Bu yıl orman yangınlarında 5 bin 469 hektar alan zarar gördü

Tarım ve Orman Bakanlığı, bu yıl meydana gelen 1965 orman yangınında 5 bin 469 hektar alanın zarar gördüğünü açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) orman yangınları ile mücadelesini aralıksız sürdürdüğü bildirdi. OGM'nin 2019 yılı başından bugüne kadar toplam 1965 orman yangınına müdahale ettiği kaydedilen açıklamada, "OGM, bu mücadelesini ülke geneline yayılmış 28 bölge müdürlüğü ve bu bölgelere bağlı işletme müdürlükleri vasıtasıyla sürdürüyor. Bu yıl meydana gelen 1965 yangında ülkemizde toplam 5 bin 469 hektar alan zarar gördü" denildi.

EN FAZLA ZARAR İZMİR BÖLGESİNDE

Ülke çapında bu yıl en fazla zararın İzmir, Aydın ve Denizli illerini kapsayan İzmir Orman Bölge Müdürlüğü sınırları içinde yaşandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu bölgede toplam 223 yangın yaşandı ve 1047 hektar alan zarar gördü. Zarar gören bu alanların 145 hektarı örtü yangını iken 902 hektarı tepe yangını olarak gerçekleşti. Orman yangınlarından en fazla zarar gören ikinci bölge ise Muğla, Aydın ve Denizli illerini kapsayan Muğla Orman Bölge Müdürlüğü sınırlarında yaşandı. Bu bölgede 246 orman yangınında 272 hektarı örtü, 676 hektarı da tepe yangını olmak üzere 948 hektar alan zarar gördü."