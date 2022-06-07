Bu yaz imzanız olacak ferah ve etkili parfüm önerileri

Yaz aylarına yakışan parfümler genellikle daha taze ve hafif olma eğiliminde. Daha az ve sade notaların teninizle bütünleştiği kokularla büyüleyici etkinizi arttırabilirsiniz. Birçok farklı seçeneği bulunan parfüm çeşitlerinden mutlaka denemeniz gerekenleri sizler için listeledik. Bu yaz imzanız olacak ferah ve kalıcı parfüm önerilerini detaylı olarak incelemeye ne dersiniz?

1. Turunçgiller ve çiçeksi kokuların etkileşimi: Viktor Rolf Flowerbomb Bloom EDT

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Şık tasarımlı şişesiyle öne çıkan Viktor Rolf Flowerbomb Bloom, en sevilen kadın yaz parfümleri listesinde yer alıyor. Turunçgillere çiçek kokularının eklenmesiyle koku şöleni yaşatan parfümü çok seveceğinize eminiz. Üst notalarında portakal, mandalina, nar ve pembe biber bulunuyor. Orta kokularında yasemin, gül, frezya ve osmanthus; alt notalarında ise kaşmir ağacı, amber ve paçuli yer alıyor. Kocaman bir çiçek buketinin notalarıyla açılan parfüm, zengin ve modern kokularla büyülü bir evrende gibi hissettiriyor. Viktor&Rolf'un bağımlılık yaratan parfümü, ferah kokusuyla herkesi büyüleyecek.

2. Tazeleyici etki: Avon Musk Marine Erkek EDT

Sırada "İyi ki almışım." diyeceğiniz, yaza çok uygun bir erkek parfümü var. Uygun fiyatlı parfümler arasında yer alan Avon Musk Marine EDT'yi koleksiyonunuza mutlaka eklemelisiniz. Lavanta, nane, meşe yosunu ve narenciyelerin buluşmasıyla meydana gelen eşsiz koku size kendinizi çok iyi hissettirecek. Mandalina ve misk kokularının uyumu ise ferahlığın yanı sıra güçlü bir enerji de verecek. Fujer-aromatik koku ailesinin enerjik, güçlü ve erkeksi hissi, parfümü sizin için vazgeçilmez yapabilir. Tazeleyici kokusuyla sıcak yaz aylarının kurtarıcısı olacak parfüme göz atmadan geçmeyin deriz.

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3. Sıcak notalarla: Estée Lauder Bronze Goddess Eau Fraiche

Riviera'nın güneş ışığından ve derin sulardan ilham alarak tasarlanan parfüm, yaz ayları için en çok tercih edilen kadın parfümlerinin başında geliyor. Kalitesiyle öne çıkan Estée Lauder markası, tanıdığınız ve sevdiğiniz orijinal, çekici Bronze Goddess Eau Fraiche'yi sizinle buluşturuyor. Amber, bergamot, tiare flower ve vanilyaya ek olarak Hindistan cevizinin eşsiz kokusuyla sıcak, duygusal bir karışım meydana getiriyor. Kullanıcılar tarafından çok sevilen parfümün meyvemsi, odunsu ve sıcak koku notaları sizi her an kumsalda gibi hissettirecek. Doğal içerikli kaliteli maddelerden üretilen ürünün vazgeçilmez yaz parfümlerinizden biri olacağına eminiz.

4. Işıltınızı kokunuzla destekleyin: Christian Dior Joy Intense EDP

Çiçeklerin ışıltılı patlamasının neşeli bir izi olan Christian Dior Joy Eau de Parfum Intense, son derece şık ambalajıyla da dikkat çekiyor. Kullanıcılar tarafından çok sevilen parfüm, birçok kişinin vazgeçilmezi. Turunçgillerin ferah dokunuşuyla başlayıp şekerli notalarla devam eden parfüm, tatlı yaz kokularını sevenleri mutlu edecek. Parfümün üst notalarında bergamot ve mandalina; orta notalarında yasemin, gül, şeftali ve Çin tarçını; alt notalarında ise misk, sandal ağacı, sedir ağacı, paçuli, benzoin bulunuyor. Sulu turunçgillerin göz kamaştırıcı ışığı, vanilyayla süslenmiş sandal ağacının kokusuna ve yaseminin renkli parlaklığına karışıyor.

5. Toprak, su ve bulut katmanlarıyla: Hermes Terre D'Hermes Eau Intense Vetiver EDP

Erkekler için en fresh yaz kokularından biri olan Hermes Terre D'Hermes Eau Intense Vetiver, kalıcı tazelik arayanların bir numaralı tercihi. Parfümün en saf hâliyle karşımıza çıkan Terre D'Hermes; odunsu, çiçeksi ve narenciye kokularından oluşur. Toprak, su ve bulut üçlüsüyle tanımlanan parfümün üst notalarında portakal, greyfurt ve sardunya bulunuyor. Orta notasında paçuli, biber, sardunya ve misk vetiver olan parfümün alt notasında ise değerli odunların harmanı yer alıyor. Etkileyici kokudaki parfümü özellikle yaz aylarında yanınızdan ayırmak isteyeceksiniz. Terre'in odunsu ve mineral dengesi sizi kendine hayran bırakacak.

