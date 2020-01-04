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  4. Bu yıl iki farklı iPhone SE 2 tanıtabilir

Bu yıl iki farklı iPhone SE 2 tanıtabilir

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.01.2020 12:43 | Son Güncelleme

Yılan hikayesinde dönen iPhone SE2 modeli hakkında bugün yine yine yeniden sızıntılar geldi.

Bu yıl iki farklı iPhone SE 2 tanıtabilir

4 yıldır 2. nesil iPhone SE geliyor dedikodularına bu sefer DigiTimes eklendi. DigiTimes’a göre Apple bu yıl bir tane değil tam iki tane iPhone SE2 modeli tanıtacak. Pek inandırıcı olmayan bu sızıntının, Apple’ın Tayvan’daki üretim tesisinden gelmesi işin rengini değiştiriyor.

Bildiğiniz gibi Apple, iPhone XR ile başlattığı uygun fiyatlı model politikasını iPhone 11 ile devam ettirmiş ve bunun meyvesini çok çabuk toplamıştı. Orta segment Android pazarına tokat gibi cevap veren iPhone 11, 2019’un en çok satan telefonu unvanını eline almıştı. Apple’ın bu politikayı 2020’de de devam ettirmesi bekleniyor.

iPhone 12 varken, 2. nesil iPhone SE modelini tanıtma gibi gereksiz bir hamlenin Apple cephesi tarafından yapılmayacağını düşünüyorum. iPhone SE ile Apple yeni girdiği küçük seven Çin pazarını hedef almıştı. Ama artık bu pazarda Huawei, Xiaomi ve Oppo gibi isimler Apple’a geçit vermiyor.

Apple’ın 2020’de Çin pazarını hedef almayacağını düşünüyoruz. Orta-üst segmentte yer alacak olan iPhone 12 modelinin yine 600 dolar bandında olacağı söyleniyor. DigiTimes’ın iddiaları doğru çıksa bile, 2. nesil iPhone SE modelinin 400 dolar banında olması gerekiyor. Bu da Apple’ın şimdiye kadarki uyguladığı fiyat politikasına oldukça ters olur.

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Anahtar Kelimeler:
iPhone SE 2 iPhone Apple

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