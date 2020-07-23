Bu yazıyı okuduktan sonra bir daha kambur oturmayacaksınız! Zararları saymakla bitmiyor...

Maalesef ki günlük yaşantımız bizi telefon veya bilgisayar gibi araçları kullanmaya mecbur kılar. Kullanım sırasında ise vücudumuz yorulmaya ve kambur durmaya başlayabilir. Kamburluk ise ruhsal ve bedensel olarak birçok zararı beraberinde getirir. Gelin, birlikte kamburluğun zararlarına göz atalım!

AĞRILAR

Kambur bir duruş ile uzun süre hareketsiz oturuyorsanız kemikleriniz ve kaslarınız bu durumdan şikayetçi olacaktır. Bu, zamanla kaslarınızın zayıflamasına, gerilmesine ve kasılmasına yol açar. Kaslarınızda devam eden şikayetler ise size baş, sırt ve bel ağrıları şeklinde geri döner.

UYKU PROBLEMLERİ

Tatmin edici ve kaliteli bir uyku geçirmek, vücudun rahatlama seviyesiyle yakından ilişkilidir. Rahatlama seviyesi ise omurganızın uzun ve doğru duruşu ile bağlantılıdır. Kambur bir duruş omurganızı yakından etkiler. Aynı zamanda sizi ruhsal açıdan negatif bir yöne çeker. Bu sebeplerden dolayı uyku problemi çekmeniz kaçınılmaz olacaktır.

NEGATİF DÜŞÜNCE YAPISI

Şiddetine göre kamburluk insan vücuduna yorgunluk, nefes darlığı, motivasyon eksikliği ve görsel açıdan tatminsizlik hissi verebilir. Yapılan araştırmalarda bunu kanıtlar niteliktedir. İnsan vücudunun duruş şekli psikoloji üzerinde büyük rol oynar. Omuzların düşük olması ve kambur duruş sizi negatif bir düşünce tarzına yöneltecektir.