Bu yazın trendi mutlaka denemeniz gereken kot şort modelleri

Yaz mevsimi geldiğinde en çok tercih edilen giyim ürünü hiç şüphesiz ki kot şortlar oluyor. Gerek günlük hayatta gerekse tatil, eğlence mekânları, arkadaş buluşmaları, club veya barlarda uygun kombin yapılarak tercih edilebilecek kot şortlar; dolabınızın kurtarıcı parçaları arasında yer alıyor. Crop bluz, tişört, spor veya topuklu ayakkabılar ile farklı görünüme kavuşabilen kot şortları giyeceğiniz ortama uygun şekilde kombinleyebilir, şıklığınızla göz kamaştırabilirsiniz. İşte, tarzınıza farklı bir hava kazandıran şık ve kullanışlı şort modelleri!

1. Yüksek bel kesimiyle vücudu hoş gösteren: Koton Kadın Şort

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Yüksek bel kesimiyle vücudunuzu olduğundan daha hoş gösteren Koton Kadın Şort, %98 pamuk içeren kumaşı sayesinde yaz sıcaklarında rahat etmenizi sağlar. Buz mavisi renkli kot şortun 34 bedenden başlayarak 42 bedene kadar seçim aralığı bulunur. Klasik tarzıyla asla modası geçmeyen kot şortu 2022 yaz trendleri arasında sıkça görebilirsiniz. Dolabınızın kurtarıcı parçaları arasına girecek olan bu ürünü; crop bluz, ip askılı bluz, oversize tişört, spor veya topuklu ayakkabılar ile kombin yaparak harika bir görünüm yakalayabilirsiniz. Dolabınızın favorisi hâline gelecek şort modelini sepetinize eklemeyi sakın unutmayın!

2. Günlük hayatta kullanabileceğiniz: HLT JEANS Taşlamalı Rahat Kesim Likralı Erkek Siyah Kot Şort

Rahat kesimiyle günlük hayatta rahatlıkla kullanabileceğiniz HLT JEANS Taşlamalı Rahat Kesim Likralı Erkek Siyah Kot Şort, dolabınızın favori parçaları arasına girmeye aday. Esnek ve likralı kumaş türü sayesinde özellikle ara bedenlerde bulunan erkeklerin tercih edebileceği ürün, 28 ve 40 beden aralığında satışa sunuluyor. Basic tişört, rahat kesimli gömlek, güneş gözlüğü ve spor tarza sahip ayakkabılar ile kombin yapıldığında havalı bir görünüme kavuşmanızı sağlayan şort; yaz sıcaklarında rahat etmenizi sağlar. 2022 erkek yaz trendlerinde sıkça karşılaşacağınız bu ürünü beğendiyseniz size takdim edelim!

3. Tarz görünmeyi sevenlere: DeFacto Yüksek Bel Yırtık Detaylı Nakışlı Jean Mini Şort

Tarz görünmeyi seviyorsanız DeFacto Yüksek Bel Yırtık Detaylı Nakışlı Jean Mini Şort'a bayılacaksınız. Cep üzerinde bulunan nakış detayları, taşlamalı kot kumaşı ve yırtık detayları ile çok tarz görünmenizi sağlayan kot şort; dolabınızın favori parçası olmak için satın almanızı bekliyor. %100 pamuklu kumaş türü sayesinde yaz sıcaklarında terletmeyen ve gün boyu üzerinizde kalsa bile konforunu sürdürmeye devam eden ürünün 34 ve 36 aralığında beden seçeneği bulunuyor. Oversize, crop, askılı bluzlar, spor ve topuklu ayakkabılar ile kombin yaparak tarzınızı belirleyebileceğiniz kot şortu sepetinize eklemeye ne dersiniz?

4. Hem spor hem şık: LB Laluna Butik Kadın Haki Beli Büzgülü Kot Şort

Hem spor hem de şık bir görünüm yakalayabileceğiniz LB Laluna Butik Kadın Haki Beli Büzgülü Kot Şort, 2022 yaz trendlerinde en çok karşılaşacağınız modellerden bir diğeri! 10 farklı renk ve desen seçeneği ile en farklı kombinleri yaratmanıza yardımcı olan şort, dolabınızın kurtarıcı parçaları arasına girebilir. Büzgülü bel detayı ve çok düğmeli tasarımı sayesinde farklı bir tarz yakalamanızı sağlayan ürünü; crop bluz, ip askılı tişört, kolsuz body, sandalet, spor ve topuklu ayakkabılar ile kombin yaparak tamamlayabilirsiniz.

