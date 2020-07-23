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Bu yazıyı okuduktan sonra bir daha kambur oturmayacaksınız! Zararları saymakla bitmiyor...

SAĞLIK HABERLERİ  | 23.07.2020 13:46 | Son Güncelleme

Çevrenizdeki insanların size sürekli “Dik dur!” veya “Kambur durma!” dediğini duyuyorsunuz, öyle değil mi? Tüm söylenenlere rağmen bu duruş bozukluğuna devam ediyorsanız kamburluğa dur demenin zamanı çoktan gelmiş gibi görünüyor. Çünkü kambur oturmanın pek çok zararı bulunuyor. Sizler için kambur oturmanın zararlarını listeledik.

Bu yazıyı okuduktan sonra bir daha kambur oturmayacaksınız! Zararları saymakla bitmiyor...

Maalesef ki günlük yaşantımız bizi telefon veya bilgisayar gibi araçları kullanmaya mecbur kılar. Kullanım sırasında ise vücudumuz yorulmaya ve kambur durmaya başlayabilir. Kamburluk ise ruhsal ve bedensel olarak birçok zararı beraberinde getirir. Gelin, birlikte kamburluğun zararlarına göz atalım!

AĞRILAR

Kambur bir duruş ile uzun süre hareketsiz oturuyorsanız kemikleriniz ve kaslarınız bu durumdan şikayetçi olacaktır. Bu, zamanla kaslarınızın zayıflamasına, gerilmesine ve kasılmasına yol açar. Kaslarınızda devam eden şikayetler ise size baş, sırt ve bel ağrıları şeklinde geri döner.

UYKU PROBLEMLERİ

Tatmin edici ve kaliteli bir uyku geçirmek, vücudun rahatlama seviyesiyle yakından ilişkilidir. Rahatlama seviyesi ise omurganızın uzun ve doğru duruşu ile bağlantılıdır. Kambur bir duruş omurganızı yakından etkiler. Aynı zamanda sizi ruhsal açıdan negatif bir yöne çeker. Bu sebeplerden dolayı uyku problemi çekmeniz kaçınılmaz olacaktır.

NEGATİF DÜŞÜNCE YAPISI

Şiddetine göre kamburluk insan vücuduna yorgunluk, nefes darlığı, motivasyon eksikliği ve görsel açıdan tatminsizlik hissi verebilir. Yapılan araştırmalarda bunu kanıtlar niteliktedir. İnsan vücudunun duruş şekli psikoloji üzerinde büyük rol oynar. Omuzların düşük olması ve kambur duruş sizi negatif bir düşünce tarzına yöneltecektir.

NEFES DARLIĞI

Kamburluk ilerleme aşamasına göre insan yaşantısını önemli ölçüde etkileyen bir duruş bozukluğudur. Omurgada oluşacak herhangi bir eğrilik organlarımızın genişleme ve çalışma kapasitesini büyük ölçüde etkileyebilir. Kamburluk akciğerlere baskı uygulayarak genişleme kapasitesini azaltabilir. Bu sebeple, gelin kambur oturmaya son vererek vücudumuza bir iyilik yapalım.

BACAKLARDA UYUŞMA VE GÜÇSÜZLÜK

Hepimiz yürümeyi, koşmayı ve dans etmeyi çok seviyoruz, değil mi? Ancak, tüm sevdiğimiz hareketlere zemin hazırlayan bacaklarımız kambur oturmayı sevmiyor. Omurganızdaki kasların zayıflaması ve yorulması bacaklarınızda uyuşma ve güçsüzlük oluşmasına sebebiyet veriyor. Öyleyse, dik durmaya ne dersiniz?

KARPAL TÜNEL SENDROMU

Kötü bir duruş sadece kaslarımızı değil, aynı zamanda sinirlerimizi de yakından ilgilendiriyor. Sırt ve boynumuzdaki sinirler ellerimizi, kollarımızı ve bilek hareketlerimizi yönetiyor.

Kambur bir duruş zamanla sinirlerimizin sıkışmasına yol açabilir. Maalesef ki bu durum karpal tünel sendromu ağrılarına “Merhaba!” demenize sebep olabilir.

KABIZLIK

Şişkinlik hissi, ağrı ve beraberinde gelen bağırsaklarınızın tuvalete gitmeyi şiddetle reddetmesi… Kabızlık, hemen her yaştan insanın oldukça şikayetçi olduğu bir durumdur. Ancak kambur oturma, bağırsak florasına etkilediği için kabızlığa davetiye çıkarıyor. Unutmayın, doğru bir duruş bağırsaklarınızı mutlu etmek için kolay bir yoldur.

YÜKSEK TANSİYON

Yapılan araştırmalara göre kamburluk yüksek tansiyona da göz kırpıyor.

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