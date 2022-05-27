Bu yaz sivrisinekler kabusunuz olmasın! Bu yöntemlerle uzak tutun

Tehlikeli hayvanlardan biri olan sivrisineğin ısırığı ciltte sorunlara yol açmakla birlikte Batı Nil virüsü, Deng humması ve sıtma yayabiliyor. Yaz aylarında ortaya çıkan bu canlılardan kurtulmanın pek de zor olmayan birden fazla yolu bulunuyor.

BU KOKULARI KULLANIN

Sivrisinekler bu kokulardan uzak durur: lavanta, portakal, ada çayı, defne, kadife çiçeği, sarımsak, karanfil, okaliptüs, reyhan, limon, soğan, sirke, biberiye.

AÇIK RENK GİYİNİN

Koyu renk giysileri tercih eden sivrisineklerden korunmak için açık renk kıyafetler giyinmeye özen gösterin.

DUŞ ALMAYI İHMAL ETMEYİN

Sivrisinekler terli olan vücutları sever. Dolayısıyla sık sık duş almayı unutmayın.

SİRKE KULLANIN

Evinizi sivrisineklerden korumak için içerisine sirke doldurduğunuz bardağı camın önüne koyun. Sirkenin güçlü kokusu sivrisinekleri uzaklaştırır.

SARIMSAK

Amerika'da yapılan araştırmanın sonucunda, sivrisineklerin sarımsak ve sarımsak yağı olan yerlerden uzak durduğuna varıldı.





