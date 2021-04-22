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Bu yaya geçidinin başı var, sonu yok!

22.04.2021 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da yolun karşısına geçmek için çizgilerle oluşturulan yaya geçidini kullanmak isteyen vatandaşlar, yolun sonuna ulaştıklarında demir çitlerle karşılaşıyor. 'Başı var, sonu yok' dedikleri yaya geçidinin düşünülmeden uygulamaya konulmuş olması görenleri şaşkına çeviriyor.

Erzurum’un Yakutiye ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Bulvarında eşine çok az rastlanacak yaya geçidi görenleri hayrete düşürüyor. Yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşlar yaya geçidindeki çizgileri takip edince çitlerle çevrili çimenlere ulaşıyor.

ANA YOLDA YÜRÜYEREK KALDIRIMA ULAŞIYORLAR

Yaya yolunun başlangıcı varken sonunun olmaması ise görenleri şaşkına çeviriyor. Yolun karşısına geçmek isteyenler önce çizgileri takip ediyor daha sonra çitlerle çevrili çimenlerden sağ yaparak ana yol üzerinde ilerleyip ancak öyle karşıya geçebiliyorlar.

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'GEÇİDİN SONU GÖRÜNMÜYOR'

Garip yaya geçidinden geçmeye çalışan vatandaşlar, “Buradan karşıya geçmeye çalışacağız ama yaya geçidinin sonu görünmüyor. Geçtiğimiz zaman yol yok, tellerin üzerinden atlamak ya da sağa dönüp biraz daha ana yolda yürümemiz gerekiyor. Gerçekten çok garip” yorumlarında bulundular.

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İHA

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