUM CARYA GOLF &SPA RESORT

G20 Liderler Zirvesi'nin düzenlendiği Regnum Carya'nın en lüks villası Crown Villa. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konakladığı, golf sahasının yanında bulunan havuz manzaralı 3 bin 500 m2'lik Crown Villada teras, oturma odası, yemek alanı, şömine, özel SPA merkezi, İtalyan tasarımlı mutfak, açık hava jakuzi, yerden ısıtma sistemi, ana odada jakuzi ve sauna, teras, bar, toplantı odası, tam teşekküllü mutfak, kurşun geçirmez camlar, özel araç park yeri ve açık hava jakuzisi bulunuyor. Crown Villa 15 bin dolar, King 8 bin dolar, Baron ise 5 bin dolar.

GLORIA SERENITY

Bahçe içinde 2 bin m2'lik villa geniş salon, çalışma odası, 2 hizmetli yatak odası ve modern mutfak, 290 m2'lik yüzme havuzu, masaj ve bakım odası, fitness, bilardo ve sinema salonları, bar ve bahçede tamamı tik ağacıyla kaplı teras mevcut. Ebeveyn yatak odası, 2 özel banyolu konuk odası, 3 özel banyolu çocuk odası, 150 metrekare alana sahip içinde özel hidroterapi jakuzisi bulunan özel terası var. Geceliği 15 bin dolar.

CONCORDE DE LUXE HOTEL

Kundu'da otelin 6 ve 7'nci katlarında bulunan Royal suitler oldukça lüks ve konforlu. İki adet Royal Suit, deniz manzaralı yatak odaları, jakuzi gibi birçok lüksü içinde barındırıyor. 82 metrekare olan bu kral dairelerinin gecelik fiyatı ise 9 bin TL'den başlıyor.

RIXOS SUNGATE

Beldibi'ndeki otelin villasında 5 yatak odası, 6 banyo, 2 hizmetli odası, bekleme odası, toplantı salonu, yemek odası, şömineli büyük salon, özel bar, mutfak, TV odası, 13 plazma TV, sauna, fitness salonu, açık- kapalı yüzme havuzları, jakuzi, teras ve kendisine ait kameriyeli geniş bir bahçe bulunuyor. Özel hizmetlilerin görev yaptığı villanın geceliği 19 bin dolar. Grand suit ise 4 bin 467 TL.

CORNELIA DIAMOND

Belek'teki Cornelia Diamond'ın 700 metrekare büyüklüğündeki Presidental Suit, 3 yatak odası, 4 banyo, 1 salon, tam donanımlı mutfak, 10'lu yemek grubu, oturma odası, çalışma odası, koşu bandı ve koşu bisikletinin bulunduğu spor köşesi, kokteyl ve lounge alanı, 40 metrekarelik jakuzi, masaj yatağı ve sauna ile 2 güneşlenme terasından oluşuyor. Dairede 24 saat aşçı ve sekreterya hizmeti sunuluyor. Geceliği 78 bin 784 TL. Diğer lüks oda ve villalar da 5 binden 18 bin TL'ye kadar değişiyor.

ELA QUALITY

Osmanlı mimarisi ile modern mimarinin harmanlandığı ve 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün tercih ettiği Belek'teki Ela Quality Resort'un 1230 metrekarelik alana kurulu villasında 3 yatak odası, bir oturma odası, yemek odası, mutfak, hamam, sauna ve jakuzi bulunuyor. Geceliği 7 bin 600 dolar.

SUSESİ LUXURY RESORT

Belek'te bulunan Susesi de Luxe Hotel'in VIP villası, otel içerisinde müstakil bahçe ve havuzuyla yer alıyor. 750 metrekare ve 2 kattan oluşan villanın müşterileri için çiçekle karşılama, VIP transfer hizmeti veriliyor. Geceliği 7 bin 800 Euro. 206 metrekarelik Royal Suit ise 14 bin TL.

