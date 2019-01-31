Müdürlük olarak 58 noktada meteorolojik ölçümler yaptıklarını belirten Öztürk, "Yağışlar oldukça fazla gerçekleşti. Yağışları yıl olarak 1 Ekim ile 30 Eylül arasında ölçüm yaparız. 1 Ekim'den 2018'den 30 Ocak 2019'a kadar görüldüğü gibi Antalya ve çevresinde yüzde 52'lik bir yağış artışı söz konusu. Geçen seneye göre yüzde 48'lik bir artış var." dedi.

Uzun yıllara göre Antalya ve ilçelerinin ocak ayında ortalamanın iki katı fazla yağış aldığını vurgulayan Öztürk, şu bilgileri paylaştı:

"Aşırı yağış toprağın çok doymasına ve derelerin taşmasına neden oldu. Antalya ve ilçeleri oldukça fazla yağış aldı. Yağış fazlalığından dolayı bu yaz kuraklık tehlikemiz yok. 24 Ocak'ta Kumluca, Finike ve Kemer ilçelerimizde 5 hortum hadisesi meydana geldi. Kumluca'da ölçtüğümüz rüzgar hızı saatte 169 kilometre. Antalya Havalimanı'ndaki hortum hadisesinde rüzgarın hızı saatte 133 kilometre olarak ölçüldü. Bunlar gerçekten çok yüksek değerler, ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, otobüsler devrildi ve uçakların yerinden oynamasına sebep olabilecek kadar şiddetliydi. Yani rüzgarın hızı 100 kilometreyi aştıktan sonra herkesin tedbirli olması lazım."

Havada yoğun yağış, şimşek ve gök gürültüsünün fazlalığı, rüzgarın şiddetini artırması ve görüşün düşmesinin, hortumun habercisi olduğunu belirten Öztürk, "Türkiye'de 2000 yılından bu yana 159 hortum hadisesi oluştu. Bunun 66'sı yani üçte birinden fazlası sadece Antalya'da gerçekleşti çünkü hortumun oluşması için öncelikle nem lazım. Küresel ısınma da hortum olayını etkiliyor, denizler daha soğumadı, yukarısı ise soğuk ve arada 45 derecelik bir sıcaklık farkı var. Bu da hortumun oluşmasını etkileyen önemli bir etken." ifadelerini kullandı.