5. Yaz sıcaklarında çocuğunuzu rahat ettiren: DeFacto Bermuda Erkek Çocuk Şort

Sadece kadın ve erkek giyim ürünlerinde değil çocuk giyim ürünlerinde de trend olan parçalar yakından takip ediliyor. Yaz sıcaklarında çocuğunuzu rahat ettiren DeFacto Bermuda Erkek Çocuk Şortu yıllar geçse bile modası geçmeyecek ve her yaz trend olacak şort modelleri arasında bulunuyor. %99 pamuk ve %1 elastan içeren kumaş türü sayesinde terletmeyen ve rahatça esneyerek geniş hareket imkânı sağlayan ürün, çocuğunuzun şık görünürken rahat etmesini sağlıyor. Üç dört yaştan başlayarak 14 yaşa kadar hitap eden bu kot şort modelini sepetinize eklemeye ne dersiniz?

6. Kaliteli ve kusursuz görünüme sahip: Tommy Hilfiger Scanton Erkek Şort

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Kaliteli ve kusursuz görünüme sahip olan tasarımıyla Tommy Hilfiger Scanton Erkek Şortu dolabınızın favorisi hâline gelebilir. Pamuk ve elastan karışımlı kumaş türü sayesinde esneyerek vücudunuzun şeklini alan kot şort, yaz sıcaklarında rahat etmenizi sağlar. Tamamen orijinal olan ürün, Tommy Hilfiger kalitesiyle üretilir ve uzun yıllar boyunca sağlamlığını korumaya devam eder. Taşlamalı ve buz mavisi görünüme sahip olan kot şort modeli, 2022 yaz erkek trendlerinde sıkça karşılaşacağınız ürünler arasında bulunur. Basic tişört, gömlek ve spor tarza sahip ayakkabılar ile kombin yaparak harika bir görünüme kavuşabileceğiniz ürüne mutlaka göz atmalısınız.

7. Vintage tarzı benimseyenlere: Mango Desenli Bermuda Kadın Kot Şort

"Vintage tarzını benimsiyorum ve bu tarza hitap eden bir şort modeli arıyorum." diyorsanız Mango Desenli Bermuda Kadın Kot Şort aradığınız ürün olabilir! İşlemeli çiçek desenleri, diz üstü kesimi ve paça kısımlarında bulunan eskitme püskül detaylarına sahip kot şort ile bu yazın en tarz kadını olmaya hazır olun! Ürünü daha kullanışlı hâle getiren beş adet cep tasarımı, özel eşyalarınızı yanınızda taşımanıza imkân veriyor. %100 pamuk kumaş türü sayesinde yaz sıcaklarında rahatlıkla kullanabileceğiniz bu modeli daha detaylı incelemeden ve sepetinize eklemeden geçmeyin deriz.

8. Kaliteli kumaş türüyle rahat ettiren: Koton Kemer Detaylı Pamuklu Kız Çocuk Kot Şort

"Çocuk modasını yakından takip ediyorum ve çocuğum için en şık parçaları seçmek istiyorum." diyorsanız Koton Kemer Detaylı Pamuklu Kız Çocuk Kot Şort'u incelemeden geçmeyin deriz! Pamuklu kumaş türü sayesinde ürün, yaz sıcaklarında çocuğunuzun tenini rahatsız etmez ve gün boyu üzerinde kalsa bile terletmez. Üç dört yaştan başlayarak 11-12 yaşa kadar beden seçeneği bulunan kot şort modelini renkli tişört, spor ve şık ayakkabılar ile kombin yaparak çocuk modasına uyumlu bir hâle getirebilirsiniz. Kaliteli ve dayanıklı yapısıyla uzun süreli kullanım vadeden ürünü incelemeye ne dersiniz?