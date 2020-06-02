Bu yöntem tırnakları anında uzatmaya başlıyor! Üstelik çok basit...

Bir kadının en önemli aksesuarlarından olan tırnaklar çoğumuzun problemidir. İstediğimiz uzunluğa getirmek için ne kadar çabalarsak çabalayalım, çabuk kırılırlar. Bir yandan tırnak bakımınızda bazı konulara dikkat ederek bir yandan da evde hazırlayabileceğiniz etkili yöntemler ile bu sorunu ortadan kaldırabilirsiniz. Uygulayacağınız bu teknikler ile tırnaklarınızı istediğiniz gibi uzatabilirsiniz:

ELDİVEN KULLANIN

Ellerinizin fazla suya maruz kaldığı ev temizliği ya da bulaşık gibi işlemlerde eldiven kullanın. Böylece tırnaklarınızın fazla yumuşayıp kırılma riskini ortadan kaldırmış olursunuz.

TÖRPÜLEME ŞEKLİNİZİ DEĞİŞTİRİN

Tırnakların uzamasını etkileyen en önemli faktörlerden bir diğeri ise törpüleme şeklinizdir. Tırnaklarınızı belirli zaman aralıklarında düzgün bir şekilde törpüleyin. Tırnaklarınızı kare törpülemek yerine yuvarlak şekilde törpülemeniz tırnaklarınızın daha az kırılmasını ve daha hızlı uzamasını sağlar.

BESLENMENİZE DİKKAT EDİN

Tırnaklarınızın uzun ve sağlıklı olabilmesinin en temel yolu beslenmeye dikkat etmek. Metabolizmanızın düzgün çalışması için gerekli vitamin, mineral ve yağları almalısınız. Bunun için fındık, tahıllar, buğday tohumu, deniz mahsulleri, süt ve süt ürünleri ve yumurtanın sarısını tüketmenin tırnaklarınıza büyük bir katkısı olacaktır. Tırnaklarınızın sağlıklı ve hızlı uzaması için doğanın verdiği nimetlerden de yararlanmadan olmaz. Bunun için içeriğindeki zengin silis ile ısırgan otu, tırnaklarınızı koruyup uzatan bitkilerden birisidir.