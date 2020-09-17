Bu yöntem kimsenin aklına gelmez! Daha iyi orgazm için...

Yatmadan önce çorap giymeniz için 6 neden ve faydaları!

DAHA HIZLI UYUMANIZA YARDIMCI OLUR

İster inanın ister inanmayın, araştırmalar gece çorap giymenin daha hızlı uykuya dalmanıza yardımcı olacağını göstermiştir. Bunun nedeni çorabın ayaklarınızı ısıtmasıdır. Ayaklarınız ısındığında, beyninize vücut ısınızı düşürmek için bir mesaj gider ve bu da vücudunuza yatma zamanının geldiğini gösterir.

RAYNAUD HASTALIĞINI ÖNLEYEBİLİR

Raynaud hastalığı, kan dolaşımının düzgün bir şekilde olmadığında ortaya çıkar. Bu durum vücutta uyuşmaya, ani ağrı ve kramp benzeri semptomlara yol açar. Çorap giymek, iç vücut ısınızı düzenleyerek ve ayaklarınızı rahatlatarak Raynaud'un etkilerini önlemeye yardımcı olur.

SAĞLIK, MUTLULUK VE ENERJİ VERİR

Çoraplarla uyumak vücut ısısını yükseltir ve kan dolaşımını iyileştirir. Bu da daha sağlıklı bir uykuya yardımcı olur. Çorapla uyuduğunuzda hızlı bir şekilde uykuya dalacaksınız ve dinlenmiş bir şekilde uyanacaksınız.

SICAK BASMALARINI ÖNLER

Sıcak basmaları temel olarak vücuttaki hormonal dengesizliklerden kaynaklanır. Geceleri çorap giyme , özellikle menopoz dönemindeki kadınlarda, artan dolaşım nedeniyle vücut ısısını düşürdüğünden, sıcak basmaları önlemeye yardımcı olabilir .