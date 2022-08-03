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Bu yaz çıktığınız tatillerde kurtarıcınız olacak yanınızdan ayırmayacağınız ürünler

02.08.2022 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz mevsiminin gelmesiyle tatil planları da yapılmaya başlandı. Seyahat konforunuzu arttırmak içinse ihtiyaçlarınızı rahat bir şekilde karşılamanıza yardımcı olacak pratik ürünlerden faydalanabilirsiniz. Bu yaz çıktığınız tatillerde kurtarıcınız olacak ve yanınızdan ayırmayacağınız ürünleri inceledik. Bu ürünlere göz atmaya ne dersiniz?

Bu yaz çıktığınız tatillerde kurtarıcınız olacak yanınızdan ayırmayacağınız ürünler

Çıkacağınız seyahatlerde yanınıza alacağınız bazı ürünlerle hem yolculuğunuzu hem tatilinizi daha konforlu hâle getirebilirsiniz. Valizinizdeki karışıklığa son verebilecek bavul düzenleyicilerden uçak ve otobüs yolculuklarında boynunuzu rahatlatacak seyahat yastıklarına, elektronik aletlerinizi şarj edebileceğiniz powerbank'lerden buz gibi içeceklerinizi muhafaza edebileceğiniz termoslara, seyahatlerinizde yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz kurtarıcı ürünleri sizin için derledik. Dilerseniz bu ürünleri birlikte inceleyelim.

1. Wellmop Seyahat Boyun Yastığı ile konforlu bir yolculuk deneyimi yaşayın

Bu yaz çıktığınız tatillerde kurtarıcınız olacak yanınızdan ayırmayacağınız ürünler

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Araba, otobüs veya uçak seyahatlerinden sonra boyun ağrıları çekmek istemiyor; konforlu bir yolculuk deneyimi yaşamak istiyorsanız Wellmop Seyahat Boyun Yastığı sizin için hayat kurtaran bir yardımcı olabilir. Yolculuk esnasında boynunuza destek veren boyun yastığını her türlü seyahat aracında rahatlıkla kullanabilirsiniz. Kir tutmayan yapısı ve yıkanabilir kumaşı sayesinde kolaylıkla temizlenebilen, ortopedik ve konforlu yapısıyla ergonomik bir rahatlık sunan bu yastık ile yolculuklarınızı çok daha konforlu hâle getirebilirsiniz. Bu sayede tatilinize daha keyifli şekilde başlayabilirsiniz!

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2. Valizinizdeki karışıklığa Meleni Home 6'lı Bavul Düzenleyici Set ile son verebilirsiniz

Bu yaz çıktığınız tatillerde kurtarıcınız olacak yanınızdan ayırmayacağınız ürünler

Siz de tatile çıkarken valizinizin içindeki karışıklığın önüne geçmek, tüm eşyalarınızı düzenli bir şekilde yerleştirmek istiyorsanız Meleni Home markasının altılı bavul düzenleyici setine mutlaka göz atmanızı öneririz. Kıyafetlerden kişisel bakım ürünlerine, çamaşırlardan aksesuarlara her türlü eşyanızı düzenli bir şekilde yerleştirmenize olanak sağlayacak setin içerisinde üçü fileli, üçü filesiz olmak üzere farklı boyutlarda altı adet çanta bulunuyor. Dilerseniz seyahat dönüşü kirli eşyalarınızı temiz kıyafetlerden ayrı bir şekilde depolamanıza da yardımcı olacak bu setle tüm eşyalarınızı düzenleyebilirsiniz.

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3. Messa Aksesuar Toplama Çantası ile tüm elektronik aletlerinizi güvenli bir şekilde taşıyın

Bu yaz çıktığınız tatillerde kurtarıcınız olacak yanınızdan ayırmayacağınız ürünler

Teknolojinin gelişmesiyle seyahatlerde yanımıza aldığımız cihaz ve kablo miktarı da arttı. Siz de seyahatlerinizde bu kabloları ve cihazları rahatça taşımak istiyorsanız Messa Aksesuar Toplama Çantası sizin için hayat kurtarıcı bir yardımcı olabilir. Kulaklık, şarj kablosu, powerbank ve harici disk gibi her türlü teknolojik eşyanızı düzenli bir şekilde taşımanıza olanak sağlayan bu çanta, su geçirmez yapısıyla olası kazalarda elektronik cihazlarınızın hasar görmesinin de önüne geçer. Çok bölmeli yapısıyla son derece konforlu bir kullanım sunan aksesuar toplama çantası, hafif yapısıyla da valizinizde ekstra bir ağırlığa sebep olmaz.

