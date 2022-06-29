Bu yılın en havalı ve verdiğiniz paraya değecek Amazon ürünleri listesi

Amazon Prime, avantajı ve kaliteli hizmetiyle internetten alışveriş yapmayı planlayanların ilk duraklarından biri. On binlerce ürünü müşterilerine sunan Amazon'da ilgi çekici ürünler bulmak bazen çok zor olabiliyor. Kimi zaman siz o ürüne ihtiyaç duyduğunuzu fark etmiyorsunuz kimi zaman ise o ürünle karşılaşmıyorsunuz. Bunu düşünerek Amazon içerisinde satılan ilgi çekeceğini düşündüğümüz ürünleri araştırdık ve gerçekten "İyi ki almışım!" dedirtecek 10 ürünü bir araya getirdik. Amazon'da satılan ve parasının hakkını veren bu ürünleri merak ediyorsanız listemizi incelemeye devam edebilirsiniz. İşte detaylar!

1. Stanley The Iceflow Pipetli Paslanmaz Çelik Soğuk Su Termos'u yaz aylarında yanınızdan ayırmak istemeyeceksiniz

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Stanley The Iceflow Pipetli Paslanmaz Çelik Soğuk Su Termosu, seyahatlerinde yanında soğuk içecek taşımak isteyenler için üretiliyor. Özellikle ürün, sıcak yaz aylarında soğuk su ve soğuk kahve gibi ürünler taşımak için ideal bir yapıya sahip. BPA içermeyen malzemeden üretilen termosun plastik aksamı, tamamen gıdayla temasa uygun. Sızdırmaz kapaklı pipet ve kilit kapağı ile gelen termos, bulaşık makinesinde rahatlıkla yıkanabiliyor. Bu sayede uzun ömürlü kullanım vadediyor. İçecekleri 12 saate kadar soğuk tutabiliyor ve pipet mekanizması ile kullanım kolaylığı sağlıyor. Kamplar, doğa yürüyüşleri ve plajda bu ürünü yanınızdan ayırmak istemeyeceğinize eminiz.

2. Rahat ve şık: Under Armour UA Mojo 2 Lifestyle Erkek Ayakkabı

Under Armour tarafından üretilen UA Mojo 2 Lifestyle Erkek Ayakkabı şık tasarıma ve rahat bir yapıya sahip. Ürün, dar kalıp üretildiği için beden tablosuna bakmak gerekiyor. Yumuşak tekstil malzemeden üretilen ayakkabının üst kalıbı, hava alabilen yapısıyla yaz aylarına çok uygun. Ekstra konfor için boydan boya delinen ayakkabının eva tabanı, yumuşak ve hafif sönümleme sağladığı için koşu ve spor yapmaya oldukça uygun. Ayakkabıyı boydan boya kaplayan kauçuk taban ise optimum seviyede yere tutuş sağlıyor ve ayakkabının kaymasını engelliyor.

3. Kahve tutkunlarına müjde: De'Longhi Stilosa Manuel Espresso Makinesi

Kahve tutkunlarının rüyalarını süsleyen De'Longhi birçok farklı modele sahip olsa da Amazon'da yer alan Stilosa Manuel Espresso Makinesi uygun fiyatı ve şık görünen tasarımıyla çok çekici. Paslanmaz çelik kontrol paneli ile üretilen ürün, bulunduğu mutfağın dekoruna şıklık katıyor. Cappuccino ve latte yapabileceğiniz bu kahve makinesi; kompakt tasarımı, kalitesi, dayanıklılığı ve hoş görüntüsü ile kullanıcıların beğenisini kazanıyor. Eğer kendinize bir kahve köşesi yapmayı planlayan biriyseniz özel portafiltre yüzeyi, sıcak su fonksiyonu özellikleri bulunan bu ürüne göz atmanızda fayda var.

4. Yaz tatilini bilgisayar oyunları ile geçirecek olanlara: Hawk Gaming Chair Fab C Serisi Kumaş Oyuncu Koltuğu

Oyuncuların rahatı ve performansı düşünülerek üretilen Hawk Gaming Chair Fab C Serisi Kumaş Oyuncu Koltuğu, uzun saatler boyunca bilgisayarda vakit geçirenler için oldukça ideal. Bel ve boyun desteği ile vücudu destekleyen ürün, nefes alan terletmeyen kumaştan üretiliyor. İstendiğinde arkaya doğru yatarak dinlenme imkânı veren koltuk, yumuşak destekli kolçakları ile performansınızın artmasına yardımcı oluyor. Tekerli yapısı ile kolaylıkla hareket ettirilen ürün, paketinde gelen yönergelerle kolaylıkla kurulabiliyor. "Oyun oynarken rahat etmek istiyorum." diyorsanız bu oyuncu koltuğunu inceleyebilirsiniz.

