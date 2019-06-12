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Bu yıl şeker pancarı üretiminde yüzde 11,4 artış bekleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 11:56 | Son Güncelleme

Ülke genelinde faaliyet gösteren şeker fabrikaları bütün hızıyla çalışmalarına devam ediyor.

Ülke genelinde faaliyet gösteren şeker fabrikaları bütün hızıyla çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, pancar üretimi de giderek artıyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre 2019 yılında şeker pancarı üretiminin bir önceki yıla göre yüzde 11,4 oranında artarak; 21 milyon tonun üzerinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Nişasta bazlı şeker kotaları indirildi
2019/2020 pazarlama yılında nişasta bazlı şeker (NBŞ) kotaları yüzde 2,5’e indirildi. Böylece, yapılan düzenleme ile önceki yıllara göre 2019 yılında ilave 1,5 milyon ton şeker pancarının kota kapsamında üretilmesi sağlandı.

Tüketilen şekerin tamamı yerli ve milli
Halkın tükettiği şekerin tamamı yerli ve milli kaynaklar ile bu topraklarda üretiliyor. Halihazırda şeker üretiminin yüzde 95’i pancardan elde ediliyor. 2019/2020 pazarlama yılında ise şekerin yüzde 97,5’i pancardan elde edilecek. Şeker pancarı üretimi, şeker ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak arz ve talep dengesi gözetilerek planlanıyor. Üretim şartları ile alım usul ve esaslarını düzenleyen sözleşmeler, pancar çiftçileri ile şeker fabrikaları arasında imzalanarak, tarafların hak ve sorumlulukları güvence altına alınıyor.

Şeker ithalatı azaldı
Halkın tükettiği şekerin tamamı yurt içinde üretilmekle birlikte, ihracat amaçlı olarak Dahili İşleme Rejimi (DİR) kapsamında ithal edilen şeker miktarı önemli düzeyde azaldı. 2019 yılının ilk dört ayında (Ocak-Nisan) DİR kapsamında yapılan şeker ithalatı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 41,5 oranında azalarak, 47 bin tona geriledi. Buna karşılık şekerli mamul ihracatçılarına yurt içinden tahsis edilen “C şekeri” ise 2019 yılı ilk dört ayında 52 bin tona yükselerek, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 154,4 oranında arttı.

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