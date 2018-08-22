Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, hükümetin hizmetlerine değinerek, "Bu yollar aşk ve sevda ile yapıldı. Bu yollar milletinin derdiyle dertlenmeyle milletinin sorunlarını kendi sorunları gibi benimsemeyle yapıldı." dedi.

Turhan, AK Parti Trabzon İl Başkanlığınca Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezinde gerçekleştirilen bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, davalarının ve hedeflerinin büyük olduğunu söyledi.

"Biz büyük bir milletiz. Büyük devlet olacağız." ifadesini kullanan Turhan, "Dünyada hak ettiğimiz yere en kısa zamanda geri dönmemiz lazım. 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimiz var. Bu hedefleri konuşmak geçmiş dönemlerde hayal bile değildi. Çünkü hayal edilemeyenleri hayata geçiren bir lider yönetimindeki iktidarın mensupları olarak hepimiz onurluyuz ve gururluyuz. Bu hizmetler hızla devam edecektir." diye konuştu.

Türkiye'de geçmiş yıllarda yatırımlara kaynak bulmakta yaşanan zorlukları çeşitli örneklerle anlatan Turhan, "Yatırım bütçesi, yatırım ödeneği, bu işlere para ayırmak Maliye Bakanlığının, hükümetin yetkisinde değildi ama biz o şartlarda 2003'ten sonra başlattığımız hizmetler, 2006'da IMF prangasından kurtulduktan sonra artmaya başladı." dedi.