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Kötü haber: Bu sefer de fare baskını yaşanabilir!

28.01.2021 14:54 | Son Güncelleme:
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Kötü haber: Bu sefer de fare baskını yaşanabilir!

Zehire karşı 'süper dirençli' kemirgenler de dahil olmak üzere 2021'de fare popülasyonunun İngiltere'de patlama yapabileceği uyarısı yapıldı.

Yeni verilere göre, fareler ve sıçanlar, haşere avlayan zehirlere karşı gittikçe bağışıklık kazanıyor. Bu bağışıklıktan ötürü İngiltere'deki fare ve sıçan sayılarında ciddi bir artış var.

İngiltere merkezli haşere kontrol firması Pest.co'ya göre, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) patlak vermesinden bu yana İngiltere'de fare sıçan nüfusu yüzde 25 artarak 150 milyona çıktı. Buna göre ülkede kişi başına düşen fare sayısı 2'den fazla.

Bu hayvanların pandemiyle birlikte insanların yaşadığı bölgelerde daha fazla istila ve tahribata sebep olacağı belirtiliyor. Şehir içi bölgelerde fare istilası sayısının arttığı ve bu durumun, belediyelerin haşere kontrol hizmetlerindeki olası kesintilerle daha da kötüleşebileceği düşünülüyor.

Pandemi sürecinde getirilen kısıtlamalar ve sokağa çıkma yasaklarının da bu artışın sebepleri arasında gösteriliyor.

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