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4. Araba yolculuklarınızda 360 Derece Dönebilen Telefon Tutucu ile konforunuzu arttırın

Bu yaz çıktığınız tatillerde kurtarıcınız olacak yanınızdan ayırmayacağınız ürünler

Araba yolculuklarında hem telefon görüşmelerinizi hem navigasyon takibini sürüş güvenliğinizi tehlikeye atmadan yapmak istiyorsanız Buffer markasının 360 derece dönebilen telefon tutucu modeline mutlaka göz atmanızı öneririz. Aracınızın torpido konsolu üzerine rahatlıkla sabitleyebileceğiniz bu aparatın kolay kliplenme özelliği ile 6,5 inçten küçük telefonları rahatlıkla görüş alanınıza yerleştirebilirsiniz. Özellikle navigasyon takibinde işinizi bir hayli kolaylaştıracak bu aparat, ultra ince ve hafif tasarımıyla son derece konforlu bir kullanım sunar. Her araçta rahatlıkla tercih edebileceğiniz bu aksesuar sayesinde sürüş güvenliğinizi tehlikeye atmadan cep telefonunuzu kullanabilirsiniz.

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5. Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos ile içeceklerinizin sıcaklığını yol boyunca muhafaza edebilirsiniz

Bu yaz çıktığınız tatillerde kurtarıcınız olacak yanınızdan ayırmayacağınız ürünler

Uzun yolculuklarda sıcak veya soğuk içeceklerinizin ısısını korumak, taze kahvenizi yudumlamak veya buz gibi suyunuzdan içmek istiyorsanız Stanley markasının bu çelik termos modeli sizin için harika bir alternatif olabilir. Paslanmaz çelik vakum yalıtımına sahip olan termos, içeceklerin sıcaklığını 24 saate kadar muhafaza edebilir. BPA içermeyen 18/8 paslanmaz çelikten üretilen şık termos, sızdırmaya ve paslanmaya karşı dayanıklı şekilde üretilir. Çevir dök tıpası sayesinde son derece konforlu bir kullanım sunan termosun yalıtımlı kapağı bardak olarak da kullanılabilir.

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6. Tatilde de jilet gibi görünmek için Arzum AR690 Tripper Seyahat Ütüsü

Bu yaz çıktığınız tatillerde kurtarıcınız olacak yanınızdan ayırmayacağınız ürünler

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Ne kadar düzenli yerleştirirseniz yerleştirin, elbiseler valizde kırışabiliyor. Siz de tatilde kıyafetlerinizi jilet gibi ütülü bir şekilde kullanmak istiyorsanız Arzum markasının AR690 Tripper modeli tam size göre bir alternatif olabilir. Yapışmaz ve kaygan özellikli seramik tabanıyla ütüleme işlemini son derece kolay bir hâle getiren cihazın sürekli ve şok buhar seçenekleri bulunuyor. Ayarlanabilir sıcaklık derecesi sayesinde farklı kumaş türlerinde rahatlıkla kullanabileceğiniz seyahat ütüsü, küçük boyutu ve 0,7 kg ağırlığıyla valizinizde rahatlıkla taşıyabileceğiniz bir yardımcı.

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7. Ttec Artpower ile şarjınız hiç bitmesin

Bu yaz çıktığınız tatillerde kurtarıcınız olacak yanınızdan ayırmayacağınız ürünler

Seyahatlerde telefonunuzun şarjı bittiğinde onu hızlıca şarj edebilmek istersiniz. Bu noktada Ttec markasının Artpower isimli modeline mutlaka göz atmanızı öneririz. 10.000 mAh gücündeki powerbank, üzerinde bulunan iki USB ve bir C-Type girişi ile aynı anda üç cihazı birden şarj edebilmenize olanak tanıyor. Üzerinde bulunan LED pil göstergesi sayesinde şarjını rahatlıkla kontrol edebileceğiniz bu cihaz, şık tasarımıyla göze de hitap ediyor. Küçük ve hafif yapısıyla cebinizde bile taşıyabileceğiniz bu powerbank ile seyahatlerinizde telefonunuzdan taşınabilir hoparlöre birçok elektronik cihazınızı kolaylıkla şarj edebilirsiniz.

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Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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