Bu yılın en büyük kaybı: Tekne battı, en az 140 göçmen boğuldu

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Uluslararası Göç Örgütü, Cumartesi günü Mbour kentinden ayrıldıktan kısa bir süre sonra teknede yangın çıktığını ve devrilip battığını söyledi.

Yaklaşık 60 kişinin kurtarıldığını belirtilirken 140 kişinin ise hayatını kaybettiği ifade edildi.Göçmenlerin, İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları üzerinden Avrupa kıtasına geçmeye çalıştığı tahmin ediliyor.

2018'den beri göçmenlerin bu güzergah üzerinden Avrupa'ya gitme çabalarının arttığı belirtiliyor.

ULUSLARARASI GÖÇ ÖRGÜTÜ TEMSİLCİSİ FACİAYA İSYAN ETTİ

Uluslararası Göç Örgütü Senegal temsilcisi Bakary Doumbia, "Çaresiz gençlerden yararlanan insan kaçakçısı şebekelerin dağıtılması için hükümetler arasında, ortaklar ve uluslararası toplumda birlik olmaya çağırıyoruz" dedi.

İspanya hükümetine göre, bu yıl içinde Kanarya Adaları'na 11.000 göçmen geçiş yaptı. Geçen yıl aynı dönemde bu sayı 2557 olmuştu.BM, daha önce en yüksek rakamın 35.000 ile 2006'da kaydedildiğini belirtti.

2020'NİN BAŞINDAN BU YANA 414 KİŞİ ÖLDÜ

Uluslararası Göç Örgütü, 2020'de bugüne dek bu güzergahta en az 414 kişinin öldüğünü bildirdi. 2019'da ise toplam can kaybı 210 olmuştu.

