Bu yiyeceklere dikkat! Sağlıklı diye tüketiliyor ama...

Özellikle diyet yaparken sağlıklı olması için tüketilen birçok gıda yüksek şeker barındırabiliyor. Bazı meyveler fazla şeker içerdiği için tüketimi konusunda dikkatli olmakta fayda var. Özellikle paketli gıdalardan kaçınılması çünkü bu gıdaların içerisinde katkı maddesi ve yüksek oranda şeker yer aldığı belirtiliyor. Örneğin leziz ve iştah açıcı birçok paketli gıdada yüzde 80 eklenmiş şeker bulunuyor.

ŞEKER NEDEN BAĞIMLILIK YAPAR?

Şekerli besinler tüketildiğinde vücuttaki normal şartlar altında belirli miktarda bulunan dopamin hormonu yükselir ve beyindeki mutluluk merkezleri uyarılır. Bu sayede kişi kendisini daha iyi hisseder. Şeker bağımlılığına giden bu yoldan dönmek mümkün. Ancak sağlıklı olarak bilinen yiyeceklerin, meyvelerin de içerisinde ne kadar şeker barındırdığını bilmek gerekiyor. İşte gizli şeker deposu yiyecekler...

MEYVELİ YOĞURT

Yemeklerin lezzetini artırmak veya diyet sürecinde tatlı isteğini kesmesi için sık sık tercih edilen meyveli yoğurtların neredeyse tamamında şeker yer alıyor. Bu yüzden hazır meyveli yoğurtlar yerine sade yoğurt alıp toz tarçın ve meyveyle tüketmek daha faydalı.

EKMEKLER

Tahıllı, beyaz, esmer gibi ekmek türlerinde şeker yer alıyor. Sağlıklı görünen ürünlerin içerisinde de şeker bulunuyor. Gizli şeker içeren ekmeklerden kaçınmak için ekmeğinizi kendiniz üretebilir ya da güvendiğiniz fırından satın alabilirsiniz.

KONSERVELER

Fasulye, domates, bezelye gibi konserve gıdaların içerisinde eklenmiş şeker yer alıyor. Bu gıdaların içerisine şeker eklenmesinin nedeni, gıdaların lezzetini artırmak.

MISIR GEVREKLERİ

Mısır gevreği tatlıysa ve paketi parlaksa içerisinde şeker barındırma ihtimali oldukça yüksektir. Birçok tahılda gizli eklenmiş şeker yer alıyor. Sağlıklı diye tüketilen mısır gevreklerinde bir dilim kekte olandan daha fazla şeker bulunuyor.

SMOOTHIE

Son dönemlerin oldukça popüler içeceklerinden olan smoothieler göründüğü kadar masum değil. Evde hazırlananları gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz ancak dışarıda, sağlıklı diye içtiklerinizin birçoğunda şeker yer alıyor.

SOSLAR VE ÇEŞNİLER

Yemekleri tatlandırmak için kullanılan sos ve çeşnilerin çoğunda yüksek miktarda şeker yer alıyor. Bunu önlemek için sos ve çeşnileri kendiniz yapabilirsiniz.

DİYET ATIŞTIRMALIKLAR

Diyet için tüketilen birçok ambalajlı ürün bulunuyor. Ancak yağsız diye piyasaya sürülen bu ürünlerin birçoğunda yüksek miktarda şeker yer alıyor.





