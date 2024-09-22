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  4. Bu yıl okula başlamıştı! Ankara'dan kahreden haber: 10'uncu kattan düşen Yusuf hayatını kaybetti

Bu yıl okula başlamıştı! Ankara'dan kahreden haber: 10'uncu kattan düşen Yusuf hayatını kaybetti

22.09.2024 18:21
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Ankara’nın Altındağ ilçesinde 10. kattaki evlerinin penceresinden düşen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. 3 kardeşten en küçüğü olan 7 yaşındaki Yusuf’un bu yıl ilkokula başladığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bu yıl okula başlamıştı! Ankara'dan kahreden haber: 10'uncu kattan düşen Yusuf hayatını kaybetti

Olay, Altındağ ilçesi Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7 yaşındaki Yusuf Aymergen oturdukları binanın 10. katındaki dairelerinde odanın camını kapatmak istedi. İddiaya göre camı kapatmak isterken dengesini kaybeden küçük çocuk, 10. kattan beton zemine düştü. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan küçük çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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3 kardeşten en küçüğü olan 7 yaşındaki Yusuf’un bu yıl ilkokula başladığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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