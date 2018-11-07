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"Bu yıl 3 önemli Filistin filmi göstereceğiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 15:54 | Son Güncelleme

Malatya Uluslararası Film Festivali Direktörü Suat Köçer: "Nasıl ki Türkiye uluslararası arenada Filistin meselesine sahip çıktıysa, biz de sinema alanında Filistin'in yanına olduğumuzu ifade etmek, göstermek istedik. Bu yıl 3 önemli Filistin filmi göstereceğiz"

Malatya Uluslararası Film Festivali Direktörü Suat Köçer, "Nasıl ki Türkiye uluslararası arenada Filistin meselesine sahip çıktıysa, biz de sinema alanında Filistin'in yanına olduğumuzu ifade etmek, göstermek istedik. Bu yıl 3 önemli Filistin filmi göstereceğiz." dedi.

Köçer, festivalin bir restoranda düzenlenen tanıtım toplantısında, organizasyon kapsamında gösterime girecek filmler ile yarışmalara katılacak uzun ve kısa metrajlı eserlerle ilgili bilgiler verdi.

Geçen yıl festivalin konuk ülkesinin Güney Kore olduğunu hatırlatan Köçer, bu sene Filistin'i konuk edeceklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Filistin her anlamda varlık mücadelesi veren bir ülke. Ne yazık ki hayatın diğer alanlarında olduğu gibi sinemada da çeşitli kısıtlamalarla karşı karşıya. Filmleri çok zor imkanlarla festivallere katılabiliyor. Bu film çekimleri sıklıkla engellemelere maruz kalıyor. Nasıl ki Türkiye uluslararası arenada Filistin meselesine sahip çıktıysa, biz de sinema alanında Filistin'in yanına olduğumuzu ifade etmek, göstermek istedik. Bu yıl 3 önemli Filistin filmi göstereceğiz."

- Festivale "Korku Tüneli" eklendi

Köçer, festival kapsamında kendisine vatandaşlardan hep "Neden korku filmleri yok" gibi soruların geldiğini ifade ederek, yapılan istekleri dikkate aldıklarını ve bu yıl "Korku Tüneli" adlı bir bölümün festivale eklendiğini kaydetti.

Köçer, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Korku Tüneli bölümünde filmler, gece yarısı seanslarında gösterilecek. Üç filmimiz var, Ejderha Uyanıyor, Dışarıda ve Siccin 5. İkisi yabancı, birisi yerli. Ayrıca 'Komedi Vitrini' bölümümüz olacak. İkisi yabancı, biri yerli 3 film var. Arif V 216 filminin gösterimi olacak. 'Mişmiş Çocuk Filmleri' bölümünde de çocuklara yönelik filmler olacak ve üç film gösterilecek."

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"8. Malatya Uluslararası Film Festivali" Malatya Büyükşehir Belediyesi tanıtım toplantısı

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