"Bu yıl içme suyu problemi yaşanmayacak"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, geçen yıl 11 Haziran itibarıyla yüzde 52,3 seviyesinde bulunan tüm barajlardaki doluluk oranının, bu yıl 11 Haziran'da yüzde 76,1'e ulaştığını belirterek, "Bu yıl ülkemizde içme suyu problemi yaşanmayacak." ifadesini kullandı.

Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, yağışlar ve barajların doluluk oranlarına ilişkin bilgi verdi.

Su yılının başlangıcı olan 1 Ekim 2018 ile 11 Haziran 2019 tarihleri arasında Türkiye genelinde toplam yağışların uzun yıllar ortalamalarına göre yüzde 15 arttığını, 2018 yılına göre de yüzde 20,1 artış olduğunu ifade eden Pakdemirli, yağışlarda yaşanan artışın barajların doluluk oranlarına ciddi katkı sağladığını bildirdi.

Pakdemirli, geçen yıl 11 Haziran itibarıyla ülkede bulunan bütün barajların doluluk oranının yüzde 52,3 olarak ölçüldüğünü, bu yıl 11 Haziran'da ise bu oranın yüzde 76,1'e çıktığını belirterek şunları kaydetti:

"Türkiye'deki bütün barajları maksatlarına göre değerlendirdiğimizde ise içme suyu barajlarımızda aynı tarihler baz alındığında geçen sene doluluk oranı yüzde 43 iken bu yıl yüzde 70,3'e çıkmıştır. Sulama maksatlı barajlarımız yüzde 51,4'ten yüzde 75,4'e, enerji maksatlı barajlarımız ise yüzde 53,4'ten yüzde 78,9'a ulaşmıştır."