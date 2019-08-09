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Bu yolları kullanacaklar Ankaralılar dikkat

YAŞAM HABERLERİ  | 09.08.2019 10:55 | Son Güncelleme

Ankara Valiliği’nden yapılan açıklamada, trafik yoğunluğunun artacağı değerlendirilen Kurban Bayramı tatili süresince, yol kullanıcılarının güvenle seyahat edebilmelerini sağlamak amacıyla 09 Ağustos ve 15 Ağustos tarihleri arasında, yapımı devam eden kısa süreli yol çalışmalarına ara verileceği belirtildi.Ankara Valiliğinden yapılan açıklamda; yol yapım çalışmaları devam etmekte olan çalışma alanlarında sürücülerin işaret ve levhalara dikkat etmesi gerektiği hatırlatıldı.

Ankara Valiliği’nden yapılan açıklamada, trafik yoğunluğunun artacağı değerlendirilen Kurban Bayramı tatili süresince, yol kullanıcılarının güvenle seyahat edebilmelerini sağlamak amacıyla 09 Ağustos ve 15 Ağustos tarihleri arasında, yapımı devam eden kısa süreli yol çalışmalarına ara verileceği belirtildi.
Ankara Valiliğinden yapılan açıklamda; yol yapım çalışmaları devam etmekte olan çalışma alanlarında sürücülerin işaret ve levhalara dikkat etmesi gerektiği hatırlatıldı. İnternet üzerinden yapılan bildiride, “Kurban Bayramı tatili süresince belirtilen tarih aralığında 09.08.2019 günü saat 14.00’ten 15.08.2019 günü saat 08.00’e kadar Beypazarı Yolu km 121 (Çayırhan Beldesi D 140-03/46 karayolu kontrolsüz kavşağı), eski İstanbul Yolu km 40 (Sınır çalışma bölgesi), km 40+500 (Aydınköy dönüşü), km 42 (Karayolları Orta refüj dönüşü), km 53 (Ciğir köy çıkışı), km 55 (Kurtboğazı tepe orta refüjü), km 56+500 (Dutözü Kavşağı), km 58 (İğdir köyü dönüşü), km 59 (Çeştepe İğdir arası dönüş), km 65+500 (Uğurlu köyü Kavşağı), Konya yolu TŞOF kavşağı, Aksaray Yolu km 150 (Karamolla Işıklı Kavşağı D750-10/20), Samsun yolu güzergâhında bulunan Çalışkanlar, Ortaköy Kavşağı, Şehitlik Dönüşü, Maliye Noktası, Gökçeyurt, Lalahan Işıklı Kavşağı, Hızlı Tren Lalahan Servis Yolu Geçişleri noktalarının beton bariyerlerle (New jersey) kapatılarak yol bu noktalarda transit olarak verileceğinden yol kullanıcılarının daha dikkatli seyretmeleri gerekmektedir. Ayrıca, 09 Ağustos - 15 Ağustos 2019 tarihleri arasında Ankara ili üzerinden Samsun yolunu kullanarak Kayseri istikametine gidecek araç sürücülerinin alternatif yol olarak Ankara - Gölbaşı - Bala - Kaman - Kırşehir - Kayseri güzergâhlarını kullanmaları tavsiye edilmektedir” ifadeleri kullanıldı.

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