Bu yiyecekler cinsel gücü artırıyor!

Cinsel performans açısından sağlıklı bir vücuda sahip olmak büyük önem taşıyor. Mutlu bir cinsel yaşamda alınan gıdalar büyük önem taşıyor. Cinsel isteği artıran afrodizyak etkisi olan yiyecekler de bunların başında geliyor. Peki cinsel gücü artıran yiyecekler hangileri? İşte cinsel performansı yükselten yiyeceklerden bazıları...

Cinsel performansı artıran afrodizyak etkili yiyecekler

HAVYAR Uzun yıllardır afrodizyak olarak kullanılmaktadır. İçerdiği çinko miktarı nedeniyle erkeklik hormonlarının yapımını artırır. Çinkonun aynı zamanda sperm kalitesini de artırdığı belirlenmiştir.

GREYFURT Cinsel gücü artıran bir meyvedir. Greyfurt suyu daha da etkilidir.

PEKMEZ Pekmezde bulunan minerallerin en önemlileri demir, kalsiyum ve potasyumdur. Tahinle alınması etkisini artırır. Demir, vücutta, başta kırmızı kan hücrelerinin bileşiminde yer alarak oksijen taşıma fonksiyonu görür. Kişinin enerjisinin ve cinsel gücünün artmasını sağlar.

FINDIK Lif, protein ve vitamin bakımından zengindir. Enerji verir ve cinsel gücü artırır.

KAYISI A vitamini ve potasyum bakımından çok zengindir. Fazla tüketildiğinde sindirim sisteminizin hızla çalışmasına yardımcı olur. Kasların ve beynin daha düzenli çalışmasını ve daha az yorulmasını sağlar; cinsel gücü artırır.

HAVUÇ Yoğun A vitamini içerir. Kuvvetlendirir, güçlendirir ve cinsel gücü artırır.

MERCİMEK VE KURU BAKLAGİLLER Protein, yağ, karbonhidrat ve liften B1 vitamini, sodyum, kalsiyum, demir, mineraller içerir. Zekâyı geliştirir ve zekânın cinsellik üzerindeki etkisi tartışılmazdır.

GİNSENG Geleneksel Çin ve Güney Amerika tıbbında cinsel gücü artırmak üzere kullanılan bir köktür. Bir araştırma ginsengin cinsel isteği ve birleşme kapasitesini artırdığını ortaya koymuştur. Bu etkilerini sinir sistemi ve yumurtalıklar üzerinden gösterirken penis bölgesine gelen kan damarlarını da etkileyerek erkeklerdeki ereksiyon kalitesini de artırabilmektedir.

BAL Bal içinde bulundurduğu boron minarelleriyle kadınlarda östrojen hormonunu dengeler. Buna ek olarak boron minarelinin erkeklerdeki testosteron hormonunuda dengelediği ve hem erkek hem de kadında cinsel içgüdüyü artırdığı kanıtlandı. Ayrıca, içerdiği vitamin B de testosteron hormonuna iyi geliyor.

SARIMSAK Kokusu ağır olmasına rağmen vücuttaki kan akışını hızlandıran sarımsak özellikle erkekler için çok iyi. Yemeklere biraz sarımsak katmanın bile yararı oldukça büyük.

İNCİR En eski meyvelerden olan inciri, tarihte çoğu uygarlık kadın cinsel organına benzetirdi. İncildede adı geçen bu meyvenin yapraklarıyla Adem ve Havva mahrem yerlerini örtmüşlerdi. Kleopatra’nın en sevdiği meyve olan inciri eski Yunanlılar da aşkın ve bereketin sembolü olarak kabul ediyorlardı.

ÇİKOLATA Saf kakao doğada bulunan en etkileyici afrodizyakların başında geliyor. Beyinde “Aşk kimyası” olarak bilinen PEA enzimi bakımından zengin olan çikolata, heyecan, cazibe ve mutluluğu artırıyor.

FESLEĞEN Kokusuyla afrodizyak etkisi yapan fesleğenin vücuda birçok yararları var. Makarna sosunuza fesleğenli bir sos yaptığınız takdirde kalbinizin ritmi hızlanacak!

AVOKADO Cinsellikle ilişkilendirmek için avokadonun sadece şekline bakmak yeterli. Eski Aztek uygarlığı avokadoya ağaçta çift halinde asılı durduğu için “testis ağacı” diyorlardı. Folik asit, vitamin B6 ve potasyum açısından zengin olan avokado bunun yanında bağışıklık sistemini de kuvvetlendiriyor.

BADEM Eski zamanlardan beri doğurganlık ile bağdaştırılan badem, ayrıca kokusuyla da kadınlarda tutkuyu tetikliyor. Araştırmacılara göre ise, vitamin E, magnezyum ve liflerin bulunduğu bademi kadın erkek herkes tüketmeli.