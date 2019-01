Bu yıl da dördüz doğurdu

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde bir çiftçi, her yıl olduğu gibi bu yılda Merinos cinsi koyununun dördüz kuzu doğurmasının mutluluğunu yaşıyor.

Gemiç mahallesinde yaşayan çiftçi Orhan Uzun’a ait Merinos cinsi bir koyun her sene 4 kuzu doğurarak üreticisine ayrı bir mutluluk yaşattı. Çiftçi Orhan Uzun’a ait olan 4 yaşındaki merinos cinsi koyun zor hava şartlarına rağmen 4 kuzu doğurarak üreticisini sevindirdi. Çiftçi Orhan Uzun; senelerce bir kamu kuruluşunda çalışıp emekli olduktan sonra çiftçilik yapmaya başladığını anlattı. Baba mesleğini sürdürmekten mutlu olduğunu anlatan Uzun, "Babam hayvancılığın yanı sıra iyi bir bal üreticisiydi. Biz de yine aynı işe devam etmeye çalışıyoruz. Emekli olduktan sonra Merinos ve Sakız cinsi koyun alarak işe başladık ve hamdolsun kısa bir sürede sürü sahibi olduk. Merinos cinsi bu koyunumuz Allah’ın hikmeti olarak her sene 4 kuzu doğurarak bizlere ayrı bir mutluluk yaşattı. Geçen sene 4 kuzudan 2’si ne yazık ki öldü. Bu yıl da yine dördüz doğurdu. Anne ve kuzuların durumları çok şükür iyidir. Onlara ağılımızda ayrı bir yer yaptık ve özenle bakıyoruz. Kuzuları annelerinin yanına bıraktık. Anne yanında duran koyunlar daha çabuk ayağa kalkıyor. Bu sene kış sert geçiyor, ama Rabbim bereketini de eksik etmiyor’’ diye belirtti.