HABER

"Bu yıl 149 ülkeye kurban eti ulaştırdık"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 10:25 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: - "Bu yıl 149 ülkeye kurban eti ulaştırdık. Bu, sadece bir parça eti, o insanların sofrasına ulaştırmak değil, Türkiye sevgisini ulaştırmak, Türk bayrağını 149 ülkede tanıtmak demektir"

MERSİN (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bu yıl 149 ülkeye kurban eti ulaştırdık. Bu, sadece bir parça eti, o insanların sofrasına ulaştırmak değil, Türkiye sevgisini ulaştırmak, Türk bayrağını 149 ülkede tanıtmak demektir." ifadesini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Mersin'de sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve iş insanlarıyla Suphi Öner Öğretmenevi'nde bir araya geldi. Toplantıda konuşan Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı olarak Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Programı kapsamında 149 ülkeye kurban eti götürdüklerini belirtti.

Türkiye'de birçok sivil toplum kuruluşunun hizmet verdiğini aktaran Erbaş, "Hepiniz esasında hayır işlerinin bir ucundan tutmuşsunuz. Küçücük niyetlerle ne kadar büyük sonuçların alındığını vakıf faaliyetlerini dinlediğimiz zaman görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "149 ülkeye kurban eti ulaştırdık"

Erbaş, vakıf geleneğinin temelini Hazreti Peygamberin Medine'de Fedek arazisini bağışlayarak attığını belirterek bu geleneğin o günden bugüne devam ettiğini ifade etti.

Türkiye Diyanet Vakfı olarak yurt içinde ve yurt dışında 20 binin üzerinde öğrenciye ulaştıklarını dile getiren Erbaş, şunları kaydetti:

"Bu yıl 149 ülkeye kurban eti ulaştırdık. Bu, sadece bir parça eti, o insanların sofrasına ulaştırmak değil, Türkiye sevgisini ulaştırmak, Türk bayrağını 149 ülkede tanıtmak demektir. Hem hayri yardımlarda hem de eğitim yardımlarında elhamdülillah, vakıflarımızın çok büyük katkısı oluyor. Büyük devlet, millet olmak böyle oluyor. İllerimizde ne kadar ileri derecede hayri işler yapılırsa hem toplum hem ülke olarak kazanırız. Biliyorum ki sizlerin de bu konuda çalışmalarınız, tecrübeleriniz var. Hayır işleri ve orada oluşan tecrübeler paylaşıldıkça artar."

Toplantının önemli bir yanının da katılımcıların tecrübelerini paylaşması olduğunu bildiren Erbaş, konuşmasının ardından katılımcıların yaptığı çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat ise Türkiye Diyanet Vakfının yurt içi ve yurt dışında yürütmüş olduğu hizmetler ve projeler hakkında bilgi verdi.

Programa, Mersin Valisi Ali İhsan Su, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve iş insanları katıldı.

Dünyanın deniz kuvvetleri en güçlü ülkeleri açıklandı! Türkiye bakın kaçıncı sırada Dünyanın deniz kuvvetleri en güçlü ülkeleri açıklandı! Türkiye bakın kaçıncı sırada
Törende parçalanan karpuzlar, çocuklara yaradıTörende parçalanan karpuzlar, çocuklara yaradı
İstanbul’da beklenen yağış başladıİstanbul’da beklenen yağış başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ali erbaş diyanet işleri başkanlığı Mersin

En Çok Okunan Haberler

Hadise'den leopar desenli kıyafetiyle küvet pozu!

Hadise'den leopar desenli kıyafetiyle küvet pozu!

İstanbul ve 29 ilde FETÖ operasyonu!

İstanbul ve 29 ilde FETÖ operasyonu!

Egemen Bağış büyükelçi oldu!

Egemen Bağış büyükelçi oldu!

Sıla'dan şaşırtan ayrılık açıklaması

Sıla'dan şaşırtan ayrılık açıklaması

49 ilin emniyet müdürü değişti

49 ilin emniyet müdürü değişti

7 bakanlıkta kritik atamalar!

7 bakanlıkta kritik atamalar!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul Tuzla'daki feci yangın sonrası korkutan uyarı!

İstanbul Tuzla'daki feci yangın sonrası korkutan uyarı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Kan donduran cinayette gerçek ortaya çıktı! Her şeyi itiraf etti

Kan donduran cinayette gerçek ortaya çıktı! Her şeyi itiraf etti

Emekli polis adliyede dehşet saçtı!

Emekli polis adliyede dehşet saçtı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cuma mesajları 2019: Eylül ayının 3. Cuma günü uzun veya kısa Cuma mesajları

Kısa ve uzun Cuma mesajları

Esenyurt'ta hareketli anlar! Böyle gözaltına alındılar

İstanbul'da hareketlilik! Böyle gözaltına alındılar

Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı! Yaralılar var

Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı! Yaralılar var

Sosyal medyada halkı isyana çağırmışlardı! Gözaltına alındılar

Gözaltına alındılar! Sosyal medyayı kullanıp...

Irak kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Irak kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Günlük burç yorumları 20 Eylül Cuma - Ay, İkizler burcunda ilerliyor

Günlük burç yorumları 20 Eylül Cuma - Ay, İkizler burcunda ilerliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.