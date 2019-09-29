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Bu yıl orman yangınlarında 5 bin 469 hektar alan zarar gördü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 10:12 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığı, bu yıl meydana gelen 1965 orman yangınında 5 bin 469 hektar alanın zarar gördüğünü açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, bu yıl meydana gelen 1965 orman yangınında 5 bin 469 hektar alanın zarar gördüğünü açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) orman yangınları ile mücadelesini aralıksız sürdürdüğü bildirdi. OGM'nin 2019 yılı başından bugüne kadar toplam 1965 orman yangınına müdahale ettiği kaydedilen açıklamada, "OGM, bu mücadelesini ülke geneline yayılmış 28 bölge müdürlüğü ve bu bölgelere bağlı işletme müdürlükleri vasıtasıyla sürdürüyor. Bu yıl meydana gelen 1965 yangında ülkemizde toplam 5 bin 469 hektar alan zarar gördü" denildi.

EN FAZLA ZARAR İZMİR BÖLGESİNDE
Ülke çapında bu yıl en fazla zararın İzmir, Aydın ve Denizli illerini kapsayan İzmir Orman Bölge Müdürlüğü sınırları içinde yaşandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bu bölgede toplam 223 yangın yaşandı ve 1047 hektar alan zarar gördü. Zarar gören bu alanların 145 hektarı örtü yangını iken 902 hektarı tepe yangını olarak gerçekleşti. Orman yangınlarından en fazla zarar gören ikinci bölge ise Muğla, Aydın ve Denizli illerini kapsayan Muğla Orman Bölge Müdürlüğü sınırlarında yaşandı. Bu bölgede 246 orman yangınında 272 hektarı örtü, 676 hektarı da tepe yangını olmak üzere 948 hektar alan zarar gördü."

11 MİLYON FİDAN TOPRAKLA BULUŞACAK
Konuyla ilgili açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise "Orman teşkilatımız yangınlarla mücadele konusunda her yıl başarısını artırarak devam ediyor. Orman teşkilatımızın canını ortaya koyarak yaptığı bu mücadele sayesinde geçmiş yıllara oranla yangın başına düşen zarar gören alan miktarı azaldı. 2017 yılında yangın başına zarar gören alan 5,5, 2018’de 2.85 hektar iken, bu yıl bugün itibarıyla 2,78 hektar olarak gerçekleşti. 11.11.2019'da 'Daha Yeşil Bir Türkiye' sloganıyla bir rekora imza atmaya hazırlanıyoruz. 81 ilimizde eş zamanlı başlatacağımız kampanya ile 11 milyon fidanı toprakla buluşturacağız. Bende tüm vatandaşlarımızı o gün bu kampanya çerçevesinde bir fidanı toprakla buluşturmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

ANKARA, (DHA)

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