"Bu yıl Türkiye-Irak ilişkilerinde atılım yılı olacak"

Yıldız, iki ülke arasında 2009'da imzalanmış ancak henüz hayata geçirilemeyen çok sayıda anlaşmanın olduğuna işaret ederek "Hem bu anlaşmaların hayata geçirilmesi açısından hem de bu yıl, Türkiye-Irak ilişkileri açısından atılım yılı olacak. Bunu iyi değerlendirebilmek istiyoruz." dedi.

Türkiye-Irak ilişkileri açısından bu yılın iyi bir başlangıç olduğunu ve yıl içerisinde birtakım karşılıklı ziyaretlerin yapıldığını anımsatan Yıldız, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi kapsamında, yıl sonuna doğru Irak'a ziyaret gerçekleştirmesinin öngörüldüğünü aktardı.

ZUHAL DEMİRCİ/MEHMET ALACA - Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıl sonunda Irak'a yapması öngörülen ziyaretin, ikili ilişkilerde önemli bir eşik olacağını belirterek "Bu yıl, Türkiye-Irak ilişkileri açısında atılım yılı olacak. Bunu iyi değerlendirebilmek istiyoruz." dedi.

Irak'ın özellikle terör örgütü DEAŞ'tan temizlenmesinden sonra bu ülkenin yeniden imarı konusunda 5 milyar dolar vaatte bulunduğunu hatırlatan Yıldız, "Bunları artık sahada gösterebilme dönemi. O dönemi de iyi değerlendirmek ve Cumhurbaşkanı'mızın ziyaretini de önemli bir eşik olarak kullanmak istiyoruz." diye konuştu.

Yıldız, Erdoğan'ın Irak'a yapacağı ziyarette bir ya da birkaç projeyi ilan etmeyi amaçladıklarını belirterek 5 milyar dolar çerçevesinde bazı projeleri duyurmak istediklerini dile getirdi.

Büyükelçi Yıldız, "Bu yılı aynı zamanda müteahhit ve iş adamlarımız için de Irak'a dönüş yılı gibi sunduk. Buna dönük olarak da sahada önemli faaliyetler yapıyoruz." ifadesini kullandı.

- "Ovaköy Sınır Kapısı ikinci alternatif olacak"

Yıldız, Irak'ta Ovaköy Sınır Kapısı'nın açılması konusunda, "İkinci kapıya ilişkin, Bağdat ile yaptığımız görüşmelerde önemli aşama katettik fakat Irak'ta sahadaki gerçekleri de unutmamak gerekiyor." dedi.

Ovaköy Sınır Kapısı'nın, Türkiye için stratejik hat olduğuna dikkati çeken Yıldız, "Bu kapı, ikinci bir alternatif oluşturacak. Daha fazlasına ihtiyaç var. İran'ın 8 kapıya sahip olduğu bir ortamda Türkiye'nin de en azından 1 kapısının daha olması önemli." diye konuştu. Yıldız, Ovaköy Sınır Kapısı'yla bu bölgedeki hat üzerindeki ticareti ve istihdamı da yeniden canlandırmak istediklerini belirtti.