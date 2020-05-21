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Bu yaz havalar nasıl olacak? Meteoroloji'den haziran, temmuz ve ağustos için tahminler

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2020 09:42 | Son Güncelleme

Koronavirüsle mücadelede aylardır evlerde kalan Türkiye, normalleşme süreciyle birlikte adeta nefes almanın hayallerini kuruyor. Kısıtlamaların kaldırılmasını dört gözle bekleyen vatandaşlar 'Bu yaz havalar nasıl olacak?' sorusuna yanıt arıyor. Meteoroloji'den ise haziran, temmuz ve ağustos için son hava durumu tahminleri geldi.

Bu yaz havalar nasıl olacak? Meteoroloji'den haziran, temmuz ve ağustos için tahminler

'Bu yaz havalar nasıl olacak?' sorusuyla ilgili Meteoroloji'den son hava durumu tahminleri geldi.

HAZİRAN, TEMMUZ VE AĞUSTOSTA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, hava sıcaklıkları haziran, temmuz ve ağustosta Doğu Akdeniz ile doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında, iç kesimlerde ise mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerinde seyredecek.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, "Hava sıcaklığı 22 Mayıs Cuma gününden itibaren 16 dereceye kadar düşecek. Sıcaklık mevsim normallerinin de altına inerek hava serinleyecek" dedi.

YAZIN SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE

Tek şöyle devam etti:

"Sıcaklık ortalaması ocak ayından bu yana mevsim normallerinin üzerinde seyretti. Yaz döneminde ise sıcaklıklarda büyük değişimler beklenmiyor. Sıcaklıklar haziran, temmuz ve ağustos ayı için mevsim normallerinde görünüyor.

İSTANBUL'DA 35-36 DERECELER OLMAYACAK

Yazın normal sıcaklıklar olacak ama aşırı sıcak hava dalgaları gözükmeyecek. İstanbul'da 35-36 dereceler olmayacak gibi gözüküyor."

(AA)

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