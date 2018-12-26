Bu yıl ruhsatlandırılan ilaçların yüzde 82'si yerli

YEŞİM SERT KARAASLAN / DUYGU YENER - Sağlık Bakanlığı tarafından Tıbbi Cihaz ve İlaçta Yerlileştirme Projesi kapsamında bu yıl 552 ilaca ruhsat verildi, bunların yüzde 82'sini yerli ilaçlar oluşturdu, mevcut üretim tesislerine 35 üretim hattı ilave edildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yerlileşme ve millileşme hedefi doğrultusunda bu yıl önemli adımlar atıldı.

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, yerlileşme ve millileşme hedefleri doğrultusunda, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu bünyesinde Sağlık Endüstrileri Dönüşüm ve Araştırma Platformu (SEDAP) kuruldu.

Platformla sağlık teknolojileri alanında araştıran, keşfi olan ve bu keşfi ürüne dönüştürmek isteyen tüm girişimcilere destek verildi. Sağlık alanına özel bu ekosistemin oluşmasıyla farklı nitelikte tüm girişimci firmaların tek çatı altında ve ulaşılabilir olması, takip edilebilmesi ve bir iletişim ağının oluşturulması sağlandı.

İlaç ve tıbbi cihazda yerelleşme çalışmaları kapsamında bugüne kadar maliyeti yaklaşık 3 milyar lira olan toplam 609 ilaç yerelleşme kapsamına alındı. Bu çalışmaların sonunda Türkiye ekonomisine toplamda yaklaşık 6,1 milyar lira katkı sağlanması öngörülüyor.