6. Şık ve zarif: Yves Saint Laurent Libre EDP Kadın Parfüm

Lüks ve zarif şişe tasarımıyla öne çıkan Yves Saint Laurent Libre, sizi âdeta büyüleyecek. Fas'ın portakal çiçeğinin ve Fransa'nın lavantasının bir araya geldiği koku, yaz aylarında mutlaka koleksiyonunuza eklemeniz gereken ürünler arasında. Çiçeksi notalarıyla yaz aylarının vazgeçilmez kokularından olan Libre, özgürlüğüne düşkün kadınlar için özel olarak tasarlanmış. Parfümün üst notalarında mandalina, tahıl, Fransız lavanta yağı ve kuş üzümü bulunuyor. Orta kokularında lavanta yağı, zambak, portakal ve yasemin çiçeği yer alıyor. Dip notalarını ise sedir ağacı yağı, amber, misk ve vanilya özü oluşturuyor.

7. Zarif ve feminen etki: Chanel Coco Mademoiselle EDP

Listemizin son kadın parfümü Chanel Coco Mademoiselle, kendinden emin, güçlü ve özgür kadınların kokusu olarak karşımıza çıkıyor. Chanel ailesinin güçlü oryantal kokularından oluşan parfüm, en fresh yaz kokuları arasında yer alıyor. Yaz akşamlarında size eşlik edecek parfüm, oryantal olmasının yanı sıra oldukça rahatlatıcı. Turunçgiller ve odunsu notaların öne çıktığı parfüm, feminen kokusuyla herkesi kendine hayran bırakıyor. Üst notasında portakal, mandalina, portakal çiçeği ve bergamot yer alıyor. Orta notasında yasemin ve ylang ylang olan parfümün alt notasında ise misk, Tonka fasulyesi, paçuli bulunuyor. Bu taze kokuya mutlaka şans vermelisiniz.

8. Enerjinizi destekleyecek: Calvin Klein Obsession For Men EDT

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Aromatik ve oryantal notalarıyla sizi etkisi altına alacak Calvin Klein Obsession, yaz ayları için çok uygun olan enerjik erkek parfümleri arasında yer alıyor. Parfümün üst notasında kişniş, lavanta, greyfurt, bergamot, tarçın ve limon bulunuyor. Aromatik kokuyu orta notasında muskat, karanfil, yasemin, çam ve kırmızı meyveler izliyor. Alt notasında ise amber, sandal ağacı, paçuli, vanilya, misk ve vetiver yer alıyor. Çekici ve keskin kokuların bir araya geldiği parfüm âdeta ahenk oluşturuyor. Çiçeksi ve narenciye kokulu belirgin notaların bir araya gelen parfümle yaz aylarında dinamik hissedeceksiniz.

9. Okyanus etkisini hissettiren: Giorgio Armani Acqua Di Gio Profondo Eau De Parfum

Sırada Alberto Morillas imzası taşıyan, bir kere kullanınca asla vazgeçemeyeceğiniz, özgürlüğün, duygusallığın ve modern erkekliğin temsili bir parfüm var. Ferah ve çiçeksi kokuların bir araya geldiği Giorgio Armani Acqua Di Gio Profondo, kokusu ve şişe tasarımıyla dikkat çekiyor. Bergamot ve mandalinanın uyumuyla başlangıç yapan koku, kendinizi âdeta okyanusların derinliklerinde gibi hissetmenizi sağlayacak. Oksijen kabarcıklarının yükselmesiyle artan biberiye, lavanta ve selvinin yoğunluğu, parfümün kalbini oluşturuyor. Dip notalarında ise odunsu paçuli notaları, misk ve kehribar bulunuyor. Hem kalıcı hem ferah parfümün vazgeçilmez yaz kokularınızdan biri olacağından hiç şüphemiz yok.

10. Hem ferah hem odunsu notalar: Paco Rabanne Invictus Aqua Edt Erkek Parfüm

Yaz aylarına uygun son erkek parfümü önerimiz, Paco Rabanne Invictus Aqua. Ferah hissin öne çıktığı parfümün alt notalarında kendini gösteren odunsu kokular erkeksi etki yaratıyor. Üst notalarında amber ve deniz kokuları öne çıkıyor. Orta notalarda ise greyfurt ve esmeramber akoru yer alıyor. Son olarak da dip notalardaki ıslak menekşe yaprakları ve menekşe ağacı kokuyu yumuşak olarak bitiriyor. Şık ambalaj tasarımıyla kendini gösteren Invictus Aqua, güçlü ferah ve şehvetli notalarıyla herkesi hayran bırakıyor. Çekiciliğinizi kokunuzla desteklemek istiyorsanız parfüme mutlaka şans vermelisiniz.