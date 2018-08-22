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"Bu yollar aşk ve sevda ile yapıldı"

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.08.2018 17:51 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan: - "Bu yollar aşk ve sevda ile yapıldı. Bu yollar milletinin derdiyle dertlenmeyle milletinin sorunlarını kendi sorunları gibi benimsemeyle yapıldı"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, hükümetin hizmetlerine değinerek, "Bu yollar aşk ve sevda ile yapıldı. Bu yollar milletinin derdiyle dertlenmeyle milletinin sorunlarını kendi sorunları gibi benimsemeyle yapıldı." dedi.

Turhan, AK Parti Trabzon İl Başkanlığınca Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezinde gerçekleştirilen bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, davalarının ve hedeflerinin büyük olduğunu söyledi.

"Biz büyük bir milletiz. Büyük devlet olacağız." ifadesini kullanan Turhan, "Dünyada hak ettiğimiz yere en kısa zamanda geri dönmemiz lazım. 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimiz var. Bu hedefleri konuşmak geçmiş dönemlerde hayal bile değildi. Çünkü hayal edilemeyenleri hayata geçiren bir lider yönetimindeki iktidarın mensupları olarak hepimiz onurluyuz ve gururluyuz. Bu hizmetler hızla devam edecektir." diye konuştu.

Türkiye'de geçmiş yıllarda yatırımlara kaynak bulmakta yaşanan zorlukları çeşitli örneklerle anlatan Turhan, "Yatırım bütçesi, yatırım ödeneği, bu işlere para ayırmak Maliye Bakanlığının, hükümetin yetkisinde değildi ama biz o şartlarda 2003'ten sonra başlattığımız hizmetler, 2006'da IMF prangasından kurtulduktan sonra artmaya başladı." dedi.

Turhan, bu işlerin para, plan ve proje işi olduğu kadar aşk ve sevda işi de olduğunun altını çizerek, "Bu yollar aşk ve sevda ile yapıldı. Bu yollar milletinin derdiyle dertlenmeyle milletinin sorunlarını kendi sorunları gibi benimsemeyle yapıldı." değerlendirmesinde bulundu.

Büyük hedefleri olduğunu vurgulayan Turhan, "Trabzon için de güzel hedeflerimiz, projelerimiz var. Sadece ulaştırma sektöründe değil, turizmde, sağlıkta, eğitimde, sanayide ve diğer sektörlerde Trabzon'umuza yine milletvekillerimizle siz değerli çalışma arkadaşlarımızla bu hizmetleri inşallah hedef ve program içerisinde gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

- "Allah daha büyük hizmetler yapmayı hepimize nasip etsin"

Turhan, hiçbir şeyin söylendiği yerde kalmadığını, bütün projeleri söz verdikleri zamanda yerine getirme gayretinde olduklarını söyledi.

"Yeter ki birlik olalım, beraber olalım ve hep birlikte Türkiye olalım." diyen Turhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu davanın yolcuları olarak her şeyden önce birlik ve beraberlik içinde, çok sesli ama tek başlılık içerisinde mücadele ederek iktidarımızı sürdürmemiz lazım. Çünkü Allah bu millete sağlam iradenin yanı sıra imanlı, inançlı, güçlü birini bahşetti ve onun liderliğinde, gösterdiği yolla bu millete, devlete, memlekete ve tüm dünya mazlumlarına hizmet etmek bize nasip oldu. Allah daha büyük hizmetler yapmayı hepimize nasip etsin."

Turhan, 24 Haziran seçimlerinde güzel, faydalı ve gayretli çalışmalar yaptıklarını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yine kaptan koltuğuna oturttuklarını belirtti, yerel seçimlerde bunun perçinlenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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AK Parti Bayramlaşma Programı Trabzon Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan

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