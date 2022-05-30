Bu yaz tatil yapmak isteyenlerin tadı kaçacak! Şimdi de 1300 TL'ye satılan hamburger çıktı

Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olan Bodrum'da yaz sezonunun başlamasıyla plaj ve otellerde hareketlilik başladı. Hizmet kalitesine göre farklı fiyat tarifeleriyle yerli ve yabancı turistler ağırlanıyor.

FİYATLAR UÇTU

Yaz sezonunun açılması ile birlikte fiyatlar yine uçuşa geçti. Bir otelin menüsünde yer alan hamburgerin fiyatı görenleri şaşkına çevirdi.

1300 TL'YE HAMBURGER

Takvim'den Ufuk Özcan'ın haberine göre tüm menünün euro olarak sunulduğu Bodrum Türkbükü'ndeki bir otelde hamburger fiyatı 1300 TL, beache giriş ise 1500 TL.

1000 TL'YE TAVUKLU SALATA

Menüde yer alan kıymalı pide 700 TL, tavuklu salata 1000 TL, karpuz-peynir 450 TL'den satılıyor. Menüde alkolsüz soğuk içecekler de 140 TL'den satılıyor.



