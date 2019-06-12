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"Bu yıl içme suyu problemi yaşanmayacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 16:30 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Geçen yıl 11 Haziran itibarıyla ülkede bulunan bütün barajların doluluk oranı yüzde 52,3 iken, bu yıl 11 Haziran'da bu oran yüzde 76,1'e ulaştı" - "Bu yıl ülkemizde içme suyu problemi yaşanmayacak"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, geçen yıl 11 Haziran itibarıyla yüzde 52,3 seviyesinde bulunan tüm barajlardaki doluluk oranının, bu yıl 11 Haziran'da yüzde 76,1'e ulaştığını belirterek, "Bu yıl ülkemizde içme suyu problemi yaşanmayacak." ifadesini kullandı.

Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, yağışlar ve barajların doluluk oranlarına ilişkin bilgi verdi.

Su yılının başlangıcı olan 1 Ekim 2018 ile 11 Haziran 2019 tarihleri arasında Türkiye genelinde toplam yağışların uzun yıllar ortalamalarına göre yüzde 15 arttığını, 2018 yılına göre de yüzde 20,1 artış olduğunu ifade eden Pakdemirli, yağışlarda yaşanan artışın barajların doluluk oranlarına ciddi katkı sağladığını bildirdi.

Pakdemirli, geçen yıl 11 Haziran itibarıyla ülkede bulunan bütün barajların doluluk oranının yüzde 52,3 olarak ölçüldüğünü, bu yıl 11 Haziran'da ise bu oranın yüzde 76,1'e çıktığını belirterek şunları kaydetti:

"Türkiye'deki bütün barajları maksatlarına göre değerlendirdiğimizde ise içme suyu barajlarımızda aynı tarihler baz alındığında geçen sene doluluk oranı yüzde 43 iken bu yıl yüzde 70,3'e çıkmıştır. Sulama maksatlı barajlarımız yüzde 51,4'ten yüzde 75,4'e, enerji maksatlı barajlarımız ise yüzde 53,4'ten yüzde 78,9'a ulaşmıştır."

Üç büyük şehrin içme suyu amaçlı barajlarındaki doluluk oranlarına bakıldığında da geçen yıla göre İstanbul'da önemli bir değişim yaşanmadığını ifade eden Pakdemirli, Ankara ve İzmir'de ise önemli oranda artış görüldüğünü bildirdi.

Pakdemirli, "Geçen yıl 11 Haziran'da İstanbul'daki içme suyu maksatlı barajlarda 737 milyon metreküp su bulunurken, bu sene bu rakam 735 milyon metreküp oldu ve İstanbul'da su sıkıntısı mevcut değil. Ankara'ya içme suyu temin eden barajlarımızda da geçen yıl 290 milyon metreküp su bulunurken, bu yıl bu rakam 394 milyon metreküpe yükseldi. Yine aynı tarih itibarıyla İzmir'deki içme suyu maksatlı barajlarda 132,7 milyon metreküp su bulunurken, bu yıl bu miktar 254,6 milyon metreküpe yükseldi. Dolayısıyla bu yıl ülkemizde içme suyu problemi yaşanmayacak." ifadelerini kullandı.

Fırat-Dicle Havzası'nda yer alan barajların ülkenin enerji ve tarımsal üretimi için taşıdığı hayati öneme işaret eden Pakdemirli, şu bilgileri verdi:

"Bu barajlardan Atatürk Barajı'nda geçen yıl aynı tarihe (11 Haziran) göre yüzde 27 olan doluluk oranı bu yıl itibarıyla yüzde 73 seviyesine, Karakaya Barajı'nda yüzde 29 seviyesinde olan doluluk yüzde 93 seviyesine, Keban Barajı'nda geçen yıl yüzde 65 seviyesinde olan doluluk bu yıl yüzde 98 seviyesine çıktı. Bu sebeple 3 barajdan da mansaba su deşarjı gerçekleştirilmiştir. Bir başka önemli havza da Çoruh Havzası'dır. Deriner Barajı'ndaki doluluk oranları yüzde 72 seviyesinden yüzde 90'lar seviyesine çıkmıştır. Bu havzadaki bir başka önemli baraj olan Artvin Barajı ve HES'in doluluk oranı ise yüzde 100 seviyesine ulaşmıştır."

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barajların doluluk oranları Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

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