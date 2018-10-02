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Bu yayla ilkbaharda mora, sonbaharda beyaza bürünüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 11:31 | Son Güncelleme

TRABZON'un Tonya ilçesinde, her yıl nisan ayında açan, 'Uluslararası Bern Sözleşmesi' gereği korunan, ince, uzun yapraklı 'mavi yıldız' çiçeğinin yetiştiği ve yörede 'Mor Yayla' olarak bilinen Kadıralak Yaylası, ilkbaharda mora, sonbaharda ise açan 'vargit' çiçekleri ile beyaza bürünüyor.

Bu yayla ilkbaharda mora, sonbaharda beyaza bürünüyor

İnan KALYONCU/TONYA (Trabzon), (DHA) - TRABZON'un Tonya ilçesinde, her yıl nisan ayında açan, 'Uluslararası Bern Sözleşmesi' gereği korunan, ince, uzun yapraklı 'mavi yıldız' çiçeğinin yetiştiği ve yörede 'Mor Yayla' olarak bilinen Kadıralak Yaylası, ilkbaharda mora, sonbaharda ise açan 'vargit' çiçekleri ile beyaza bürünüyor. Çevresi ladin çam ormanları ile kaplı yaylayı ziyaret edenler, her mevsimde manzaraya hayran kalıyor.
Tonya'ya 9 kilometre uzaklıkta bulunan, yaklaşık 1300 metre yükseklikteki Kadıralak Yaylası, ilkbahar mevsiminde 'mavi yıldız' çiçeklerinin açmasıyla mor örtü ile kaplanıyor. Her yıl nisan ayında açan, 'Uluslararası Bern Sözleşmesi' gereği korunan, ince, uzun yapraklı 'mavi yıldız' çiçeğinin yetiştirildiği yaylanın mor görüntüsü, sonbaharda açan 'vargit' çiçekleriyle beyaza bürünüyor. Dört bir yanı ladin çam ormanları ile kaplı yaylayı ziyaret edenler, eşsiz manzarasına her mevsim hayran kalıyor. Yaylaya, özellikle sonbaharda doğa tutkunları ve fotoğrafçılar akın ediyor.
Yaylada yaz aylarında yaşayan Turan Şafak, Kadıralak’ın, Karadeniz'in en güzel yaylalarından olduğunu belirterek, "Nisan- mayıs aylarında burası masmavi olur. Sonbahar gelince de vargit çiçekleri açar. Yayla bembeyaz olur, gelinliğini giymiş gibi olur. Vargit çiçekleri, artık bize 'Varın, gidin' diyor" dedi.
Ahmet Karabulut ise "Kadıralak Yayla'mız nisan- mayıs aylarında maviye bürünüyor. O aylarda çok güzel bir güzellik oluyor. Meraklılarla dolup taşıyor. Sonbaharda ise beyaz bir renge bürünüyor. İnsanların bu güzelliği gelip, görmesini istiyoruz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Bu yayla ilkbaharda mora, sonbaharda beyaza bürünüyorBu yayla ilkbaharda mora, sonbaharda beyaza bürünüyorBu yayla ilkbaharda mora, sonbaharda beyaza bürünüyorBu yayla ilkbaharda mora, sonbaharda beyaza bürünüyor

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