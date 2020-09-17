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Bu yöntem kimsenin aklına gelmez! Daha iyi orgazm için...

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
AŞK - CİNSELLİK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Çorabın temel amacı ayaklarınızı sıcak tutmak ve ayakkabılarınızı daha rahat hissettirmek olsa da çoraplarla uyumak fiziksel ve zihinsel sağlığı iyileştirebilir. Nasıl mı?

Bu yöntem kimsenin aklına gelmez! Daha iyi orgazm için...

Yatmadan önce çorap giymeniz için 6 neden ve faydaları!

DAHA HIZLI UYUMANIZA YARDIMCI OLUR

İster inanın ister inanmayın, araştırmalar gece çorap giymenin daha hızlı uykuya dalmanıza yardımcı olacağını göstermiştir. Bunun nedeni çorabın ayaklarınızı ısıtmasıdır. Ayaklarınız ısındığında, beyninize vücut ısınızı düşürmek için bir mesaj gider ve bu da vücudunuza yatma zamanının geldiğini gösterir.

RAYNAUD HASTALIĞINI ÖNLEYEBİLİR

Raynaud hastalığı, kan dolaşımının düzgün bir şekilde olmadığında ortaya çıkar. Bu durum vücutta uyuşmaya, ani ağrı ve kramp benzeri semptomlara yol açar. Çorap giymek, iç vücut ısınızı düzenleyerek ve ayaklarınızı rahatlatarak Raynaud'un etkilerini önlemeye yardımcı olur.

SAĞLIK, MUTLULUK VE ENERJİ VERİR

Çoraplarla uyumak vücut ısısını yükseltir ve kan dolaşımını iyileştirir. Bu da daha sağlıklı bir uykuya yardımcı olur. Çorapla uyuduğunuzda hızlı bir şekilde uykuya dalacaksınız ve dinlenmiş bir şekilde uyanacaksınız.

SICAK BASMALARINI ÖNLER

Sıcak basmaları temel olarak vücuttaki hormonal dengesizliklerden kaynaklanır. Geceleri çorap giyme , özellikle menopoz dönemindeki kadınlarda, artan dolaşım nedeniyle vücut ısısını düşürdüğünden, sıcak basmaları önlemeye yardımcı olabilir .

TOPUKLARIN ÇATLAMASINI ÖNLEMEYE YARDIMCI OLUR

Kuru ayaklarınız veya çatlamış topuklarınız varsa, çorap giymek onları nemli tutmanıza yardımcı olabilir. Yatmadan önce ayaklarınıza vücut yağı veya nemlendirici losyon sürün ve çorapların sihrini yerine getirmesine izin verin.

ORGAZM OLMAYI KOLAYLAŞTIRIR

2005 yılında Groningen Üniversitesi'nde yapılan bir çalışma, yatağa çorapla giren çiftlerin daha iyi bir cinsel yaşama sahip olduğu açıklanmış, çalışmanın sonuçları Kopenhag'da Avrupa İnsan Üretimi ve Gelişimi Derneği'ne sunulmuştu. Çalışmaya katılan ve yatağa çorapla giren 13 çiftin, orgazm olma olasılığı daha yüksekti. Çalışmada, kadınların yüzde 50'sinin çorapsız orgazm, yüzde 80'inin ise çorapla orgazm olduğu saptandı.


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