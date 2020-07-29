Bu yıl kısıtlı katılımla yapılacak hac başladı

Suudi Arabistan yurt dışından hacı adayı kabul etmezken, Kabe'ye yaklaşmak ve dokunmak da yasak.Bu yılki hac ibadeti koronavirüs önlemleri gölgesinde başladı. Suudi Arabistan koronavirüsün yayılmasını engellemek amacıyla bu yıl resmi olarak sadece Suudi Arabistan'dan bin hacı adayına izin verileceğini açıklamış, yurt dışından ise hacı adayı kabul edilmeyeceğini duyurmuştu.

Yerel basında çıkan haberlere göre ise 10 bin kadar kişinin hac ibadetini gerçekleştirmesine izin verilecek. Geçtiğimiz yıl 2,5 milyon Müslüman kutsal hac için Suudi Arabistan'a gitmişti.

İlk hacı adayları hafta sonunda Mekke'ye geldi. Kendilerine dezenfektan, maske, seccade ve şeytan taşlama ritüeli için sterilize edilmiş çakıl taşları verildi. Hacı adaylarının bagajları dezenfekte edilirken, kendilerine birer elektronik bileklik dağıtıldı.

Suudi Arabistan ekonomisine katkısı

Seyahat öncesinde koronavirüs testi yaptırmaları zorunlu olan hacı adaylarının, hac sonrasında ise karantinaya girme yükümlülüğünü kabul etmiş olmaları gerekiyor.