Bu yıl Kurban bayramı ne zaman? 2021 Kurban bayramı tatili kaç gün?

Kurban Bayramı'nın ne zaman idrak ettiğini merak eden vatandaşlar 2021 Kurban Bayramı tarihini araştırmaya koyuldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre bu sene Kurban Bayramı'nın tarihi ve kaç gün süreceği belli oldu. Peki Bu yıl Kurban bayramı ne zaman?

BU YIL KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? KURBAN BAYRAMI 2021 TATİLİ KAÇ GÜN?

Vatandaşlar Kurban Bayramı ne zaman ve kaç gün sorususunu merak edip araştırmaya koyuldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimi ile Kurban Bayramı tarihi ve günleri de belli oldu. Ramazan Bayramı'nın ardından yaklaşık 2,5 ay sonra idrak edecek olan Kurban Bayramı'nın Arife Günü 19 Temmuz 2021 Pazartesi gününe denk gelmekte. Kurban Bayramı'nın ilk günü ise 20 Temmuz 2021 Salı günü idrak edip, bayramın son günü 23 Temmuz 2021 Cuma günü idrak edecek. 4 gün sürecek olan Kurban Bayramı tatilinin hafta sonu ile birleştirilmesi ile 7 gün devam etmesi beklenmekte.

2021 Kurban Bayramı 1. Günü: 20 Temmuz Salı

2021 Kurban Bayramı 2. Günü: 21 Temmuz Çarşamba

2021 Kurban Bayramı 3. Günü: 22 Temmuz Perşembe

2021 Kurban Bayramı 4. Günü: 23 Temmuz Cuma