MERSİN (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bu yıl 149 ülkeye kurban eti ulaştırdık. Bu, sadece bir parça eti, o insanların sofrasına ulaştırmak değil, Türkiye sevgisini ulaştırmak, Türk bayrağını 149 ülkede tanıtmak demektir." ifadesini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Mersin'de sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve iş insanlarıyla Suphi Öner Öğretmenevi'nde bir araya geldi. Toplantıda konuşan Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı olarak Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Programı kapsamında 149 ülkeye kurban eti götürdüklerini belirtti.

Türkiye'de birçok sivil toplum kuruluşunun hizmet verdiğini aktaran Erbaş, "Hepiniz esasında hayır işlerinin bir ucundan tutmuşsunuz. Küçücük niyetlerle ne kadar büyük sonuçların alındığını vakıf faaliyetlerini dinlediğimiz zaman görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "149 ülkeye kurban eti ulaştırdık"

Erbaş, vakıf geleneğinin temelini Hazreti Peygamberin Medine'de Fedek arazisini bağışlayarak attığını belirterek bu geleneğin o günden bugüne devam ettiğini ifade etti.