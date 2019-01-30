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Bu yılbaşının favori hediyesi kar küreleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 23:23 | Son Güncelleme

Yılbaşlarının vazgeçilmez hediyelerinden olan kar küreleri, bu senenin de en çok tercih edilen ürünlerin başında geliyor.Yılbaşının yaklaşmasıyla kutlama yapacak olanların hediye telaşı da başladı.

Yılbaşlarının vazgeçilmez hediyelerinden olan kar küreleri, bu senenin de en çok tercih edilen ürünlerin başında geliyor.
Yılbaşının yaklaşmasıyla kutlama yapacak olanların hediye telaşı da başladı. Birçok vatandaş yakınlarına hediye almak için alışveriş merkezlerine akın ederken en çok tercih edilen ürünlerin başında senelerin vazgeçilmezi kar küreleri geliyor. Uzun yıllardır tercih edilmesine rağmen teknolojiyle harmanlanarak gerek müzikli gerek ışıklı fonksiyonlarıyla raflarda yerini alan kar küreleri, her bütçeye de hitap ediyor. Satıcılar ilgiden oldukça memnun olduklarını ifade ederken, vatandaşlar ise paha biçilemez bir hediye olduğunu belirtiyor.
“Manevi değeri çok yüksek bir hediye”
Yılbaşı hediyesi için alışveriş merkezini tercih eden Nesli Yalavuz, kar küresi tercihinde manevi değerinin yüksek olmasının önemli olduğunu vurguladı. Eski hediyelerin bugün tekrardan kıymetlendiğini belirten Yalavuz, “Kar küresi sevdiklerimiz için değişik bir hediye tercihi. Özellikle kız çocukları için kar küresi paha biçilemez. Manevi değeri çok yüksek bir hediye. Eski hediyeler bugün tekrardan kıymetli. Eskilerin kıymetinden asla vazgeçilmez. Bu yılbaşında yakınlarıma hep kar küresi tercih ettim. Müzikli olması, mevsimin kış olmasından dolayı karlı havayı anımsatması ve yeni yılı temsil etmesinden dolayı biz de hediye tercihinde buna yönlendiriyor. Günümüzde her şey gibi kar küresi de modernize edilmiş. Biz de teknolojinin gerisinde kalamadığımız için modernizmi takip ediyoruz” şeklinde konuştu.
“En çok tercih edilen ürünlerimizin başında geliyor”
Yeni yılı temsil etmesi ve karlı görüntüsünün tercih edilmesinde önemli olduğunu söyleyen esnaf Bünyamin Demir ise, “Bu yılbaşında da kar küreleri en çok tercih edilen ürünlerimizin başında geliyor. Bunlarda çeşitlilik önemli. Hem yeni yılı temsil etmekte, hem de mevsimler biraz karlı olduğu için çocuklara cazip gelmekte. Eskiden kar kürelerinde de basit ürünler vardı. Şimdi müzikli tarzdakiler tercih ediliyor. Bütçeye göre değişiyor tabi. Genel olarak insanlar birbirlerine yılbaşında hediye almayı seviyorlar” dedi.

Bu yılbaşının favori hediyesi kar küreleri

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