5. Oyunlarda fark yaratmak istiyorsanız: Samsung Odyssey G5 34 inç Ultra WQHD 2K Oyuncu Monitörü

FreeSync özelliğiyle ekran kartından gelen verilere göre anlık olarak ekran yenileme sıklığını ayarlayan Samsung Odyssey G5 34 inç Ultra WQHD 2K Oyuncu Monitörü'yle oyunlardan tam performans alabilirsiniz. 1000R kavisli VA paneliyle âdeta karşısındakini içine çeken bir görüntü sunan ürün, 2K çözünürlük destekleyebiliyor. 165 Hz yenileme hızıyla daha net ve akıcı görüntüler sağlıyor. Eye saver modu, gözleri yormadan ekran başında vakit geçirmenize olanak tanırken; Ultra WQHD özelliği sayesinde gerçeğe daha yakın genişlikte görüntüler sunuyor. İki monitör yerine tek monitörde bütün görüntüyü görebilir, ortada görünen çerçeveden ve göz yoran kablo karmaşasından kurtulabilirsiniz.

6. Performans ve şıklığın buluştuğu nokta: Lenovo Tab P11 Plus Tablet

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Hızlı ve şık bir tablet arayanlara ideal bir seçenek sunan Lenovo; 8 çekirdekli işlemcisi, Android 10 işletim sistemi özellikli Tab P11 Plus tableti ile dikkat çekiyor. 1. sınıf bir aile tableti olan ürün, 11" geniş ekranı ile göz dolduruyor. TDDI IPS ekranı ve çarpıcı 2K çözünürlüğü ile çok yeni bir izleme deneyini sunuyor. Ürünün mükemmel seviyedeki sertifikalı ekranı ve görüntü oranı, Netflix'i üstün görüntü kalitesiyle izlemeye olanak tanıyor. Dolby Atmos özellikli 4 hoparlörü ise dizi ve filmlerin atmosferinde kaybolmanıza yardımcı oluyor.

7. Telefon şarjından dert yananlara: Mcdodo Ch-7340 2 in 1 Kablosuz Şarj İstasyonu

Şık görüntüsüyle ofis masanıza veya evinize çok yakışacak olan Mcdodo Ch-7340 2 in 1 Kablosuz Şarj İstasyonu, minimal dizaynıyla dikkat çekiyor. 2 in 1 özellikli ürün, aynı anda bir telefon ve kulaklığı kablosuz olarak şarj edebiliyor. iPhone 12 ve 13 uyumlu yapısıyla bir telefon ve AirPods kulaklığı aynı anda şarj etmek mümkün oluyor. Cihaz; magsafe kılıfı desteği, akıllı çip ve cihaz koruma teknolojisiyle iyi bir ürün deneyimi sunuyor. 15 W enerji desteğiyle telefonunuzu hızlıca şarj edebiliyor. Ayarlanabilir başlığı sayesinde telefonunuzda bir şeyler izlerken telefonunuzu şarj edebildiğiniz için pratik kullanım sağlıyor.

8. Evde sinema deneyimi sunan: Sony HT-S350 Subwoofer Özellikli Bluetooth Soundbar

Kablosuz Bluetooth bağlantısı sunabilen Sony HT-S350 Subwoofer Özellikli Bluetooth Soundbar, 320 W yüksek surround ses kalitesi sayesinde kendinizi sinema salonunda gibi hissetmenizi sağlar. Güçlü bas desteği ve derin ses kalitesi ile benzersiz bir deneyim yaşatır. S-Force Pro Fron Surround teknolojisi ve 51 kanallı kod çözme desteği ile etkileyici ve çevrenizi saran bir ses deneyimi sunar. TV'ye HDMI ile, mobil cihazlara ise Bluetooth aracılığıyla kolayca bağlanır. Şık tasarıma sahip olan ürün, duvara monte edilerek evinizin dekoruna hoş görünümü ile katkı sağlar.

9. Evde pratik ve güzel yemek yapmanın yolu: Philips HD9252/90 Airfryer Fritöz

Turbo ısıtma özelliğiyle daha az yağ kullanımı sağlayan Philips HD9252/90 Airfryer Fritöz, hem sağlıklı hem lezzetli yemek pişirmenin yolunu açar. Ayarlanabilir bütün parçaların makinede yıkanması sayesinde pratik kullanım sunan ürün, rapid air teknolojisi sayesinde sağlıklı kızartmalar yapmanıza yardımcı olur. NutriU uygulamasıyla 200'den fazla airfryer tarifini akıllı pişirme teknolojisiyle uygular. Özel güvenlik donanımlarına sahip cihaz, aktif olarak çalışırken açılabilir ve içindeki yemeklerin pişme seviyesi kontrol edilebilir. Yiyecekleri sıcak tutma özelliği de bulunan ürün sayesinde yemeklerinizi 30 dakikaya kadar sıcak olacak şekilde bekletebilirsiniz.

10. Her yerde kitap okuma keyfi Kindle Paperwhite ile mümkün

Su geçirmez özellikli Kindle Paperwhite, 6 inç ekranı ile yüksek çözünürlük kalitesi sağlar. Su geçirmez olması sayesinde havuz, plaj veya küvette rahatlıkla bu ürünü kullanabilirsiniz. 8 GB depolama hafızası ile cihaz; içine daha fazla dergi, kitap, çizgi roman ve sesli kitap yüklemenize imkân tanır. Audible ile uyumlu olduğu için Bluetooth kulaklık veya hoparlör ile ürünü kullanabilirsiniz. Tek dolum şarj ile haftalarca kitap okumaya devam edebilirsiniz. Entegre ışık sayesinde cihaz, gece gündüz okumaya devam etmenizi sağlar. Kitap okumayı seviyorsanız yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz bu mobil kütüphaneye şans vermenizi öneririz.