RIXOS PREMIUM BELEK

Muhteşem Akdeniz manzaralı 315 m2'lik Royal Premium Suite, 264 m2'lik Villa Prive, jakuzi, 4 yatak odası, şömineli geniş salon, tam ekipmanlı mutfak, yemek odası, dışarıda barbekü alanı, nilüfer çiçekleri ile dolu göletin çevrelediği üstü kapalı oturma alanı, Türk hamamı, sauna, özel yat iskelesi gibi özelliklere sahip. Gecelik fiyatlar Royal Premium Suite 2 bin 400 euro, Villa Prive 2 bin euro, Club Villa 1500 euro.

KAYA PALAZZO

Belek'te G20 Liderler Zirvesi'nin yedek oteli olarak hizmet veren Kaya Palazzo Hotel'de doğrudan denize konumlandırılmış Villa Ducale 175 metrekare. 3 yatak odası, salon, teras, 200 metrekare özel açık havuz, özel içkiler ve yöresel lezzetler ve özel hizmetlerin sunulduğu villanın gecelik fiyatı 3 bin 500 euro.

IC HOTELS RESIDENCE

65 metrekareden başlayan Lake, Lake Deluxe, Bali Junior, Bali, Bali Deluxe ve Superior Deluxe Villa olmak üzere 44 villanın bulunduğu otelde en lüks villa 396 metrekareyle Superior Deluxe Villa. Üç yatak odasına sahip, özel havuzlu bu villada gecelik fiyat 4 bin 500 Euro. IC Green Palace Hotel'in kral dairesi ise gecelik 2 bin 500 TL.

AKRA HOTEL

Kent merkezi Lara bölgesindeki Akra Hotel'de bir kral dairesi bulunuyor. En üst katta 210 metrekare iki oda, bir salon, kendi mutfağı, havuzu ve şezlongu, kütüphanesi bulunan Panorama Suite, Beydağları ve Akdeniz manzarası sunuyor. Geceliği ise 8 bin 900 TL. Otelde 135 metrekarelik Ocean Suite, 98 metrekarelik İnfinity Suite ve 65 metrekarelik Mediterranean Suite de lüks segmente hitap ediyor.

RIXOS DOWNTOWN

Rixos'un kent merkezi Konyaaltı sahilinde bulunan şehir oteli Downtown'un en üst katında bulunan 128 metrekarelik King Suite, Akdeniz ve Beydağları manzarası sunuyor. 2 yatak odası ve bir salondan oluşan kral dairesinde gecelik konaklama fiyatı ise 700 euro'dan başlıyor.

MAXX ROYAL KEMER

Özel havuz ayrıcalığı, akıllı oda sistemi ve konforlu tasarıma sahip 450 metrekarelik Presidential Villa, 5 yatak odası, çalışma/misafir odası, jakuzi, salon, ayrı mutfak, 3 soyunma odası, 7 WC, sauna, buhar odası, geleneksel Türk hamamı, kapalı havuz ve spor alanı barındırıyor. Geniş aileler ve özel organizasyon konaklamaları için tercih edilen villanın ortalama fiyatı gecelik 8 bin Euro.

VENEZİA PALACE DELUXE HOTEL

130 metrekarelik villalarda 3 yatak odası, ayrı oturma odası, 24 saat oda servisi ve sınırsız yiyecek içecek hizmeti, ışık, gürültü, ısı sızdırmayan perdelerden tüm eşyalarında lüksün sınır tanımadığı villanın gecelik fiyatı bu yıl 21 bin 272 TL olarak belirlendi.

BELLİS DELUXE HOTEL

Otelde 250 metrekarelik Villa Bellis, 3 yatak odası, ayrı oturma ve yemek alanları, deniz manzaralı balkon, 24 saat ücretsiz yiyecek ve içecek hizmeti, birçok özel hizmete gecelik fiyatı yaklaşık 10 bin TL.