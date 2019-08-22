"Bu yıl tekstil ihracatında 10 milyar dolar hedefimizi aşacağız"

İSTANBUL (AA) – ABDULSELAM DURDAK - İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, "Bu yıl tekstil ve ham maddeleri sektörü olarak 10 milyar doların üzerinde bir ihracat hedefi koyduk. 10 milyar doları da geçeceğimize inanıyorum." dedi.

Öksüz, AA muhabirinin Türkiye tekstil ve ham maddeleri sektörünün ihracat hedeflerine ilişkin sorularını yanıtladı.

Tekstil sektörünün Türkiye'yi ihracatla tanıştıran ilk sektör olduğunu dile getiren Öksüz, bu yıl tekstil ve ham maddeleri sektörü olarak 10 milyar doların üzerinde bir ihracat hedefi koyduklarını ve yıl sonunda 10 milyar doları da geçebileceklerini ifade etti.

Türkiye'nin sektörde küresel anlamda da önemli bir konumda olduğunu belirten Öksüz, "Türkiye dünyanın yedinci büyük tekstil tedarikçisi. Bu işin şampiyonlar ligindeyiz. Dünyada söz sahibiyiz ve rekabet gücümüzün yüksek olduğunu söylemek istiyorum." diye konuştu.

- "Gelişmiş ülkeler de bu sektörden iyi ihracat rakamları çıkarıyor"

Tekstil sektörünün yalnızca gelişmemiş ya da az gelişmiş ülkelerin sektörü olmadığını vurgulayan Öksüz, "İlk 3-5 büyük tekstil ihracatçısı ülkeye baktığımızda aralarında ABD de var. Yani buradan şu çıkıyor, bu sektör gelişmemiş ya da az gelişmiş ülkelerin sektörü değil aslında. Gelişmiş ülkeler de bu sektörden iyi ihracat rakamları çıkarıyor." ifadelerini kullandı.