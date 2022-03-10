HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Bu yiyeceklere dikkat! Sağlıklı diye tüketiliyor ama...

Bu yiyeceklere dikkat! Sağlıklı diye tüketiliyor ama...

10.03.2022 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlıklı olduğu düşünülerek tüketilen gıdaların ve sebzelerin içeriği çoğu zaman tüketicilerin gözünden kaçıyor. Ancak sağlıklı diye tüketilen bazı gıdaların ve meyvelerin içerisinde oldukça şeker bulunuyor. Şekerin ise insan vücuduna birçok zararı bulunuyor.

Bu yiyeceklere dikkat! Sağlıklı diye tüketiliyor ama...

Özellikle diyet yaparken sağlıklı olması için tüketilen birçok gıda yüksek şeker barındırabiliyor. Bazı meyveler fazla şeker içerdiği için tüketimi konusunda dikkatli olmakta fayda var. Özellikle paketli gıdalardan kaçınılması çünkü bu gıdaların içerisinde katkı maddesi ve yüksek oranda şeker yer aldığı belirtiliyor. Örneğin leziz ve iştah açıcı birçok paketli gıdada yüzde 80 eklenmiş şeker bulunuyor.

ŞEKER NEDEN BAĞIMLILIK YAPAR?

Şekerli besinler tüketildiğinde vücuttaki normal şartlar altında belirli miktarda bulunan dopamin hormonu yükselir ve beyindeki mutluluk merkezleri uyarılır. Bu sayede kişi kendisini daha iyi hisseder. Şeker bağımlılığına giden bu yoldan dönmek mümkün. Ancak sağlıklı olarak bilinen yiyeceklerin, meyvelerin de içerisinde ne kadar şeker barındırdığını bilmek gerekiyor. İşte gizli şeker deposu yiyecekler...

MEYVELİ YOĞURT

Yemeklerin lezzetini artırmak veya diyet sürecinde tatlı isteğini kesmesi için sık sık tercih edilen meyveli yoğurtların neredeyse tamamında şeker yer alıyor. Bu yüzden hazır meyveli yoğurtlar yerine sade yoğurt alıp toz tarçın ve meyveyle tüketmek daha faydalı.

Bu yiyeceklere dikkat! Sağlıklı diye tüketiliyor ama...

EKMEKLER

Tahıllı, beyaz, esmer gibi ekmek türlerinde şeker yer alıyor. Sağlıklı görünen ürünlerin içerisinde de şeker bulunuyor. Gizli şeker içeren ekmeklerden kaçınmak için ekmeğinizi kendiniz üretebilir ya da güvendiğiniz fırından satın alabilirsiniz.

Bu yiyeceklere dikkat! Sağlıklı diye tüketiliyor ama...

KONSERVELER

Fasulye, domates, bezelye gibi konserve gıdaların içerisinde eklenmiş şeker yer alıyor. Bu gıdaların içerisine şeker eklenmesinin nedeni, gıdaların lezzetini artırmak.

Bu yiyeceklere dikkat! Sağlıklı diye tüketiliyor ama...

MISIR GEVREKLERİ

Mısır gevreği tatlıysa ve paketi parlaksa içerisinde şeker barındırma ihtimali oldukça yüksektir. Birçok tahılda gizli eklenmiş şeker yer alıyor. Sağlıklı diye tüketilen mısır gevreklerinde bir dilim kekte olandan daha fazla şeker bulunuyor.

Bu yiyeceklere dikkat! Sağlıklı diye tüketiliyor ama...

SMOOTHIE

Son dönemlerin oldukça popüler içeceklerinden olan smoothieler göründüğü kadar masum değil. Evde hazırlananları gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz ancak dışarıda, sağlıklı diye içtiklerinizin birçoğunda şeker yer alıyor.

Bu yiyeceklere dikkat! Sağlıklı diye tüketiliyor ama...

SOSLAR VE ÇEŞNİLER

Yemekleri tatlandırmak için kullanılan sos ve çeşnilerin çoğunda yüksek miktarda şeker yer alıyor. Bunu önlemek için sos ve çeşnileri kendiniz yapabilirsiniz.

Bu yiyeceklere dikkat! Sağlıklı diye tüketiliyor ama...

DİYET ATIŞTIRMALIKLAR

Diyet için tüketilen birçok ambalajlı ürün bulunuyor. Ancak yağsız diye piyasaya sürülen bu ürünlerin birçoğunda yüksek miktarda şeker yer alıyor.

Bu yiyeceklere dikkat! Sağlıklı diye tüketiliyor ama...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vücuttaki iltihapla savaşıyor, bağışıklığı çelik gibi yapıyor...Vücuttaki iltihapla savaşıyor, bağışıklığı çelik gibi yapıyor...
Korkutan açıklama! '48 saat kaldı, tüm Avrupa tehlikede'Korkutan açıklama! '48 saat kaldı, tüm Avrupa tehlikede'
Tansu Çiller siyasete geri mi dönüyor? "Bu benim borcum"Tansu Çiller siyasete geri mi dönüyor? "Bu benim borcum"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dev bankadan önemli tahmin: Ralli tersine dönecek

Dev bankadan önemli tahmin: Ralli tersine dönecek

İngiliz askerler emirleri dinlemedi, Ukrayna'ya savaşmaya gitti

İngiliz askerler emirleri dinlemedi, Ukrayna'ya savaşmaya gitti

Yok böyle bahane! İsrail'den flaş Zelenskiy kararı

Yok böyle bahane! İsrail'den flaş Zelenskiy kararı

Antalya'daki tarihi zirvenin ardından ilk açıklamalar

Antalya'daki tarihi zirvenin ardından ilk açıklamalar

Yataktan iç çamaşırlı pozunu paylaştı!

Yataktan iç çamaşırlı pozunu paylaştı!

Korkunç görüntüler! Ölüleri toplu mezara gömüyorlar

Korkunç görüntüler! Ölüleri toplu mezara gömüyorlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.