HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Bu vitamin eksikliğini yaşayan bireylerde koronavirüs daha sık görülüyor

Bu vitamin eksikliğini yaşayan bireylerde koronavirüs daha sık görülüyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 09.09.2020 14:30 | Son Güncelleme

Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi, İç Hastalıkları ve Geriatri Uzmanı Prof. Dr. İlker Taşçı, "Yapılan araştırmalarda bilim insanları, geriye dönük olarak bir bölgede kaydedilmiş olan verileri inceleyerek, 20 nano gram mililitrenin altında yani orta düzeyde bir D vitamini eksikliği yaşayan bireylerde Covid-19'un daha sık görüldüğünü ortaya koydu" dedi.

Bu vitamin eksikliğini yaşayan bireylerde koronavirüs daha sık görülüyor

Prof. Dr. İlker Taşçı, pandeminin başından bu yana beslenme, mineral ve bazı vitaminlerin alımıyla Covid-19'a yakalanma riski arasında bir bağlantı olup olmadığının araştırıldığını söyledi.

Yüksek doz C vitamininin hastalığın tedavisinde, yoğun bakımda etkin kullanıldığına yönelik verilerin olduğunu belirten Prof. Dr. Taşçı, "D vitamini eksikliği pandemiden önce birçok hastalıkla bağdaştırılmıştı. O zamanlar D vitamininin 'kemik metabolizmasındaki gerçek yerinin dışında kalp hastalıklarının gelişmesinde veya korunmasında bir rolü var mı, vücuttaki Alzheimer ve unutkanlık gibi hastalıkların gelişmesinde veya korunmasında bir rolü var mı' diye inceliyoruz, incelemeye de devam edeceğiz" diye konuştu.

'D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNDE COVİD-19 DAHA SIK GÖRÜLÜYOR'

iStock-1128987268

Covid-19 döneminde D vitamininin şiddetli eksik olduğu bölgelerde Covid-19'un yayılımının daha hızlı olduğu yönünde birtakım tahminlerin ortaya atıldığını kaydeden Taşçı, şunları kaydetti:

"Yapılan araştırmalarda bilim insanları geriye dönük olarak bir bölgede kaydedilmiş olan verileri inceleyerek, 20 nano gram mililitrenin altında yani orta düzeyde bir D vitamini eksikliği yaşayan bireylerde Covid-19'un daha sık görüldüğünü ortaya koydular. Bu çalışma geçmişe yönelik de olsa 20 nano gram mililitrenin altında veya bir miktar D vitamini eksikliği olan bireylerin yaşadığı bölgelerde koronavirüs enfeksiyonunun sıklığı daha fazladır. Aksine eksikliğin daha az olduğu, D vitamininin kan düzeyinin daha yeterli olduğu bölgelerde de koronavirüs enfeksiyonu sıklığında bir azalma veya daha az bulunma durumu söz konusudur. Örneğin, 'D vitaminimiz düşük, 20 nano gram mililitrenin altında. D vitamini alsak ve bunu yükseltsek koronavirüs enfeksiyonu riskini azaltabilir miyiz?'. Henüz elimizde bunun kanıtı yok. Sadece 'Covid-19 enfeksiyonundan korunmak için D vitaminimizi yükseltelim' yaklaşımı bilimsel olmayabilir. Eğer D vitamini eksikliğinin vücutta problem yarattığı başka problemler varsa, onları düzeltmemiz gerekeceği için kişi D vitamini alabilir."

'GÜNEŞ ARACILIĞIYLA D VİTAMİNİ ALINMALI'

Prof. Dr. Taşçı, 20'nin altındaki rakamların D vitamininin düşüklüğünü gösteren rakamlar olduğunu belirterek, "10'un altındaki rakamlar önemli seviyede eksiklik olarak bilinir. Hastanın hiçbir yakınması olmasa bile D vitaminin 10'un altında bulunduğu durumlarda kemiklerin döngü için yeterince D vitamini bulamadığını düşünebiliriz. Vücudunun geri kalan fonksiyonlarının da zorlandığını düşünürüz. Bununla ilişkili kanıtlarımız da tam net değil. Başlangıçta çok önemli veriler elde ettik; ama son yıllarda ortaya çıkan daha hedefe yönelik ve detaylı araştırmalar dışarıdan D vitamini alınmasıyla elde edilen faydaların doğal olarak güneş aracılığıyla D vitaminini yükseltmekten çok iyi olmadığını gösterdi. Böyle veriler de mevcuttur. Kendi başınıza eczaneden veya başka bir yerden D vitamini alıp, her ne kadar bunlar reçetesiz yazılsa da kullanmayın. Mutlaka bir sağlık profesyoneline sorun. D vitamini bizim diğer vitaminlerimiz ve mineraller gibi ihtiyaç duyduğumuz mikro besinlerden bir tanesidir. Bazı sistemlere özgü etkilerini yeni yeni anladığımız için bize cazip geliyor" dedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Anne-kız bir arada! Anne-kız bir arada!
İntihar sinyallerine dikkat! Önlemek mümkün mü?İntihar sinyallerine dikkat! Önlemek mümkün mü?
30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları!30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Gece yarısı başladı! Cezalar peş peşe geldi
Gece yarısı başladı! Cezalar peş peşe geldi
MasterChef'te Furkan ağlayarak stüdyoyu terk etti
MasterChef'te Furkan ağlayarak stüdyoyu terk etti
'Ucuzluk marketine gittim' dedi ve tek tek saydı...
'Ucuzluk marketine gittim' dedi ve tek tek saydı...
Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken İmamoğlu kararı
Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken İmamoğlu kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan savaş gemilerine talimat
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan savaş gemilerine talimat
İlginizi Çekebilir
Kahvaltıda fıstık ezmesi yiyen insanlar yatakta daha iyi
Kahvaltıda fıstık ezmesi yiyen insanlar yatakta daha iyi
Trigeminal Nevralji hastalığına yakalandı hayatı kabusa döndü
Trigeminal Nevralji hastalığına yakalandı hayatı kabusa döndü
Karantinada cinsellikle ilgili yaşanan en büyük sekiz sorun
Karantinada cinsellikle ilgili yaşanan en büyük sekiz sorun
Yüz yüze olmayan seks pozisyonları!
Yüz yüze olmayan seks pozisyonları!
Havuza atlarken kafasını taşa vurdu! Korkunç anlar
Havuza atlarken kafasını taşa vurdu! Korkunç anlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aile hekimleri çağrıda bulundu: Zatürre aşısı yaptırmak için...
Aile hekimlerinden önemli çağrı: Zatürre aşısı yaptırmak için...
Ölü popo sendromu nedir ve nasıl önlenir?
Dikkat! Ölü popo sendromuna yakalanmış olabilirsiniz
İntihar sinyallerine dikkat! Önlemek mümkün mü?
İntihar sinyallerine dikkat! Önlemek mümkün mü?
Koronavirüs tedavisinde kullanılan ağrı kesiciler böbrek hasarına sebep olabilir
Koronavirüs ilaçları kalıcı hasar bırakır mı?
Koronavirüs tedavisinde kullanılan ağrı kesiciler böbrek hasarına sebep olabilir
Virüs için kullanılan ağrı kesicilerle ilgili flaş açıklama
Covid-19’a karşı sadece ‘el hijyeni’ yetmez Tırnaklarınızı keserken, sakın…
Tırnaklarınızı keserken sakın bunu yapmayın!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.