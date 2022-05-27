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Bu yaz sivrisinekler kabusunuz olmasın! Bu yöntemlerle uzak tutun

27.05.2022 01:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz aylarının kabusu sivrisinekler genellikle akşam saatleri rahatsız etmeye başlıyor. Ciltte kızarıklık ve tahrişe yol açan sivrisineklerden doğal yollarla kurtulmak mümkün.

Bu yaz sivrisinekler kabusunuz olmasın! Bu yöntemlerle uzak tutun

Tehlikeli hayvanlardan biri olan sivrisineğin ısırığı ciltte sorunlara yol açmakla birlikte Batı Nil virüsü, Deng humması ve sıtma yayabiliyor. Yaz aylarında ortaya çıkan bu canlılardan kurtulmanın pek de zor olmayan birden fazla yolu bulunuyor.

BU KOKULARI KULLANIN

Sivrisinekler bu kokulardan uzak durur: lavanta, portakal, ada çayı, defne, kadife çiçeği, sarımsak, karanfil, okaliptüs, reyhan, limon, soğan, sirke, biberiye.

Sivrisinekler nasıl uzaklaştırılır? Sivrisinekleri bu yöntemlerle uzak tutun!

AÇIK RENK GİYİNİN

Koyu renk giysileri tercih eden sivrisineklerden korunmak için açık renk kıyafetler giyinmeye özen gösterin.

Sivrisinekler nasıl uzaklaştırılır? Sivrisinekleri bu yöntemlerle uzak tutun!

DUŞ ALMAYI İHMAL ETMEYİN

Sivrisinekler terli olan vücutları sever. Dolayısıyla sık sık duş almayı unutmayın.

Sivrisinekler nasıl uzaklaştırılır? Sivrisinekleri bu yöntemlerle uzak tutun!

SİRKE KULLANIN

Evinizi sivrisineklerden korumak için içerisine sirke doldurduğunuz bardağı camın önüne koyun. Sirkenin güçlü kokusu sivrisinekleri uzaklaştırır.

Sivrisinekler nasıl uzaklaştırılır? Sivrisinekleri bu yöntemlerle uzak tutun!

SARIMSAK

Amerika'da yapılan araştırmanın sonucunda, sivrisineklerin sarımsak ve sarımsak yağı olan yerlerden uzak durduğuna varıldı.

Sivrisinekler nasıl uzaklaştırılır? Sivrisinekleri bu yöntemlerle uzak tutun!

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