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Bu yıl Kurban bayramı ne zaman? 2021 Kurban bayramı tatili kaç gün?

27.05.2021 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca Müslüman 2021 Kurban Bayramı'nın ne zaman olduğunu ve kaç gün tatil olacağını merak ediyor. Kurban ibadetini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar 2021 Kurban Bayramı tarihini araştırmaya koyuldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre bu sene Kurban Bayramı'nın tarihi de açıklandı. Peki Bu yıl Kurban bayramı ne zaman? Kurban bayramı 2021 tatili kaç gün? İşte yanıtı...

Bu yıl Kurban bayramı ne zaman? 2021 Kurban bayramı tatili kaç gün?

Kurban Bayramı'nın ne zaman idrak ettiğini merak eden vatandaşlar 2021 Kurban Bayramı tarihini araştırmaya koyuldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre bu sene Kurban Bayramı'nın tarihi ve kaç gün süreceği belli oldu. Peki Bu yıl Kurban bayramı ne zaman?

BU YIL KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? KURBAN BAYRAMI 2021 TATİLİ KAÇ GÜN?

Vatandaşlar Kurban Bayramı ne zaman ve kaç gün sorususunu merak edip araştırmaya koyuldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimi ile Kurban Bayramı tarihi ve günleri de belli oldu. Ramazan Bayramı'nın ardından yaklaşık 2,5 ay sonra idrak edecek olan Kurban Bayramı'nın Arife Günü 19 Temmuz 2021 Pazartesi gününe denk gelmekte. Kurban Bayramı'nın ilk günü ise 20 Temmuz 2021 Salı günü idrak edip, bayramın son günü 23 Temmuz 2021 Cuma günü idrak edecek. 4 gün sürecek olan Kurban Bayramı tatilinin hafta sonu ile birleştirilmesi ile 7 gün devam etmesi beklenmekte.

2021 Kurban Bayramı 1. Günü: 20 Temmuz Salı
2021 Kurban Bayramı 2. Günü: 21 Temmuz Çarşamba
2021 Kurban Bayramı 3. Günü: 22 Temmuz Perşembe
2021 Kurban Bayramı 4. Günü: 23 Temmuz Cuma

diyanet-kurban-bayrami

KURBAN BAYRAMI'NIN ÖNEMİ NEDİR?

İslam'ın önemli ibadetlerinden Kurban ibadeti hem fert hem toplum açısından çeşitli yararlar taşıyan malî bir ibadettir. Bireyler, kurban kesmekle Allah'ın emrine boyun eğmiş ve kulluk bilincini koruduğunu canlı bir şekilde ortaya koymuş olmaktadır. Müminler her kurban kesiminde Hz. İbrâhim ve oğlu İsmâil'in Cenâb-ı Hakk'ın buyruğuna mutlak itaat konusunda verdikleri başarılı sınavın hatırasını tazelemiş ve kendilerinin de bunun gibi bir itaate hazır olduğunu simgesel davranışla ifade etmiş olmaktadır. Kurban toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutmakta, sosyal adaletin gerçekleşmesine de katkıda bulunmaktadır. Özellikle et satın alma imkânı hiç bulunmayan ya da çok sınırlı olan yoksulların yer aldığı ortamlarda onun bu rolünü daha belirgin biçimde görmek mümkündür. Zengine malını Allah'ın rızâsı, yardımlaşma ve başkalarıyla paylaşma yolunda harcama zevk ve alışkanlığını verir, onu cimrilik hastalığından, dünya malına tutkun olmaktan kurtarır. Fakirin de varlıklı kullar vasıtasıyla Allah'a şükretmesini, dünya nimetinin yeryüzündeki dağılımı konusunda karamsarlık ve düşmanlıktan kendini kurtarmasını ve kendini toplumunun bir üyesi olarak hissetmesini sağlar.

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