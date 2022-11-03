Bu yöntem çok havalı gösteriyor! Saçlarınıza 15 saniyede hacim verin ve parlatın

Kuaför salonları kadınların uğrak mekanlarının başında gelir. Hacimli ve canlı saçlara, evde kendi uyguladığınız yöntemlerle de sahip olabilirsiniz. Bu yöntem en basit şekliyle, bir fırça, biraz sıcak hava ve kuru saç diplerine uygulanan soğuk havayla bir araya geliyor.

15 SANİYEDE BAKIMLI SAÇLAR!

Fırçayı saç diplerinizde ayırmak istediğiniz noktadan yaklaşık 4 – 5 cm uzağa yerleştirin ve bir saçlarınızla birlikte fırçayı yukarı doğru kaldırın. Sonrasında saç kurutma makinesi ile 5-8 saniye kadar sıcak hava verin. Ardından aynı bölgeye 3-5 saniye kadar soğuk hava verin.

Bu yöntemde her şey saç kimyası ve ısı uygulaması ile ilgilidir. Sıcak hava saçı şekillendirir, soğuk hava bu şekli korur.

Sıcak hava, saç tellerini gevşetir, yumuşak hale getirir ve şekillenmesini sağlar. Soğuk hava ise tellerin eski formuna kavuşarak, şekillenen saçı sabitler.

Birçok saç kurutma makinesinde sıcak ve soğuk ayarı bulunur. Ancak kurutma makinenizde soğuk ayarı yoksa sadece sıcak havayı kullanmak ve saç soğuyana kadar fırçayı yerinde tutmak yardımcı olabilir.



