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Bu yöntem tırnakları anında uzatmaya başlıyor! Üstelik çok basit...

SAĞLIK HABERLERİ  | 02.06.2020 16:37 | Son Güncelleme

Bakımlı olmanın anahtarı olan eller, kadınların önem verdiği konuların başında geliyor. Güzel ellerin sırrı ise güçlü ve sağlıklı tırnaklar! Ancak ne yaparsanız yapın istediğiniz tırnaklara sahip olamıyor, doğallıktan uzaklaşıp takma tırnak kullanmak zorunda mı kalıyorsunuz? Dert etmeyin! Önereceğimiz bu yöntemlerle tırnaklarınızı kolayca uzatabilirsiniz. İşte bilmeniz gereken o yöntemler…

Bu yöntem tırnakları anında uzatmaya başlıyor! Üstelik çok basit...

Bir kadının en önemli aksesuarlarından olan tırnaklar çoğumuzun problemidir. İstediğimiz uzunluğa getirmek için ne kadar çabalarsak çabalayalım, çabuk kırılırlar. Bir yandan tırnak bakımınızda bazı konulara dikkat ederek bir yandan da evde hazırlayabileceğiniz etkili yöntemler ile bu sorunu ortadan kaldırabilirsiniz. Uygulayacağınız bu teknikler ile tırnaklarınızı istediğiniz gibi uzatabilirsiniz:

ELDİVEN KULLANIN

Görsel 1

Ellerinizin fazla suya maruz kaldığı ev temizliği ya da bulaşık gibi işlemlerde eldiven kullanın. Böylece tırnaklarınızın fazla yumuşayıp kırılma riskini ortadan kaldırmış olursunuz.

TÖRPÜLEME ŞEKLİNİZİ DEĞİŞTİRİN

Görsel 2

Tırnakların uzamasını etkileyen en önemli faktörlerden bir diğeri ise törpüleme şeklinizdir. Tırnaklarınızı belirli zaman aralıklarında düzgün bir şekilde törpüleyin. Tırnaklarınızı kare törpülemek yerine yuvarlak şekilde törpülemeniz tırnaklarınızın daha az kırılmasını ve daha hızlı uzamasını sağlar.

BESLENMENİZE DİKKAT EDİN

Görsel 3

Tırnaklarınızın uzun ve sağlıklı olabilmesinin en temel yolu beslenmeye dikkat etmek. Metabolizmanızın düzgün çalışması için gerekli vitamin, mineral ve yağları almalısınız. Bunun için fındık, tahıllar, buğday tohumu, deniz mahsulleri, süt ve süt ürünleri ve yumurtanın sarısını tüketmenin tırnaklarınıza büyük bir katkısı olacaktır. Tırnaklarınızın sağlıklı ve hızlı uzaması için doğanın verdiği nimetlerden de yararlanmadan olmaz. Bunun için içeriğindeki zengin silis ile ısırgan otu, tırnaklarınızı koruyup uzatan bitkilerden birisidir.

3 çay kaşığı kurutulmuş olan ısırgan otunu 1 bardak kaynattığınız suyun içerisine ekleyin.
Ağzını kapattıktan sonra 10 dakika demlenmesini bekleyin.
Isırgan otunun suyunu süzdürün ve suyun içerisine birkaç damla bal ekleyin.
Elde ettiğiniz çayı günlük olarak içerek tırnaklarınızı güçlendirerek uzatabilirsiniz.

TIRNAKLARINIZA İHTİYACI OLAN NEMİ VERİN

Görsel 4

Ellerinizin olduğu kadar tırnaklarınızın da neme ihtiyacı vardır. Bu nedenle ellerinizi nemlendirirken tırnaklarınızı da nemlendirmeyi unutmayın!

KÜÇÜK DOKUNUŞLAR YAPIN

Görsel 5

Tırnakların en yaygın bilinen ve en kolay uzatma yöntemi suda bekletmenizdir. Ancak tırnakların fazla suda kalması tırnakları yumuşatarak kırılmasını sağlar. Hem uzatmayı kolaylaştırmak hem de tırnakların yumuşamasını önlemek için suyun içine birkaç damla limon damlatmak bu sorunu çözmenize yardımcı olacaktır.

DOĞAL YAĞLAR İLE TANIŞIN!

Görsel 6

Tırnak bakımınızda ve tırnakları uzatma noktasında yardımcı olacak en etkili yöntemlerden biri de keten tohumu yağıdır. Keten tohumu içerdiği zengin omega-3 yağları ve B vitamini ile tırnaklarınızın istediğiniz boyuta ulaşmasında yardımcı olur. Ayrıca keten tohumu tırnakların çatlayıp kırılmalarının da önüne geçer. Tırnaklarınıza keten tohumu yağını damlatıp 2 dakika masaj yapmanız yeterlidir.


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