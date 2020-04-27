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Bu yıl Osmanlı geleneği mahyalarda 'koronavirüs' mesajları olacak

YAŞAM HABERLERİ  | 27.04.2020 10:10 | Son Güncelleme

450 yıllık Osmanlı geleneği mahyalarda bu yıl koronavirüs mesajı verilecek. Her yıl ilki Eyüpsultan'a asılan mahyalarla koronavirüs mesajı verilecek camiler belirlendi. İstanbul'da 6 cami, Edirne'de Selimiye Camii, Bursa'da Ulu Cami'ye asılacak mahyalarla diğer camilerde ise Ramazan ayı ile ilgili mesajlar verecek.

Bu yıl Osmanlı geleneği mahyalarda 'koronavirüs' mesajları olacak

İstanbul’da Ramazan hazırlıkları kapsamında camilere mahyalar asıldı. Her yıl camileri ışıl ışıl aydınlatan ve 450 yıllık Osmanlı geleneği olan mahyalar, üç ayların sonuncusu Ramazan ayında camileri süsledi. Yapım aşamasını en ince ayrıntıları ile anlatan mahya ustası Kahraman Yıldız, mahyaların bu yıl ki mesajları "Korona virüs" ile ilgili olacak. Taksim’de bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğünün atölyesinde Ramazan’dan 15 gün önce başlayan hazırlık çalışmalarında ki mahyaların, her yıl ilki Eyüpsultan Camii’ne asılıyor. İstanbul’da 6 Selatin camii’ne, Edirne’de Selimiye Camii’ne ve Bursa’da Ulu Cami’ye asılacak olan mahyalar, Ramazan boyunca İstanbul’da ki camilerde 4’er, Edirne ve Bursa’da ki camilerde ise 2’şer kere değişecek. Eyüpsultan Camii’ne asılan mahya ise havadan görüntülendi.

'BİZ HER SENE İLK EYÜPSULTAN CAMİİ'NDEN BAŞLIYORUZ'

”50 yıldır bu iş ile uğraşan mahya ustası Kahraman Yıldız, “1. Ahmet döneminde, Sultanahmet Camii’ne ilk mahya asılıyor. Biz de her sene ilk Eyüpsultan Camii’nde başlıyoruz mahya çalışmalarına. Ondan sonra diğer camilerimize geçiyoruz. Atölyede meclis sözlerini kağıda yazarak takımların üzerine işliyoruz. Her caminin ayrı takımları vardır. O camiye çelik halatlarımızı ve üstüne yazımızı atıyoruz. Atölyede bir günlük çalışma yürütüyoruz. Camideki halat atma olayı da bir günlük oluyor. Toplam 2 günde bitiriyoruz. 1975 senesinde bizim şefimiz vardı Münir Can, elektrik teknikeri rahmetli oldu. Bir gün bizleri toplayarak Dolmabahçe Sarayı’nın altındaki bölüme götürdü. Orada bize tarif etti ve bir şeyler yaptık. Sonra Sultanahmet Camisi’ne gittik, karşıdan karşıya halatları gerdik. O zaman da ne yaptığımı bilmiyorum 16-17 yaşlarındayım. Sonra gece gidip baktığım zaman “Fetih Kutlu Olsun” yazıyordu. O gün 29 Mayıs 1975’ti İstanbul’un fetih tarihi. Daha sonra Hacı Ali Ceyhan ile tanıştık. 2 padişah döneminde mahyacılık yapmış. Cumhuriyet döneminden sonra da yağ kandilleriyle yakılan mahyaları elektrikli sisteme çeviren kişi. Onunla bir süre çalıştım. O günden bugüne hem elektrik işleri, hem mahya işlerini Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde yapmaya devam ediyorum” dedi.

'BU YIL KORONAVİRÜS İLE İLGİLİ MESAJ OLACAK'

Mesleğinin teknik kısımlarından da bahseden Yıldız, “Bize işi veren kişi git öğren dedi. Daha sonra da iş üstümüze kaldı. Yıllardan beri devam ediyorum 45 küsur sene oldu. Güzel bir meslek, farklı bir olay, farklı mesajlar veriyorsunuz ve yükseklerde çalışıyorsunuz. Ben seviyorum mesleğimi ve rağbet görüyor. Ama zor bir meslek, riskli bir iş ve kimsenin yapmadığını yapıyorsunuz. İstanbul’da 6 tane Selatin camiine mahya asıyoruz. Edirne’de Selimiye Camii ve Bursa’da Ulu Camii’ne asıyoruz. Ramazan boyunca İstanbul’daki camilerde 4’er kere Edirne ve Bursa’da 2’şer kere değişecek. İki minare arasına gerilen bir çelik halatımız var. Onun üzerine aralıklı mesafeleri olan boncuk diye tabir ettiğimiz raylı sistemimiz ve halatlarımız var. Üst cephe ve alt cephe de ise belirli mesafelerde olan fişlerimiz var. Son yıllarda tema geliyor bu yılda korona virüsle ilgili mesajlar olacak Edirne Selimiye Camii’ne “Evde Kal Türkiye” yazdık bu Ramazan ayında da farklı mesajlar var” şeklinde konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
mahya Eyüpsultan Camii

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