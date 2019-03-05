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Bu yıl iki Nobel Edebiyat Ödülü verilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 16:24 | Son Güncelleme

Bu yıl iki Nobel Edebiyat Ödülü verilecek

STOCKHOLM (AA) - İsveç Akademisi, ertelenen 2018 Nobel Edebiyat Ödülü'nün 2019 Nobel Edebiyat Ödülü ile birlikte verileceğini bildirdi.

Akademiden yapılan açıklamada, 2018 ve 2019 Nobel Edebiyat Ödülü'nün bu yıl birlikte verileceği belirtildi.

Akademi üyesi Jean-Claude Arnault hakkında taciz iddiaları ortaya atılmış ve jüriden bazı üyeler istifa etmişti.

Akademi, bu skandalın ardından 2018'deki Nobel Edebiyat Ödülü'nün verilmesini ertelemişti.

Soruşturma sonunda Arnault, 2011'de Stockholm'de bir kadına tecavüz ettiği gerekçesiyle suçlu bulunarak 2 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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isveç nobel ödülü

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