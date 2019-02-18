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"Bu yapıların tamamının yıkılması lazım"

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.02.2019 14:50 | Son Güncelleme

CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan: - "Kapadokya bölgesindeki binalara izin verenler hakkında suç duyurusunda bulunulması lazım. Buraya hangi kurumlar izin vermişse o kurumların tamamı suçlu. Peribacalarının bulunduğu bölgede yapılan bu yapıların tamamının yıkılması lazım"

CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, "Kapadokya bölgesindeki binalara izin verenler hakkında suç duyurusunda bulunulması lazım. Buraya hangi kurumlar izin vermişse o kurumların tamamı suçlu. Peribacalarının bulunduğu bölgede yapılan bu yapıların tamamının yıkılması lazım." dedi.

Sarıaslan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Nevşehir'in Göreme beldesinde peribacalarının bulunduğu bölgede yapılan iş yeri ve konut inşaatlarına önce hukuksuz yere izin verildiğini, bu bina inşaatlarının kamuoyu tepkisinin ardından yıktırıldığını savundu.

Kapadokya bölgesinde yasal izin verilerek yapılmış çok sayıda binanın bulunduğunu ifade eden Sarıaslan, yıkımı yapılan inşaatların da aynı prosedürden geçtiğini, buralara kimin izin verdiğinin belirlenmesi gerektiğini söyledi.

CHP'li Sarıaslan, "Kapadokya bölgesindeki binalara izin verenler hakkında suç duyurusunda bulunulması lazım. Buraya hangi kurumlar izin vermişse o kurumların tamamı suçlu. Peribacalarının bulunduğu bölgede yapılan bu yapıların tamamının yıkılması lazım. " dedi.

Sarıaslan, inşaatların yapılmasına hukuksuz bir şekilde izin verenler hakkında, mağdurların tazminat davaları açılabileceğini de kaydetti.

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CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan Kapadokya peribacaları

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